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Come acquistare i biglietti per Lorient-Tolosa: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Lorient affronta il Tolosa in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Lorient affronta il Tolosa sabato 12 settembre 2026 allo Stade du Moustoir di Lorient.

Negli ultimi cinque precedenti diretti in Ligue 1, il confronto è stato equilibrato, con due vittorie per parte e un pareggio. Entrambi i club puntano a costruire slancio in questo avvio di stagione e a issarsi nelle zone più alte della classifica dopo finali di campionato molto combattuti nelle stagioni precedenti.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Lorient-Tolosa, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lorient-Tolosa di Ligue 1?

Lorient-Tolosa si gioca allo Stade du Moustoir di Lorient, ma al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita.

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Ligue 1 - Game Week 4
Stade du Moustoir

Come acquistare i biglietti per Lorient-Tolosa di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per l’imminente partita di Ligue 1 tra FC Lorient e Toulouse FC allo Stade du Moustoir, puoi utilizzare i seguenti canali principali:

  • Sito ufficiale del club: L’opzione più diretta e affidabile è controllare il portale ufficiale dei biglietti sul sito dell’FC Lorient. Poiché il Lorient gioca in casa, i biglietti vengono solitamente messi prima a disposizione dei membri del club e degli abbonati, seguiti poi dalla vendita libera in base alla disponibilità.
  • Biglietteria dello stadio: Se i biglietti sono ancora disponibili a ridosso del giorno della partita, puoi acquistarli direttamente alla biglietteria dello Stade du Moustoir di Lorient.
  • Piattaforme secondarie di rivendita: Se i canali ufficiali sono esauriti, i biglietti possono essere trovati sui marketplace tra tifosi e sugli aggregatori secondari di biglietti come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Lorient-Tolosa di Ligue 1?

I biglietti per la sfida di Ligue 1 tra FC Lorient e Toulouse FC allo Stade du Moustoir variano generalmente in base alla categoria di posto scelta.

  • Prezzi di partenza: Sui marketplace secondari e sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti partono di solito da circa 33 € a 36 € per i settori standard a ingresso generale o dietro la porta, come i Virages.
  • Prezzi medi: La maggior parte dei posti standard nelle tribune laterali e centrali ha prezzi più alti, con tariffe medie di mercato intorno ai 50 €-55 €.
  • Posti premium e VIP: Una visuale migliore nei settori centrali principali o i pacchetti hospitality possono costare sensibilmente di più a seconda della disponibilità e della domanda.

Lorient-Tolosa di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Lorient e Tolosa

Il Lorient ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L’uscita più recente è stato lo 0-0 con il Nizza in Ligue 1 il 22 agosto, mentre il risultato più pesante della serie è stata la sconfitta per 4-1 contro l’Elversberg in amichevole il 15 agosto. La squadra ha però mostrato qualità offensiva in precedenza nel pre-campionato, battendo l’UNFP FC per 5-1 e vincendo 2-0 sul campo del Guingamp. Nelle cinque partite, il Lorient ha segnato nove gol e ne ha subiti sette.

Il Tolosa ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. L’ultima partita si è chiusa con una sconfitta per 0-2 sul campo del Lione in Ligue 1 il 22 agosto. Ha perso anche 1-2 contro l’Hamburger SV nel pre-campionato, anche se i successi contro Al-Ain e Real Sociedad hanno mostrato che può fare bene. Il Tolosa ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei nelle cinque partite.

FCL

FCL - Forma

SCO
S2-1
ELV
S4-1
NCE
D0-0
TRO
S1-2
RCL
V0-1
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TFC

TFC - Forma

ALA
V0-1
HSV
S1-2
OL
S0-2
B29
D2-2
LIL
S0-1
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Lorient-Tolosa: precedenti recenti

L’incrocio più recente tra questi club risale alla Ligue 1 del 21 marzo 2026, quando il Tolosa ha vinto 1-0 in casa. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 1-1 allo Stade du Moustoir nel novembre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Ligue 1 tra loro, il Tolosa ha vinto due volte, il Lorient ha vinto due volte e una partita è finita in parità, con un bilancio dei precedenti molto equilibrato.

Testa a testa

LorientPareggioTolosa
0
2
3
Ligue 1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
2
FIN
Ligue 1
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
0
Tolosa badge
Tolosa
TFC
1
FIN
3Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Lorient-Tolosa: classifica

Nell’attuale classifica di Ligue 1, il Lorient è 10°, mentre il Tolosa occupa il 16° posto.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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