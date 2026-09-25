Come acquistare i biglietti per Malaga-Espanyol: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Malaga affronta l'Espanyol domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.
L'ultimo incontro ufficiale in una competizione tra le due squadre risale a maggio 2021, in una sfida di Segunda División, quando l'Espanyol ha ottenuto un comodo successo casalingo per 3-0. Nel bilancio complessivo dei precedenti nella Liga di massima serie, l'Espanyol è avanti con 13 vittorie contro le 8 del Málaga, oltre a 5 pareggi.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Malaga-Espanyol, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Malaga-Espanyol in Liga?
Malaga-Espanyol si gioca all'Estadio La Rosaleda di Malaga domenica 11 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti di Malaga-Espanyol per la Liga?
Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Málaga CF vs. RCD Espanyol all'Estadio La Rosaleda, segui questi passaggi:
Canali ufficiali del club
- Portale ufficiale dei biglietti: Visita online il portale ufficiale di biglietteria del Málaga CF. La vendita libera di solito apre da 1 a 2 settimane prima del giorno della partita.
- Biglietteria dell'Estadio La Rosaleda (Taquillas): Puoi acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria dello stadio di Málaga. La biglietteria è solitamente aperta nei giorni feriali durante l'orario d'ufficio nei giorni che precedono la partita e nel giorno della gara fino al calcio d'inizio, a condizione che ci siano ancora biglietti disponibili.
- Abbonamento del club (Malaguista): I membri ufficiali del Málaga CF ricevono accesso prioritario alla vendita dei biglietti prima dell'apertura al pubblico generale, oltre a sconti sui prezzi.
Quanto costano i biglietti per Malaga-Espanyol in Liga?
I prezzi dei biglietti per Málaga CF vs. RCD Espanyol all'Estadio La Rosaleda dipendono dal canale di acquisto e dalla categoria del posto:
Acquisto diretto ufficiale (biglietteria del Málaga CF e sito ufficiale)
- Biglietti per il pubblico generale: I normali biglietti singoli per la partita di solito partono da un prezzo compreso tra 30 € e 60 € per i posti standard nei settori dietro le porte (Fondo / Gol).
- Posti di fascia intermedia e premium: I posti preferenziali laterali (Preferencia e Tribuna) variano in genere da 70 € a 120 €, a seconda della vicinanza al campo.
- Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni hospitality premium generalmente partono da circa 150 € a 250 €+.
Piattaforme secondarie di biglietteria
Se acquisti tramite piattaforme di rivendita o secondarie come StubHub a causa dell'elevata domanda, aspettati che i prezzi riflettano la domanda di mercato:
- Prezzo iniziale di rivendita: Le opzioni secondarie in genere partono da circa 110 € a 130 €.
- Categoria 1 e rivendita premium laterale: Le visuali centrali o i posti in Tribuna sulle piattaforme di rivendita variano generalmente da 200 € a 450 €+.
Malaga-Espanyol in Liga: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Malaga ed Espanyol
Il Malaga ha raccolto due punti nelle ultime quattro partite di Liga, con due pareggi e due sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa sullo 0-0 contro il Levante, mentre l'1-1 con il Deportivo de A Coruna arrivato in precedenza in questa serie dimostra che può tenere testa a determinati avversari. Il colpo più pesante è arrivato con il 4-0 subito contro il Real Madrid, mentre è arrivata anche la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid. In queste quattro gare di campionato, il Malaga ha segnato due gol e ne ha subiti sette.
L'Espanyol ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime quattro gare di Liga. L'ultimo risultato è stato l'1-1 sul campo del Siviglia, mentre la miglior prestazione di questa serie è stata il 3-0 sul Levante. Nelle altre due partite ha perso 2-1 contro il Real Madrid e 2-1 contro la Real Sociedad. L'Espanyol ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste quattro gare di campionato.
Malaga-Espanyol: i precedenti recenti
L'ultimo incontro tra queste squadre risale a maggio 2021, quando l'Espanyol ha battuto il Malaga 3-0 in Segunda Division. Guardando agli ultimi cinque precedenti, l'Espanyol ne ha vinti quattro e il Malaga nessuno, con un risultato che in quel dataset non è registrato come vittoria per nessuna delle due squadre. L'Espanyol è stato la forza dominante in questa sfida, vincendo entrambi gli incontri di Segunda Division e tre degli ultimi tre confronti di Liga tra i club.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
S
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
D
V
V
V
S
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
S
V
V
S
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
S
V
V
D
S
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
D
S
S
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
D
S
D
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
S
V
D
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
S
S
S
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
D
D
V
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
S
D
D
S
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
D
V
S
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
D
S
S
S
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
D
D
D
S
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
S
S
V
S
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
S
S
D
V
D
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
S
D
S
S
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
S
V
S
S
S
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
S
S
D
D
S