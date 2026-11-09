Come acquistare i biglietti per Malaga-Athletic Bilbao: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Malaga ospita l'Athletic Bilbao domenica 29 novembre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

I loro più recenti confronti ufficiali nella massima serie sono stati molto combattuti, tra cui uno spettacolare pareggio per 3-3 alla Rosaleda. L'Athletic Bilbao ha avuto la meglio nell'ultimo incontro ufficiale di campionato prima dell'assenza del Malaga, vincendo 2-1 al San Mamés.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Malaga-Athletic Bilbao, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Malaga-Athletic Bilbao in Liga?

Malaga-Athletic Bilbao si gioca all'Estadio La Rosaleda di Malaga domenica 29 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 14 28 nov 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti per Malaga-Athletic Bilbao in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Malaga e Athletic Bilbao:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare direttamente il sito ufficiale del Málaga CF o quello dell'Athletic Club per la vendita dei biglietti, le quote riservate ai soci e la disponibilità al botteghino.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Athletic Bilbao in Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Malaga e Athletic Bilbao:

1. Canali ufficiali dei club

Dietro le porte, anello superiore (Fondo Alto): Generalmente da 30 a 50 € .

Generalmente da . Dietro le porte, anello inferiore (Fondo Bajo): Di solito da 45 a 75 € .

Di solito da . Lungo i lati del campo, anello superiore (Tribuna / Lateral Alta): Di norma da 60 a 100 € .

Di norma da . Lungo i lati del campo, anello inferiore (Tribuna / Lateral Baja): Da 100 a 160 € e oltre .

Da . Aree VIP e hospitality: Da 180 a 350 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Dietro le porte, anello superiore (Fondo Alto): Partono generalmente da circa 210-220 € .

Partono generalmente da circa . Dietro le porte, anello inferiore (Fondo Bajo): Di solito sono proposti a partire da 235-255 € .

Di solito sono proposti a partire da . Lungo i lati del campo, anello superiore e posti preferenziali (Preferencia / Tribuna Alta): Costano tra 270 e 350 € .

Costano tra . Lungo i lati del campo, anello inferiore e categorie inferiori migliori (Tribuna / Preferencia Baja): partono spesso da circa 420-450 € e oltre.

Malaga-Athletic Bilbao in Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Malaga-Athletic Bilbao: Lo stato di forma

Il Malaga non vince da cinque partite in tutte le competizioni: il bilancio è di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Deportivo Alaves. In queste cinque partite ha subito 11 goal e ne ha segnati soltanto sei. La sconfitta per 5-2 contro la Real Sociedad è stata il punto più basso della serie, mentre le due sconfitte casalinghe consecutive contro Getafe e Villarreal, arrivate in precedenza, sottolineano la portata della sfida che attende Juan Funes.

Le ultime cinque partite dell'Athletic Bilbao raccontano una storia diversa: la squadra ospite ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il 4-0 contro il Getafe è stata la sua prestazione più convincente; ha inoltre pareggiato a reti inviolate con il Valencia e battuto il Deportivo Alaves in trasferta. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Levante, partita in cui ha subito tre goal. Il Bilbao ha chiuso due gare senza subire reti nelle ultime cinque e ha segnato sei goal in totale.

Malaga-Athletic Bilbao: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a febbraio 2018, quando l'Athletic Bilbao batté il Malaga 2-1 in una partita di Liga al San Mamés. Negli ultimi cinque scontri diretti riportati nei dati, il Bilbao ha vinto tre volte, il Malaga una e una partita è terminata in pareggio. Le due squadre pareggiarono 3-3 alla Rosaleda nel settembre 2017: resta il loro confronto con più goal nella storia recente.