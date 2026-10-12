Come acquistare i biglietti per Mainz 05-Werder Brema: prezzi per la Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Mainz 05 ospita il Werder Bremen sabato 24 ottobre 2026 alla MEWA Arena di Mainz.

Nell’ultimo confronto di campionato, disputato nel marzo 2026, il Mainz ha vinto 2-0 in trasferta al Weser Stadium grazie ai goal di Paul Nebel e Lee Jae-sung. Nonostante quella recente sconfitta, il Werder Bremen è in vantaggio nei precedenti più recenti, avendo vinto quattro degli ultimi sei incontri ufficiali tra le due squadre.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Mainz 05-Werder Bremen, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga?

Mainz 05-Werder Bremen si gioca sabato 24 ottobre 2026 alla MEWA Arena di Mainz.

Bundesliga - Game Week 7 24 ott 2026 - 09:30 MEWA Arena

Come acquistare i biglietti di Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Mainz 05 e Werder Bremen:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del Mainz 05: Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti per i settori di casa è rivolgersi direttamente al portale di biglietteria online ufficiale dell’1. FSV Mainz 05. Di norma, i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci del club e poi del pubblico.

Biglietti ufficiali del Werder Bremen per il settore ospiti: Per i tifosi della squadra ospite, i biglietti del settore a loro riservato sono disponibili attraverso il portale di biglietteria ufficiale dell’SV Werder Bremen, di solito con priorità ai soci del club e ai fan club ufficiali.

Biglietteria della Mewa Arena: Se i biglietti non vanno esauriti in prevendita, quelli rimasti possono essere acquistati direttamente alle biglietterie dello stadio di Mainz il giorno della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per Mainz 05-Werder Bremen alla Mewa Arena variano a seconda che vengano acquistati ai prezzi ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Prezzi ufficiali (portale del club)

Posti in piedi (Stehplatz): 14–22 €

Posti a sedere standard: 27–55 €

Categoria 1 e posti centrali migliori: 58–76 €

Pacchetti VIP e hospitality: 150–300+ €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti a sedere più economici in rivendita: 45–60 €

Posti a sedere di fascia media e con vista sul centrocampo: 75–160 €

VIP e hospitality in rivendita: 250–1.000+ €

Mainz 05-Werder Bremen in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Mainz 05 e Werder Bremen

Il Mainz arriva alla sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, in cui ha segnato 18 goal e ne ha subiti sette. Nell’ultima gara ha vinto 3-4 in trasferta contro il Borussia Mönchengladbach in Bundesliga, mentre il risultato più ampio di questo periodo è stato il 9-0 sul VfB Krieschow in DFB-Pokal. L’unica sconfitta è arrivata sul campo dell’Eintracht Frankfurt, dove ha perso 1-3.

Il Werder Bremen ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali, segnando dieci goal e subendone nove. Il risultato più recente è la vittoria per 3-2 contro l’Augsburg in Bundesliga, arrivata dopo il pareggio per 1-1 con l’FC Köln. Il punto più basso di questa serie di partite è stata la sconfitta per 4-1 sul campo del Freiburg nel fine settimana inaugurale della Bundesliga.

Mainz 05-Werder Bremen: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 15 marzo 2026 in Bundesliga, quando il Mainz ha vinto 2-0 in trasferta contro il Werder Bremen. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Werder Bremen ha ottenuto tre vittorie contro una del Mainz, oltre a un pareggio. Il successo del Mainz nell’incontro più recente mostra però che può invertire la tendenza dei precedenti. Le cinque partite hanno prodotto complessivamente 11 goal.