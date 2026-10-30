Il Mainz 05 ospita il Bayern Monaco sabato 7 novembre 2026 alla MEWA Arena di Magonza.

Il loro ultimo confronto, nell’aprile 2026, è stato una partita ricca di emozioni, vinta di misura dal Bayern Monaco per 4-3 in trasferta a Magonza. Anche i precedenti più recenti tra le due squadre sono stati generalmente ricchi di reti, con una media ben superiore ai tre goal a partita.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Mainz 05-Bayern Monaco, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Mainz 05-Bayern Monaco di Bundesliga?

Mainz 05-Bayern Monaco si gioca sabato 7 novembre 2026 alla MEWA Arena di Magonza.

Bundesliga - Game Week 9 7 nov 2026 - 09:30 MEWA Arena

Come acquistare i biglietti di Mainz 05-Bayern Monaco di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra 1. FSV Mainz 05 e FC Bayern Monaco alla MEWA Arena, sono disponibili diversi canali:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il modo più diretto per acquistare i biglietti al prezzo nominale è rivolgersi ai siti ufficiali del 1. FSV Mainz 05 o del FC Bayern Monaco. Di norma, i biglietti vengono inizialmente messi in prevendita esclusiva per i soci; gli eventuali posti rimasti sono poi resi disponibili al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Mainz 05-Bayern Monaco di Bundesliga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Bundesliga tra Mainz 05 e Bayern Monaco, sui canali ufficiali e sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso ordinario / posti a sedere standard: I prezzi sono generalmente compresi tra 20 e 80 € , a seconda della fascia di prezzo, del settore (come le tribune principale, est, ovest o sud) e della categoria dell’avversario.

I prezzi sono generalmente compresi tra , a seconda della fascia di prezzo, del settore (come le tribune principale, est, ovest o sud) e della categoria dell’avversario. Posti in piedi: Durante la vendita iniziale sui canali ufficiali, per i soci costano generalmente tra 15 e 20 € .

Durante la vendita iniziale sui canali ufficiali, per i soci costano generalmente tra . Pacchetti VIP e hospitality: Acquistati direttamente tramite le offerte hospitality del club, partono generalmente da 200-400 € o più, in base alla disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti in piedi / settori più economici: Partono da circa 100-200 € , a seconda della domanda.

Partono da circa , a seconda della domanda. Posti a sedere standard (dalla categoria 1 alla categoria 3): Costano tra 200 e 600 € o più .

Costano tra . Posti premium e lungo i lati del campo (Westtribüne / Osttribüne): Sono spesso proposti a prezzi compresi tra 600 e 1.500 € o più .

Sono spesso proposti a prezzi compresi tra . Biglietti VIP e hospitality: I biglietti di rivendita di fascia alta e i pacchetti hospitality possono costare da 1.100 a oltre 2.300 €.

Mainz 05-Bayern Monaco di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Mainz 05-Bayern Monaco: Lo stato di forma

Il Mainz arriva a questa partita con tre vittorie nelle ultime cinque gare, un bilancio che comprende però la sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Eintracht Francoforte e il pareggio senza reti con il Paderborn. Nell’ultima uscita ha vinto 0-3 in amichevole sul campo del Waldhof Mannheim, mentre il miglior risultato in una gara ufficiale di questa serie è stato lo 0-5 in trasferta contro l’Hamburger SV. Nelle cinque partite, la squadra di Fischer ha segnato 12 goal e ne ha subiti sette.

Le ultime cinque partite del Bayern raccontano una storia diversa. La squadra di Kompany ne ha vinte quattro e pareggiata una, segnando 17 goal e senza subirne alcuno nelle vittorie. Il risultato più eclatante è il 7-0 contro l’Union Berlino, mentre il 5-0 in Champions League contro il Bodø/Glimt conferma la capacità della squadra di incidere sia in attacco sia in difesa. Gli unici punti persi sono arrivati nello 0-0 sul campo dello Schalke.

Mainz 05-Bayern Monaco: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria del Bayern per 3-4 alla MEWA Arena nell’aprile 2026, un risultato che dimostra quanto siano diventate equilibrate le loro sfide. Negli ultimi cinque confronti, il Bayern ha vinto tre volte contro una del Mainz, con un pareggio. Il Mainz, però, ha conquistato una vittoria casalinga per 2-1 nel dicembre 2024 e ha fermato il Bayern sul 2-2 all’Allianz Arena nella stagione successiva. In quelle cinque partite, il Bayern ha segnato 15 goal e ne ha subiti otto.