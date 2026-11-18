Il Lorient ospita il Lille domenica 13 dicembre 2026 allo Stade du Moustoir di Lorient.

Nel più recente confronto di campionato, disputato nel marzo 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al termine di una partita combattuta, grazie a un gol del Lorient nel finale. Storicamente, il LOSC Lille è in vantaggio negli scontri di Ligue 1 contro l’FC Lorient: ha vinto 14 degli ultimi 24 incontri di campionato tra le due squadre, contro le 7 vittorie del Lorient.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti per Lorient-Lille, compresi i canali di acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Lorient-Lille di Ligue 1?

Lorient-Lille si gioca domenica 13 dicembre 2026 allo Stade du Moustoir di Lorient.

Come acquistare i biglietti per Lorient-Lille di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Lorient e Lille:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dell’FC Lorient: Il modo più diretto ed economico per acquistare biglietti al prezzo originale è utilizzare il portale online ufficiale del club.

Il modo più diretto ed economico per acquistare biglietti al prezzo originale è utilizzare il portale online ufficiale del club. Biglietti per il settore ospiti (LOSC Lille): Se sostieni il Lille e vuoi sederti nel settore riservato ai suoi tifosi, i biglietti per gli ospiti vengono distribuiti direttamente attraverso i canali ufficiali del LOSC Lille o i gruppi di tifosi del Lille riconosciuti, anziché tramite il portale del Lorient aperto al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare posti per il pubblico generico su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Lorient-Lille di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lorient e Lille:

1. Canali ufficiali dei club

Giovani e tariffe ridotte: 10-20 €.

10-20 €. Tribune dietro le porte (curve nord e sud): 15-30 €.

15-30 €. Tribuna laterale (Tribune Crédit Agricole): 30-45 €.

30-45 €. Tribuna centrale principale (Tribune Jean Floc'h / Honneur): da 45 a oltre 60 €.

da 45 a oltre 60 €. Pacchetti ufficiali VIP e hospitality: da 150 a oltre 500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Categoria 2 / rivendita al prezzo più basso: 38-48 €.

38-48 €. Standard / prezzo medio di rivendita: 60-85 €.

60-85 €. Categoria 1 / rivendita premium: da 90 a oltre 130 €.

Lorient-Lille di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Lorient e Lille

Il Lorient ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Nel match più recente ha vinto 2-0 in trasferta contro il Le Havre; nello stesso periodo ha battuto anche il Monaco e il Paris FC, entrambi per 1-0. L’unica sconfitta è arrivata contro il Brest, che si è imposto 2-0. In queste cinque partite il Lorient ha segnato quattro gol e ne ha subiti due, numeri che riflettono la solidità difensiva mostrata dalla squadra nelle ultime settimane.

Il Lille ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nel match più recente ha battuto il Rennes 2-1 in Ligue 1 e, in precedenza, ha superato anche il Lens per 1-0. L’unica sconfitta è stata il 2-4 contro il Galatasaray in Champions League. In queste cinque partite il Lille ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Lorient-Lille: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale all’8 marzo 2026, quando hanno pareggiato 1-1 in una partita di Ligue 1 disputata sul campo del Lille. Prima di allora, il Lille aveva vinto 7-1 allo Stade du Moustoir nell’agosto 2025. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Lille conta tre vittorie contro una del Lorient e un pareggio; in totale, le partite hanno prodotto 17 gol.