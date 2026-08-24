Come acquistare i biglietti per Malaga-Levante: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Malaga affronta il Levante domenica 6 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida di inizio stagione in cerca di slancio dopo difficili primi turni di campionato. Il Levante vanta il miglior bilancio nei precedenti recenti contro il Málaga, comprese due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Malaga-Levante, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Malaga-Levante di Liga?

Malaga-Levante si gioca all'Estadio La Rosaleda di Malaga, con l'orario esatto che sarà confermato nei palinsesti televisivi della tua zona.

LaLiga - Game Week 4 6 set 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti per Malaga-Levante di Liga?

Per assicurarti i biglietti per la partita della 4ª giornata di Liga tra Málaga CF e Levante UD, in programma domenica 6 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda, segui questi passaggi:

1. Sito ufficiale del club

Il modo principale e più sicuro per acquistare biglietti al prezzo nominale è direttamente attraverso il portale online ufficiale del Málaga CF.

Procedura: registra un account sul sito di biglietteria del club. I non residenti e i turisti internazionali possono acquistare facilmente i biglietti fornendo un numero di passaporto valido al momento del pagamento.

Tempistiche di rilascio: i biglietti vengono solitamente messi prima a disposizione dei soci del club ( socios ) e poi aperti al pubblico generale più vicino alla data della partita.

2. Biglietteria dell'Estadio La Rosaleda (Taquillas)

Se i biglietti non vengono esauriti online in anticipo, puoi acquistarli di persona alla biglietteria dello stadio:

Posizione: sportelli esterni per i biglietti all'Estadio La Rosaleda (Paseo de Martiricos).

Orari: gli orari della biglietteria si ampliano durante la settimana della partita e lo sportello apre nel giorno del match. Arriva in anticipo per evitare lunghe code prima del calcio d'inizio.

3. Mercati secondari dei biglietti

Se i biglietti di ingresso generale vengono esauriti attraverso i canali ufficiali, i mercati secondari offrono opzioni di rivendita:

Piattaforme come StubHub propongono posti in rivendita.

I prezzi sulle piattaforme di rivendita variano a seconda della posizione del posto e della domanda.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Levante di Liga?

Per la partita della 4ª giornata tra Málaga CF e Levante UD del 6 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda, i prezzi dei biglietti variano in modo significativo a seconda che tu acquisti biglietti di ingresso generale al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali o tramite piattaforme secondarie di rivendita.

Biglietti ufficiali: i biglietti standard per le partite di campionato alla Rosaleda partono in genere da circa £21–£25 per i posti dietro le porte ( Fondo ) e arrivano fino a £45–£51 per la visuale centrale della tribuna principale ( Tribuna/Preferencia ).

Mercato di rivendita: a causa dell'elevata domanda e della disponibilità anticipata, gli annunci di livello base sul mercato secondario come StubHub partono attualmente da circa £100–£115 prima delle commissioni di servizio o di consegna.

Malaga-Levante di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Malaga-Levante, la forma delle squadre

Nelle ultime cinque partite il Malaga ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il suo unico risultato in Liga in questa serie è stato il 2-0 subito contro l'Atletico Madrid il 19 agosto, che rappresenta anche la sua uscita più recente. Prima di allora aveva pareggiato 2-2 con il Fulham in amichevole e perso 2-1 contro l'AD Ceuta FC. L'unica vittoria è arrivata contro l'Al-Arabi, con un successo per 4-2 il 6 agosto. Nelle cinque partite, il Malaga ha segnato undici gol e ne ha subiti nove.

Il Levante arriva con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 3-0 subito dall'Espanyol in Liga il 16 agosto. In precedenza aveva perso 1-0 contro il Villarreal in amichevole e battuto l'Albacete per 2-1. La serie comprende anche una vittoria per 1-0 contro l'Al Qadsiah e una sconfitta per 2-1 in amichevole contro lo Sheffield United. Il Levante ha segnato cinque gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

Malaga-Levante: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale a febbraio 2025, quando pareggiarono 1-1 alla Rosaleda in Segunda Division. Prima di allora, il Levante aveva battuto il Malaga per 4-2 in casa nel novembre 2024, sempre in seconda divisione. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Levante ha il bilancio migliore con due vittorie contro nessuna del Malaga, con due pareggi e un ulteriore risultato a completare il quadro. Le cinque partite comprendono incontri di Segunda Division e una sola sfida di Liga dell'aprile 2018, quando il Levante vinse 1-0.

Malaga-Levante, classifica

Nella classifica iniziale della Liga 2026/27, il Malaga è 18° e il Levante è 20° dopo il turno d'apertura.