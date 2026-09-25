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Come acquistare i biglietti per Malaga-Espanyol: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Malaga affronta l'Espanyol nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Malaga affronta l'Espanyol domenica 11 ottobre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

L'ultimo incontro ufficiale in una competizione tra le due squadre risale a maggio 2021, in una sfida di Segunda División, quando l'Espanyol ha ottenuto un comodo successo casalingo per 3-0. Nel bilancio complessivo dei precedenti nella Liga di massima serie, l'Espanyol è avanti con 13 vittorie contro le 8 del Málaga, oltre a 5 pareggi.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Malaga-Espanyol, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Malaga-Espanyol in Liga?

Malaga-Espanyol si gioca all'Estadio La Rosaleda di Malaga domenica 11 ottobre 2026.

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LaLiga - Game Week 8
Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti di Malaga-Espanyol per la Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Málaga CF vs. RCD Espanyol all'Estadio La Rosaleda, segui questi passaggi:

Canali ufficiali del club

  • Portale ufficiale dei biglietti: Visita online il portale ufficiale di biglietteria del Málaga CF. La vendita libera di solito apre da 1 a 2 settimane prima del giorno della partita.
  • Biglietteria dell'Estadio La Rosaleda (Taquillas): Puoi acquistare i biglietti direttamente alla biglietteria dello stadio di Málaga. La biglietteria è solitamente aperta nei giorni feriali durante l'orario d'ufficio nei giorni che precedono la partita e nel giorno della gara fino al calcio d'inizio, a condizione che ci siano ancora biglietti disponibili.
  • Abbonamento del club (Malaguista): I membri ufficiali del Málaga CF ricevono accesso prioritario alla vendita dei biglietti prima dell'apertura al pubblico generale, oltre a sconti sui prezzi.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Espanyol in Liga?

I prezzi dei biglietti per Málaga CF vs. RCD Espanyol all'Estadio La Rosaleda dipendono dal canale di acquisto e dalla categoria del posto:

Acquisto diretto ufficiale (biglietteria del Málaga CF e sito ufficiale)

  • Biglietti per il pubblico generale: I normali biglietti singoli per la partita di solito partono da un prezzo compreso tra 30 € e 60 € per i posti standard nei settori dietro le porte (Fondo / Gol).
  • Posti di fascia intermedia e premium: I posti preferenziali laterali (Preferencia e Tribuna) variano in genere da 70 € a 120 €, a seconda della vicinanza al campo.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni hospitality premium generalmente partono da circa 150 € a 250 €+.

Piattaforme secondarie di biglietteria

Se acquisti tramite piattaforme di rivendita o secondarie come StubHub a causa dell'elevata domanda, aspettati che i prezzi riflettano la domanda di mercato:

  • Prezzo iniziale di rivendita: Le opzioni secondarie in genere partono da circa 110 € a 130 €.
  • Categoria 1 e rivendita premium laterale: Le visuali centrali o i posti in Tribuna sulle piattaforme di rivendita variano generalmente da 200 € a 450 €+.

Malaga-Espanyol in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Malaga ed Espanyol

Il Malaga ha raccolto due punti nelle ultime quattro partite di Liga, con due pareggi e due sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa sullo 0-0 contro il Levante, mentre l'1-1 con il Deportivo de A Coruna arrivato in precedenza in questa serie dimostra che può tenere testa a determinati avversari. Il colpo più pesante è arrivato con il 4-0 subito contro il Real Madrid, mentre è arrivata anche la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico Madrid. In queste quattro gare di campionato, il Malaga ha segnato due gol e ne ha subiti sette.

L'Espanyol ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime quattro gare di Liga. L'ultimo risultato è stato l'1-1 sul campo del Siviglia, mentre la miglior prestazione di questa serie è stata il 3-0 sul Levante. Nelle altre due partite ha perso 2-1 contro il Real Madrid e 2-1 contro la Real Sociedad. L'Espanyol ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste quattro gare di campionato.

MAL

MAL - Forma

RMA
S4-0
LEV
D0-0
CEL
D1-1
VIL
S1-3
GET
S1-0
Gol segnato (subito)
2/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ESP

ESP - Forma

RSO
S2-1
SEV
D1-1
OSA
V0-2
RAY
S2-1
ELC
S1-3
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Malaga-Espanyol: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste squadre risale a maggio 2021, quando l'Espanyol ha battuto il Malaga 3-0 in Segunda Division. Guardando agli ultimi cinque precedenti, l'Espanyol ne ha vinti quattro e il Malaga nessuno, con un risultato che in quel dataset non è registrato come vittoria per nessuna delle due squadre. L'Espanyol è stato la forza dominante in questa sfida, vincendo entrambi gli incontri di Segunda Division e tre degli ultimi tre confronti di Liga tra i club.

Testa a testa

MalagaPareggioEspanyol
0
0
5
LaLiga2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FIN
LaLiga2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FIN
1Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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