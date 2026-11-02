Il Lorient ospita il Rennes domenica 22 novembre 2026 allo Stade du Moustoir di Lorient.

Nell’ultimo confronto di campionato, il 24 gennaio 2026, il Lorient ha conquistato una netta vittoria per 2-0 in trasferta al Roazhon Park. Prima ancora, nell’agosto 2025, il Lorient aveva offerto una prova di grande concretezza in casa, travolgendo il Rennes 4-0 allo Stade du Moustoir.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Lorient-Rennes, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Lorient-Rennes di Ligue 1?

Lorient-Rennes si gioca domenica 22 novembre 2026 allo Stade du Moustoir di Lorient.

Ligue 1 - Game Week 11 22 nov 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Come acquistare i biglietti per Lorient-Rennes di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Lorient e Rennes:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare le biglietterie e i siti ufficiali di FC Lorient e Stade Rennais F.C. per la vendita diretta, le fasi di acquisto riservate ai soci e l’apertura della vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Lorient-Rennes di Ligue 1?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra FC Lorient e Stade Rennais allo Stade du Moustoir:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: I prezzi partono da circa 25-35 € per i posti standard dietro le porte o negli angoli.

I prezzi partono da circa per i posti standard dietro le porte o negli angoli. Tribune laterali e centrali: I prezzi vanno da circa 45 € a oltre 90 €, a seconda dell’esatto livello e settore dello stadio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posti più economici / anello superiore : I prezzi partono generalmente da circa 55-65 € per i posti nell’anello superiore o con visuale meno richiesta.

: I prezzi partono generalmente da circa per i posti nell’anello superiore o con visuale meno richiesta. Pacchetti VIP e hospitality premium: I prezzi salgono oltre 150-300 € a seconda della disponibilità con l’avvicinarsi della partita.

Lorient-Rennes di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lorient-Rennes: lo stato di forma

Il Lorient ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Il risultato più recente è la vittoria casalinga per 1-0 contro il Monaco del 18 ottobre; il Lorient ha battuto 1-0 anche il Paris FC il 10 ottobre. Nelle cinque partite ha segnato sei goal e ne ha subiti cinque, con l’unica sconfitta arrivata a settembre per 2-1 contro il Le Mans.

Il Rennes ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 4-3 contro il Paris FC in Ligue 1 il 18 ottobre, ma prima il Rennes aveva battuto l’OFI Creta 2-1 in Europa League e l’Auxerre 4-1 in campionato. La sconfitta per 4-0 contro il Lione a settembre resta il punto più basso di questa serie. Nelle cinque partite il Rennes ha segnato nove goal e ne ha subiti dieci.

Lorient-Rennes: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al 24 gennaio 2026, quando il Rennes ha battuto il Lorient 2-0 in casa in Ligue 1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lorient ha ottenuto tre vittorie contro le due del Rennes, con 13 goal complessivi segnati dalle due squadre. Il risultato più netto del Lorient in questa serie è stato il successo casalingo per 4-0 nell’agosto 2025.