Il Malaga affronta il Villarreal mercoledì 16 settembre 2026 allo stadio La Rosaleda di Malaga.

Il Villarreal fa visita all'Andalusia con l'obiettivo di conquistare punti preziosi in trasferta nella corsa a un posto utile per la qualificazione europea in classifica. Questa sfida riaccende una storica rivalità nella massima serie tra le due squadre, che si sono affrontate l'ultima volta in Liga nell'aprile 2018, quando il Málaga ha ottenuto una vittoria casalinga per 1-0.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Malaga-Villarreal, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Malaga-Villarreal di Liga?

Malaga-Villarreal si gioca allo stadio La Rosaleda di Malaga.

LaLiga - Game Week 6 17 set 2026 - 15:30 Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti per Malaga-Villarreal di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 settembre 2026 allo stadio La Rosaleda, hai a disposizione alcune opzioni:

1. Portale ufficiale ticketing del Málaga CF

Portale ufficiale ticketing del Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) o tramite il sito principale del club ( malagacf.com ). La vendita ufficiale al pubblico di solito apre da 1 a 2 settimane prima della data della partita. Acquistare direttamente dal club di casa garantisce la validità dei biglietti ai prezzi nominali.

2. Biglietteria fisica dello stadio (di persona)

È possibile acquistare gli eventuali posti rimanenti direttamente alla biglietteria dello stadio durante la settimana della partita o il giorno della gara, salvo disponibilità.

3. Piattaforme secondarie di rivendita

Se i biglietti ufficiali di ingresso generale sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub offrono opzioni di rivendita.

I biglietti vengono spesso messi in vendita prima sui siti di rivendita da abbonati o rivenditori.

I prezzi sono determinati dalla domanda dei venditori e sono in genere più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Villarreal di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Málaga CF vs. Villarreal CF del 16 settembre 2026 allo stadio La Rosaleda variano a seconda che l'acquisto avvenga direttamente attraverso i canali ufficiali o su piattaforme secondarie:

Biglietti ufficiali del club (valore nominale): I biglietti standard di ingresso generale acquistati direttamente dal Málaga CF vanno in genere da 30 € a 75 € , a seconda del settore e della categoria del posto (ad esempio, dietro le porte o tribuna laterale principale).

Pacchetti ufficiali hospitality / VIP: I posti premium e le opzioni con lounge VIP tramite la vendita ufficiale partono da circa 120 € a 200 € .

Piattaforme secondarie di rivendita: Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi partono attualmente da circa 75 € a 90 € per i posti di fascia base, con i biglietti mediamente in vendita fino a 150 € a 170 € o più a seconda della domanda.

Malaga-Villarreal di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Malaga e Villarreal

Il Malaga ha conquistato un punto nelle sue prime due partite di Liga, con il suo bilancio nelle ultime cinque gare tra impegni ufficiali e amichevoli che dice una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro il Deportivo de A Coruna del 24 agosto. Prima di allora, aveva perso 2-0 contro l'Atletico Madrid all'esordio in Liga. I risultati del precampionato hanno incluso un 2-2 contro il Fulham e un 4-2 sull'Al-Arabi, mentre nella serie c'è stata anche una sconfitta per 2-1 contro l'AD Ceuta FC.

Il Villarreal arriva con due pareggi nelle prime due partite di Liga. Nelle ultime cinque gare ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'uscita più recente è stata il 2-2 sul campo dell'Atletico Madrid il 23 agosto. Ha anche pareggiato 2-2 con il Racing Santander nel weekend di apertura. Le amichevoli vinte contro Galatasaray e Levante hanno fatto da cornice alla sconfitta per 3-1 contro il Lens in precampionato. Nell'arco di tutte e cinque le partite, il Villarreal ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.

Malaga-Villarreal: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale alla Liga del 1 aprile 2018, quando il Malaga vinse 1-0 a La Rosaleda. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Malaga conta due vittorie contro le due del Villarreal, con un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche in amichevole nell'agosto 2017, con vittoria del Malaga per 1-0, mentre il Villarreal ha ottenuto un successo casalingo per 2-0 nel novembre 2017.

Classifica di Malaga e Villarreal

Nell'attuale classifica della Liga, il Villarreal è nono e il Malaga è 16°.