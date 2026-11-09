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Come acquistare i biglietti per Malaga-Athletic Bilbao: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Malaga affronta l'Athletic Bilbao nella Liga. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Malaga ospita l'Athletic Bilbao domenica 29 novembre 2026 all'Estadio La Rosaleda di Malaga.

I loro più recenti confronti ufficiali nella massima serie sono stati molto combattuti, tra cui uno spettacolare pareggio per 3-3 alla Rosaleda. L'Athletic Bilbao ha avuto la meglio nell'ultimo incontro ufficiale di campionato prima dell'assenza del Malaga, vincendo 2-1 al San Mamés.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Malaga-Athletic Bilbao, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Malaga-Athletic Bilbao in Liga?

Malaga-Athletic Bilbao si gioca all'Estadio La Rosaleda di Malaga domenica 29 novembre 2026.

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LaLiga - Game Week 14
Estadio La Rosaleda

Come acquistare i biglietti per Malaga-Athletic Bilbao in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Malaga e Athletic Bilbao:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare direttamente il sito ufficiale del Málaga CF o quello dell'Athletic Club per la vendita dei biglietti, le quote riservate ai soci e la disponibilità al botteghino.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Malaga-Athletic Bilbao in Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Malaga e Athletic Bilbao:

1. Canali ufficiali dei club

  • Dietro le porte, anello superiore (Fondo Alto): Generalmente da 30 a 50 €.
  • Dietro le porte, anello inferiore (Fondo Bajo): Di solito da 45 a 75 €.
  • Lungo i lati del campo, anello superiore (Tribuna / Lateral Alta): Di norma da 60 a 100 €.
  • Lungo i lati del campo, anello inferiore (Tribuna / Lateral Baja): Da 100 a 160 € e oltre.
  • Aree VIP e hospitality: Da 180 a 350 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Dietro le porte, anello superiore (Fondo Alto): Partono generalmente da circa 210-220 €.
  • Dietro le porte, anello inferiore (Fondo Bajo): Di solito sono proposti a partire da 235-255 €.
  • Lungo i lati del campo, anello superiore e posti preferenziali (Preferencia / Tribuna Alta): Costano tra 270 e 350 €.
  • Lungo i lati del campo, anello inferiore e categorie inferiori migliori (Tribuna / Preferencia Baja): partono spesso da circa 420-450 € e oltre.

Malaga-Athletic Bilbao in Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Malaga-Athletic Bilbao: Lo stato di forma

Il Malaga non vince da cinque partite in tutte le competizioni: il bilancio è di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Deportivo Alaves. In queste cinque partite ha subito 11 goal e ne ha segnati soltanto sei. La sconfitta per 5-2 contro la Real Sociedad è stata il punto più basso della serie, mentre le due sconfitte casalinghe consecutive contro Getafe e Villarreal, arrivate in precedenza, sottolineano la portata della sfida che attende Juan Funes.

Le ultime cinque partite dell'Athletic Bilbao raccontano una storia diversa: la squadra ospite ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il 4-0 contro il Getafe è stata la sua prestazione più convincente; ha inoltre pareggiato a reti inviolate con il Valencia e battuto il Deportivo Alaves in trasferta. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Levante, partita in cui ha subito tre goal. Il Bilbao ha chiuso due gare senza subire reti nelle ultime cinque e ha segnato sei goal in totale.

MAL

MAL - Forma

RSO
S2-5
ALA
D1-1
SDA
V0-3
BET
S2-1
SAN
S1-2
Gol segnato (subito)
8/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ATH

ATH - Forma

LEV
S3-1
GET
V4-0
AEP
V1-6
RSO
V2-1
OSA
D1-1
Gol segnato (subito)
14/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Malaga-Athletic Bilbao: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a febbraio 2018, quando l'Athletic Bilbao batté il Malaga 2-1 in una partita di Liga al San Mamés. Negli ultimi cinque scontri diretti riportati nei dati, il Bilbao ha vinto tre volte, il Malaga una e una partita è terminata in pareggio. Le due squadre pareggiarono 3-3 alla Rosaleda nel settembre 2017: resta il loro confronto con più goal nella storia recente.

Testa a testa

MalagaPareggioAthletic Bilbao
1
1
3
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
3
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FIN
LaLiga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FIN
6Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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