Come acquistare i biglietti per Malaga-Levante: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Malaga affronta il Levante domenica 6 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.
Entrambe le squadre arrivano a questa sfida di inizio stagione in cerca di slancio dopo difficili primi turni di campionato. Il Levante vanta il miglior bilancio nei precedenti recenti contro il Málaga, comprese due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Malaga-Levante, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Malaga-Levante di Liga?
Malaga-Levante si gioca all'Estadio La Rosaleda di Malaga, con l'orario esatto che sarà confermato nei palinsesti televisivi della tua zona.
Come acquistare i biglietti per Malaga-Levante di Liga?
Per assicurarti i biglietti per la partita della 4ª giornata di Liga tra Málaga CF e Levante UD, in programma domenica 6 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda, segui questi passaggi:
1. Sito ufficiale del club
Il modo principale e più sicuro per acquistare biglietti al prezzo nominale è direttamente attraverso il portale online ufficiale del Málaga CF.
- Procedura: registra un account sul sito di biglietteria del club. I non residenti e i turisti internazionali possono acquistare facilmente i biglietti fornendo un numero di passaporto valido al momento del pagamento.
- Tempistiche di rilascio: i biglietti vengono solitamente messi prima a disposizione dei soci del club (socios) e poi aperti al pubblico generale più vicino alla data della partita.
2. Biglietteria dell'Estadio La Rosaleda (Taquillas)
Se i biglietti non vengono esauriti online in anticipo, puoi acquistarli di persona alla biglietteria dello stadio:
- Posizione: sportelli esterni per i biglietti all'Estadio La Rosaleda (Paseo de Martiricos).
- Orari: gli orari della biglietteria si ampliano durante la settimana della partita e lo sportello apre nel giorno del match. Arriva in anticipo per evitare lunghe code prima del calcio d'inizio.
3. Mercati secondari dei biglietti
Se i biglietti di ingresso generale vengono esauriti attraverso i canali ufficiali, i mercati secondari offrono opzioni di rivendita:
- Piattaforme come StubHub propongono posti in rivendita.
- I prezzi sulle piattaforme di rivendita variano a seconda della posizione del posto e della domanda.
Quanto costano i biglietti per Malaga-Levante di Liga?
Per la partita della 4ª giornata tra Málaga CF e Levante UD del 6 settembre 2026 all'Estadio La Rosaleda, i prezzi dei biglietti variano in modo significativo a seconda che tu acquisti biglietti di ingresso generale al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali o tramite piattaforme secondarie di rivendita.
- Biglietti ufficiali: i biglietti standard per le partite di campionato alla Rosaleda partono in genere da circa £21–£25 per i posti dietro le porte (Fondo) e arrivano fino a £45–£51 per la visuale centrale della tribuna principale (Tribuna/Preferencia).
- Mercato di rivendita: a causa dell'elevata domanda e della disponibilità anticipata, gli annunci di livello base sul mercato secondario come StubHub partono attualmente da circa £100–£115 prima delle commissioni di servizio o di consegna.
Malaga-Levante di Liga: tutto quello che c'è da sapere
Malaga-Levante, la forma delle squadre
Nelle ultime cinque partite il Malaga ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il suo unico risultato in Liga in questa serie è stato il 2-0 subito contro l'Atletico Madrid il 19 agosto, che rappresenta anche la sua uscita più recente. Prima di allora aveva pareggiato 2-2 con il Fulham in amichevole e perso 2-1 contro l'AD Ceuta FC. L'unica vittoria è arrivata contro l'Al-Arabi, con un successo per 4-2 il 6 agosto. Nelle cinque partite, il Malaga ha segnato undici gol e ne ha subiti nove.
Il Levante arriva con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 3-0 subito dall'Espanyol in Liga il 16 agosto. In precedenza aveva perso 1-0 contro il Villarreal in amichevole e battuto l'Albacete per 2-1. La serie comprende anche una vittoria per 1-0 contro l'Al Qadsiah e una sconfitta per 2-1 in amichevole contro lo Sheffield United. Il Levante ha segnato cinque gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.
Malaga-Levante: precedenti recenti
L'incontro più recente tra questi due club risale a febbraio 2025, quando pareggiarono 1-1 alla Rosaleda in Segunda Division. Prima di allora, il Levante aveva battuto il Malaga per 4-2 in casa nel novembre 2024, sempre in seconda divisione. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Levante ha il bilancio migliore con due vittorie contro nessuna del Malaga, con due pareggi e un ulteriore risultato a completare il quadro. Le cinque partite comprendono incontri di Segunda Division e una sola sfida di Liga dell'aprile 2018, quando il Levante vinse 1-0.
Testa a testa
Malaga-Levante, classifica
Nella classifica iniziale della Liga 2026/27, il Malaga è 18° e il Levante è 20° dopo il turno d'apertura.
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S