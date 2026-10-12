Come acquistare i biglietti per Mainz 05-Werder Brema: prezzi per la Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Mainz 05 ospita il Werder Bremen sabato 24 ottobre 2026 alla MEWA Arena di Mainz.
Nell’ultimo confronto di campionato, disputato nel marzo 2026, il Mainz ha vinto 2-0 in trasferta al Weser Stadium grazie ai goal di Paul Nebel e Lee Jae-sung. Nonostante quella recente sconfitta, il Werder Bremen è in vantaggio nei precedenti più recenti, avendo vinto quattro degli ultimi sei incontri ufficiali tra le due squadre.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Mainz 05-Werder Bremen, da dove comprarli a quanto costano.
Quando si gioca Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga?
Mainz 05-Werder Bremen si gioca sabato 24 ottobre 2026 alla MEWA Arena di Mainz.
Come acquistare i biglietti di Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga?
Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Mainz 05 e Werder Bremen:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietteria ufficiale del Mainz 05: Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti per i settori di casa è rivolgersi direttamente al portale di biglietteria online ufficiale dell’1. FSV Mainz 05. Di norma, i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci del club e poi del pubblico.
- Biglietti ufficiali del Werder Bremen per il settore ospiti: Per i tifosi della squadra ospite, i biglietti del settore a loro riservato sono disponibili attraverso il portale di biglietteria ufficiale dell’SV Werder Bremen, di solito con priorità ai soci del club e ai fan club ufficiali.
- Biglietteria della Mewa Arena: Se i biglietti non vanno esauriti in prevendita, quelli rimasti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie dello stadio di Mainz il giorno della partita.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti di Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga?
I prezzi dei biglietti per Mainz 05-Werder Bremen alla Mewa Arena variano a seconda che vengano acquistati ai prezzi ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.
1. Prezzi ufficiali (portale del club)
- Posti in piedi (Stehplatz): 14–22 €
- Posti a sedere standard: 27–55 €
- Categoria 1 e posti centrali migliori: 58–76 €
- Pacchetti VIP e hospitality: 150–300+ €
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:
- Posti a sedere più economici in rivendita: 45–60 €
- Posti a sedere di fascia media e con vista sul centrocampo: 75–160 €
- VIP e hospitality in rivendita: 250–1.000+ €
Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere
La forma di Mainz 05 e Werder Bremen
Il Mainz arriva alla sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, in cui ha segnato 18 goal e ne ha subiti sette. Nell’ultima gara ha vinto 3-4 in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach in Bundesliga, mentre il risultato più ampio di questo periodo è stato il 9-0 sul VfB Krieschow in DFB-Pokal. L’unica sconfitta è arrivata sul campo dell’Eintracht Frankfurt, dove ha perso 1-3.
Il Werder Bremen ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, segnando dieci goal e subendone nove. Il risultato più recente è la vittoria per 3-2 contro l’Augsburg in Bundesliga, arrivata dopo il pareggio per 1-1 con l’FC Köln. Il punto più basso di questa serie di partite è stata la sconfitta per 4-1 sul campo del Freiburg nel fine settimana inaugurale della Bundesliga.
Mainz 05-Werder Bremen: i precedenti recenti
L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 15 marzo 2026 in Bundesliga, quando il Mainz ha vinto 2-0 in trasferta contro il Werder Bremen. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Werder Bremen ha ottenuto tre vittorie contro una del Mainz, oltre a un pareggio. Il successo del Mainz nell’incontro più recente mostra però che può invertire la tendenza dei precedenti. Le cinque partite hanno prodotto complessivamente 11 goal.