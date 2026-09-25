Come acquistare i biglietti per Lorient-Paris FC: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Lorient affronta il Paris FC sabato 10 ottobre 2026 allo Stade du Moustoir di Lorient.

FC Lorient e Paris FC si sono affrontati 11 volte in tutte le competizioni, con il Lorient in vantaggio nei precedenti grazie a 6 vittorie contro le 2 del Paris FC e 3 pareggi. Il loro incrocio competitivo più recente si è giocato il 5 aprile 2026 in Ligue 1 ed è terminato 1-1 allo Stade du Moustoir dopo i gol di Bamba Dieng e Marshall Munetsi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Lorient-Paris FC, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lorient-Paris FC di Ligue 1?

Lorient-Paris FC si gioca sabato 10 ottobre 2026 allo Stade du Moustoir di Lorient.

Ligue 1 - Game Week 6 10 ott 2026 - 14:45 Stade du Moustoir

Come comprare i biglietti per Lorient-Paris FC di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra FC Lorient e Paris FC allo Stade du Moustoir, puoi seguire queste opzioni e questi passaggi:

1. Canali ufficiali del club

Acquistare i biglietti al prezzo nominale direttamente tramite la piattaforma ufficiale di biglietteria online del FC Lorient o al botteghino dello Stade du Moustoir. I biglietti d’ingresso generale vengono solitamente messi in vendita da 2 a 4 settimane prima del giorno della partita.

2. Piattaforme secondarie e aggregatori di biglietti

Se i biglietti ufficiali del circuito primario sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub spesso mettono a disposizione biglietti venduti da rivenditori, anche se i prezzi possono essere più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Lorient-Paris FC di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra FC Lorient e Paris FC allo Stade du Moustoir variano a seconda del settore e del canale d’acquisto:

1. Botteghino ufficiale (valore nominale)

I biglietti standard del circuito primario acquistati direttamente tramite il FC Lorient vanno in genere da 15 € a 60 €:

Curve (Virage): da 15 € a 25 € per i posti generali dietro le porte.

Tribuna laterale (Tribune Crédit Agricole): da 30 € a 45 € per una visuale laterale del campo.

Tribuna principale (Tribune Jean Floc'h): da 50 € a 60 € per una visuale centrale e più ampia.

Giovani e riduzioni: da 10 € a 20 € per bambini dai 17 anni in giù e studenti con documento valido.

2. Piattaforme secondarie e di rivendita

Se i biglietti del circuito primario sono esauriti o se acquisti più vicino al giorno della partita tramite piattaforme secondarie come StubHub, i prezzi in genere sono più alti:

Prezzo iniziale/minimo: circa 40 € - 42 € per posti standard.

Prezzo medio di rivendita: circa 65 € - 70 € per posti centrali o con visuale laterale.

Posti premium/categoria 1:90 € - 120 €+ a seconda della domanda di mercato in tempo reale.

Lorient-Paris FC di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lorient-Paris FC, la forma delle due squadre

Il Lorient ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle sue tre partite di Ligue 1 in questa stagione, con le due amichevoli pre-campionato incluse nelle ultime cinque che portano il bilancio complessivo in queste cinque gare a una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è stato una vittoria esterna per 0-1 a Lens il 5 settembre, preceduta da una sconfitta per 1-2 contro il Troyes. Nelle cinque partite, il Lorient ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Il Paris FC ha vinto due delle sue tre partite di Ligue 1 e ne ha pareggiata una, con una sola sconfitta nelle ultime cinque gare complessive. L’ultimo risultato è stato un convincente successo per 2-3 sul campo del Marsiglia il 6 settembre, dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro il Nizza. Il Paris FC ha segnato otto gol nelle cinque partite e ne ha subiti sette, compreso il 4-0 incassato in amichevole contro il Mainz 05 prima dell’inizio della stagione.

Lorient-Paris FC: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra queste due squadre è terminato 1-1 allo Stade du Moustoir in Ligue 1 il 5 aprile 2026. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Lorient ha vinto due volte, il Paris FC una, mentre due partite sono finite in parità. Il Lorient ha vinto una sfida di Coupe de France per 2-0 nel febbraio 2026, mentre il Paris FC ha conquistato una vittoria casalinga per 2-0 in Ligue 1 nell’ottobre 2025.