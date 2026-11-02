Come acquistare i biglietti per Malaga-Racing Santander: prezzi della LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Malaga ospita il Racing Santander domenica 8 novembre 2026 all’Estadio La Rosaleda di Malaga.

I precedenti ufficiali più recenti risalgono alla stagione 2025–26 di Segunda División: nel maggio 2026, all’Estadio La Rosaleda, le due squadre hanno pareggiato 1-1. In precedenza, nella stessa stagione 2025–26, il Racing Santander aveva battuto il Málaga 3-0 in casa, a El Sardinero.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Malaga-Racing Santander, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Malaga-Racing Santander di LaLiga?

Malaga-Racing Santander si gioca domenica 8 novembre 2026 all’Estadio La Rosaleda di Malaga.

LaLiga - Game Week 12 7 nov 2026 - 08:00 Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti per Malaga-Racing Santander di LaLiga?

Per acquistare i biglietti di una partita di LaLiga tra Atlético Madrid e Barcelona, ci sono diverse opzioni affidabili, a seconda che si preferisca rivolgersi direttamente ai club oppure ai canali di rivendita e hospitality:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti ordinari per i settori di casa si possono acquistare direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria del Málaga CF o il sito ufficiale del Málaga CF. L’acquisto diretto dal club garantisce il prezzo nominale e un titolo d’ingresso valido. Soci e abbonati di solito hanno accesso prioritario prima dell’apertura della vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Racing Santander di LaLiga?

I prezzi dei biglietti per la partita di LaLiga tra Málaga e Racing Santander variano in base alla posizione del posto, alla domanda e al canale d’acquisto, ufficiale o di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti ordinari: Per le normali partite di campionato, i prezzi dei posti nei settori superiori o nelle categorie ordinarie partono generalmente da circa 40-70 € .

Per le normali partite di campionato, i prezzi dei posti nei settori superiori o nelle categorie ordinarie partono generalmente da circa . Biglietti per il settore ospiti: I biglietti ufficiali per il settore ospiti, distribuiti attraverso le procedure di richiesta riservate ai soci del club, costano generalmente circa 50 € .

I biglietti ufficiali per il settore ospiti, distribuiti attraverso le procedure di richiesta riservate ai soci del club, costano generalmente circa . Posti premium del club e nei settori inferiori: I posti con una visuale migliore nei settori inferiori o nelle zone centrali delle tribune laterali, acquistati direttamente attraverso la vendita ufficiale del club, costano comunemente tra 120 e oltre 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub mettono in vendita biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Settori superiori e rivendita ordinaria: I biglietti per i livelli superiori o le zone più alte partono generalmente da circa 210-320 € , a seconda della domanda.

I biglietti per i livelli superiori o le zone più alte partono generalmente da circa , a seconda della domanda. Settori inferiori e categorie premium: I posti migliori nei settori intermedi e inferiori costano spesso da 350 a oltre 900 €.

Malaga-Racing Santander di LaLiga: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Malaga e Racing Santander

Il Malaga non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di LaLiga, nelle quali ha raccolto tre sconfitte e due pareggi. Nell’impegno più recente ha perso 1-0 contro il Getafe; in questo periodo è stato sconfitto anche 3-1 dal Villarreal e 4-0 dal Real Madrid. I due pareggi sono arrivati contro Celta Vigo e Levante. In quelle cinque gare, il Malaga ha segnato soltanto due goal e ne ha subiti nove.

Anche il Racing Santander ha attraversato un periodo difficile, con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. La più recente si è conclusa con una pesante sconfitta per 5-0 contro il Celta Vigo, preceduta da quella per 7-2 contro il Barcelona. In precedenza, il Racing aveva ottenuto due vittorie consecutive, battendo 2-1 il Deportivo Alaves e 3-2 l’Elche. Nelle cinque partite ha segnato nove goal, ma ne ha subiti diciassette.

Malaga-Racing Santander: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al maggio 2026, in Segunda División: la partita all’Estadio La Rosaleda è finita 1-1. Il Racing Santander ha il bilancio migliore negli ultimi cinque scontri diretti, con tre vittorie; il Malaga non ne ha vinto nessuno e le altre due sfide sono terminate in pareggio. Tutti e cinque i precedenti si sono disputati in Segunda División.