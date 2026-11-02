Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
LaLiga
team-logoMalaga
Estadio La Rosaleda
team-logoRacing Santander
Book Malaga vs Racing Santander Tickets
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Malaga-Racing Santander: prezzi della LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
Malaga
Racing Santander
LaLiga

Il Malaga affronta il Racing Santander in LaLiga. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Malaga ospita il Racing Santander domenica 8 novembre 2026 all’Estadio La Rosaleda di Malaga.

I precedenti ufficiali più recenti risalgono alla stagione 2025–26 di Segunda División: nel maggio 2026, all’Estadio La Rosaleda, le due squadre hanno pareggiato 1-1. In precedenza, nella stessa stagione 2025–26, il Racing Santander aveva battuto il Málaga 3-0 in casa, a El Sardinero.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Malaga-Racing Santander, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Malaga-Racing Santander di LaLiga?

Malaga-Racing Santander si gioca domenica 8 novembre 2026 all’Estadio La Rosaleda di Malaga.

crest
LaLiga - Game Week 12
Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti per Malaga-Racing Santander di LaLiga?

Per acquistare i biglietti di una partita di LaLiga tra Atlético Madrid e Barcelona, ci sono diverse opzioni affidabili, a seconda che si preferisca rivolgersi direttamente ai club oppure ai canali di rivendita e hospitality:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: I biglietti ordinari per i settori di casa si possono acquistare direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Málaga CF o il sito ufficiale del Málaga CF. L’acquisto diretto dal club garantisce il prezzo nominale e un titolo d’ingresso valido. Soci e abbonati di solito hanno accesso prioritario prima dell’apertura della vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Racing Santander di LaLiga?

I prezzi dei biglietti per la partita di LaLiga tra Málaga e Racing Santander variano in base alla posizione del posto, alla domanda e al canale d’acquisto, ufficiale o di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti ordinari: Per le normali partite di campionato, i prezzi dei posti nei settori superiori o nelle categorie ordinarie partono generalmente da circa 40-70 €.
  • Biglietti per il settore ospiti: I biglietti ufficiali per il settore ospiti, distribuiti attraverso le procedure di richiesta riservate ai soci del club, costano generalmente circa 50 €.
  • Posti premium del club e nei settori inferiori: I posti con una visuale migliore nei settori inferiori o nelle zone centrali delle tribune laterali, acquistati direttamente attraverso la vendita ufficiale del club, costano comunemente tra 120 e oltre 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Settori superiori e rivendita ordinaria: I biglietti per i livelli superiori o le zone più alte partono generalmente da circa 210-320 €, a seconda della domanda.
  • Settori inferiori e categorie premium: I posti migliori nei settori intermedi e inferiori costano spesso da 350 a oltre 900 €.

Malaga-Racing Santander di LaLiga: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Malaga e Racing Santander

Il Malaga non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di LaLiga, nelle quali ha raccolto tre sconfitte e due pareggi. Nell’impegno più recente ha perso 1-0 contro il Getafe; in questo periodo è stato sconfitto anche 3-1 dal Villarreal e 4-0 dal Real Madrid. I due pareggi sono arrivati contro Celta Vigo e Levante. In quelle cinque gare, il Malaga ha segnato soltanto due goal e ne ha subiti nove.

Anche il Racing Santander ha attraversato un periodo difficile, con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. La più recente si è conclusa con una pesante sconfitta per 5-0 contro il Celta Vigo, preceduta da quella per 7-2 contro il Barcelona. In precedenza, il Racing aveva ottenuto due vittorie consecutive, battendo 2-1 il Deportivo Alaves e 3-2 l’Elche. Nelle cinque partite ha segnato nove goal, ma ne ha subiti diciassette.

MAL

MAL - Forma

ESP
D1-1
RSO
S2-5
ALA
D1-1
SDA
V0-3
BET
S2-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SAN

SAN - Forma

VAL
D2-2
OSA
S2-0
ESP
V2-1
RIB
V0-2
RMA
S0-3
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Malaga-Racing Santander: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al maggio 2026, in Segunda División: la partita all’Estadio La Rosaleda è finita 1-1. Il Racing Santander ha il bilancio migliore negli ultimi cinque scontri diretti, con tre vittorie; il Malaga non ne ha vinto nessuno e le altre due sfide sono terminate in pareggio. Tutti e cinque i precedenti si sono disputati in Segunda División.

Testa a testa

MalagaPareggioRacing Santander
0
2
3
LaLiga2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FIN
LaLiga2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FIN
LaLiga2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FIN
LaLiga2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FIN
LaLiga2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FIN
2Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google