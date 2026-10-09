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Come acquistare i biglietti per Lorient-Monaco: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ligue 1

Il Lorient affronta il Monaco in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Lorient affronta il Monaco domenica 18 ottobre 2026 allo Stade du Moustoir di Lorient.

Il Lorient punterà a prolungare il suo solido rendimento negli scontri diretti dopo aver vinto entrambe le sfide di campionato contro l'AS Monaco nella stagione 2025-26. Le partite tra queste due squadre sono storicamente ricche di gol, con una media di oltre 3 reti a partita nelle ultime stagioni.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Lorient-Monaco, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lorient-Monaco di Ligue 1?

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Ligue 1 - Game Week 7
Stade du Moustoir

Come acquistare i biglietti per Lorient-Monaco di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Lorient e Monaco allo Stade du Moustoir, puoi seguire queste principali modalità:

  • Abbonamenti ufficiali del club / titolari di abbonamento stagionale: I membri registrati del FC Lorient o i titolari di abbonamento hanno spesso accesso a finestre di prevendita prioritaria prima dell'apertura delle vendite al pubblico generale. I membri che non possono partecipare possono anche mettere in vendita il proprio posto sulla piattaforma ufficiale di scambio biglietti del club.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: Se i biglietti di ingresso generale sono esauriti, i pacchetti VIP o hospitality, che includono accesso alla lounge, cibo e posti premium, possono essere acquistati direttamente tramite il team commerciale del club.
  • Settore ospiti: Se tifi AS Monaco, i biglietti per il settore ospiti vengono generalmente venduti direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria dell'AS Monaco piuttosto che sul sito del Lorient.
  • Mercati secondari: Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub offrono opzioni di rivendita.

Quanto costano i biglietti per Lorient-Monaco di Ligue 1?

Per una partita di Ligue 1 tra FC Lorient e AS Monaco allo Stade du Moustoir, i prezzi dei biglietti variano in base al luogo d'acquisto e alla posizione del posto:

  • Biglietti ufficiali primari (direttamente dal FC Lorient):
    • I biglietti standard primari vanno solitamente da 20 € a 60 €.
    • Dietro la porta (tribune Nord/Sud): circa 20 € - 30 €
    • Tribune laterali e tribuna principale (centrale/Honneur): circa 35 € - 60 €+
  • Mercati secondari e rivendita:

Quando le finestre di vendita dei biglietti primari si chiudono, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub danno ai tifosi una seconda possibilità di assicurarsi l'accesso alla partita.

  • Prezzo iniziale / di ingresso: Circa 38 € - 42 € per posti di categoria standard.
    • Costo medio del biglietto: In genere varia tra 75 € e 85 € a seconda della domanda e della fascia del posto.
    • Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono da circa 150 € a 500 €+ per biglietto per accesso alla lounge, catering e posti centrali.

Lorient-Monaco di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lorient-Monaco, la forma delle due squadre

Il Lorient ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata il pareggio per 2-2 con il Tolosa in Ligue 1, mentre a inizio settembre è arrivata anche la vittoria esterna per 1-0 sul Lens. In queste cinque gare, il Lorient ha segnato sei gol e ne ha subiti sette, segno di una squadra che fatica a trovare continuità difensiva.

Il Monaco è in buona forma, avendo vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato l'1-1 a Strasburgo, anche se prima erano arrivate la vittoria esterna per 2-1 sul Paris Saint-Germain e il successo per 2-0 contro il Marsiglia. Il Monaco ha segnato nove gol nelle ultime cinque uscite subendone quattro, con l'unica sconfitta arrivata nelle qualificazioni di Conference League contro il Gornik Zabrze.

FCL

FCL - Forma

NCE
D0-0
TRO
S1-2
RCL
V0-1
TFC
D2-2
LEM
S2-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ASM

ASM - Forma

OM
V2-0
PSG
V1-2
STR
D1-1
RCL
V2-1
PIS
V2-0
Gol segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lorient-Monaco: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale a gennaio 2026, quando il Monaco ospitò il Lorient e perse 3-1. Prima di allora, il Lorient aveva vinto la sfida d'andata in casa per 3-1 nel settembre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Lorient vanta il bilancio migliore con due vittorie contro l'unica del Monaco, oltre a due pareggi nello stesso parziale. Le cinque partite hanno prodotto complessivamente 16 gol.

Testa a testa

LorientPareggioMonaco
2
2
1
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Lorient badge
Lorient
FCL
3
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
3
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FIN
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Lorient badge
Lorient
FCL
2
FIN
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FIN
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
Lorient badge
Lorient
FCL
1
FIN
11Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

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