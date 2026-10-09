Come acquistare i biglietti per Malaga-Real Sociedad: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Malaga affronta la Real Sociedad domenica 18 ottobre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

Nei 16 precedenti complessivi in Liga tra le due squadre, la Real Sociedad ha un lieve vantaggio con sei vittorie contro le cinque del Málaga, oltre a cinque pareggi. Il Málaga CF arriva a questa partita con l'obiettivo di invertire un periodo complicato di forma, dopo aver ottenuto una vittoria e due pareggi e aver subito due sconfitte nelle ultime cinque gare.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Malaga-Real Sociedad, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Malaga-Real Sociedad in Liga?

Malaga-Real Sociedad si gioca all'Estadio La Rosaleda di Malaga domenica 18 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 9 18 ott 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti per Malaga-Real Sociedad di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita Málaga CF vs. Real Sociedad all'Estadio La Rosaleda, segui queste opzioni:

1. Portale ufficiale biglietteria del Málaga CF

Acquista direttamente online tramite il portale ufficiale di biglietteria online del Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) oppure direttamente presso la biglietteria dell'Estadio La Rosaleda di Málaga.

2. Piattaforme secondarie di vendita biglietti

Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite, i biglietti vengono spesso messi in vendita su piattaforme secondarie come StubHub . I prezzi sulle piattaforme secondarie oscillano in base alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Real Sociedad di Liga?

I prezzi dei biglietti per Málaga CF vs. Real Sociedad variano in base alla categoria e al canale d'acquisto:

1. Biglietteria ufficiale del Málaga CF (prezzo nominale)

Dietro le porte (Fondo & Gol): 35 € - 70 €

Tribuna laterale (Preferencia): 40 € - 105 €

Tribuna principale (Tribuna): 45 € - 120 €

VIP e palchi executive (Palcos):90 € - 180 €

2. Piattaforme secondarie di rivendita

Se le disponibilità ufficiali vanno esaurite o la domanda aumenta con l'avvicinarsi del giorno della partita, i prezzi di rivendita su piattaforme secondarie come StubHubin genere vanno da 100 € a oltre 525 €, a seconda della vicinanza del posto e della domanda.

Malaga-Real Sociedad di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Malaga e Real Sociedad

Il Malaga arriva a questa partita con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Liga. Il risultato più recente è stato la sconfitta per 1-3 contro il Villarreal del 17 settembre, e in precedenza ha subito anche un 4-0 contro il Real Madrid. I due pareggi contro Celta Vigo e Deportivo de A Coruna rappresentano i risultati recenti più positivi. In queste cinque partite, il Malaga ha segnato tre gol e ne ha subiti otto.

Le ultime cinque partite della Real Sociedad in tutte le competizioni hanno prodotto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 1-2 in Europa League contro il Bournemouth, e prima ancora era arrivato il 3-0 subito contro l'Atletico Madrid in Liga. Il miglior risultato del periodo è stato il successo esterno per 2-3 sul campo dell'Elche. La Real Sociedad ha segnato sei gol e ne ha subiti sette in queste cinque gare.

Malaga-Real Sociedad: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi club risale alla Copa del Rey del 7 gennaio 2024, quando la Real Sociedad vinse 1-0 in trasferta sul campo del Malaga. Guardando alle ultime cinque sfide registrate, il Malaga conta due vittorie contro le due della Real Sociedad, con un pareggio. Le due squadre non si affrontano in Liga dal 22 aprile 2018, quando il Malaga vinse 2-0 in casa.