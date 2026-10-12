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Come acquistare i biglietti per Mainz 05-Werder Brema: prezzi per la Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Mainz 05 affronta il Werder Brema in Bundesliga. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Mainz 05 ospita il Werder Bremen sabato 24 ottobre 2026 alla MEWA Arena di Mainz.

Nell’ultimo confronto di campionato, disputato nel marzo 2026, il Mainz ha vinto 2-0 in trasferta al Weser Stadium grazie ai goal di Paul Nebel e Lee Jae-sung. Nonostante quella recente sconfitta, il Werder Bremen è in vantaggio nei precedenti più recenti, avendo vinto quattro degli ultimi sei incontri ufficiali tra le due squadre.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Mainz 05-Werder Bremen, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga?

Mainz 05-Werder Bremen si gioca sabato 24 ottobre 2026 alla MEWA Arena di Mainz.

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Bundesliga - Game Week 7
MEWA Arena

Come acquistare i biglietti di Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Mainz 05 e Werder Bremen:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietteria ufficiale del Mainz 05: Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti per i settori di casa è rivolgersi direttamente al portale di biglietteria online ufficiale dell’1. FSV Mainz 05. Di norma, i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci del club e poi del pubblico.
  • Biglietti ufficiali del Werder Bremen per il settore ospiti: Per i tifosi della squadra ospite, i biglietti del settore a loro riservato sono disponibili attraverso il portale di biglietteria ufficiale dell’SV Werder Bremen, di solito con priorità ai soci del club e ai fan club ufficiali.
  • Biglietteria della Mewa Arena: Se i biglietti non vanno esauriti in prevendita, quelli rimasti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie dello stadio di Mainz il giorno della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Mainz 05-Werder Bremen alla Mewa Arena variano a seconda che vengano acquistati ai prezzi ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Prezzi ufficiali (portale del club)

  • Posti in piedi (Stehplatz): 14–22 €
  • Posti a sedere standard: 27–55 €
  • Categoria 1 e posti centrali migliori: 58–76 €
  • Pacchetti VIP e hospitality: 150–300+ €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Posti a sedere più economici in rivendita: 45–60 €
  • Posti a sedere di fascia media e con vista sul centrocampo: 75–160 €
  • VIP e hospitality in rivendita: 250–1.000+ €

Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Mainz 05 e Werder Bremen

Il Mainz arriva alla sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, in cui ha segnato 18 goal e ne ha subiti sette. Nell’ultima gara ha vinto 3-4 in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach in Bundesliga, mentre il risultato più ampio di questo periodo è stato il 9-0 sul VfB Krieschow in DFB-Pokal. L’unica sconfitta è arrivata sul campo dell’Eintracht Frankfurt, dove ha perso 1-3.

Il Werder Bremen ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, segnando dieci goal e subendone nove. Il risultato più recente è la vittoria per 3-2 contro l’Augsburg in Bundesliga, arrivata dopo il pareggio per 1-1 con l’FC Köln. Il punto più basso di questa serie di partite è stata la sconfitta per 4-1 sul campo del Freiburg nel fine settimana inaugurale della Bundesliga.

M05

M05 - Forma

HSV
V0-5
SGE
S1-3
BMG
V3-4
WMA
V0-3
B04
S3-4
Gol segnato (subito)
16/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SVW

SVW - Forma

SCF
S4-1
RBL
V3-1
KOE
D1-1
FCA
V3-2
BVB
D2-2
Gol segnato (subito)
10/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Mainz 05-Werder Bremen: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 15 marzo 2026 in Bundesliga, quando il Mainz ha vinto 2-0 in trasferta contro il Werder Bremen. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Werder Bremen ha ottenuto tre vittorie contro una del Mainz, oltre a un pareggio. Il successo del Mainz nell’incontro più recente mostra però che può invertire la tendenza dei precedenti. Le cinque partite hanno prodotto complessivamente 11 goal.

Testa a testa

Magonza 05PareggioWerder Brema
1
1
3
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
0
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
2
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
1
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
FIN
Bundesliga
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
1
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
2
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
Werder Brema badge
Werder Brema
SVW
1
FIN
4Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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