Il Liverpool affronta il Villarreal martedì 20 ottobre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Entrambi i club vantano una ricca storia continentale: il Liverpool ha conquistato sei Coppe dei Campioni/Champions League, mentre il Villarreal ha alzato il trofeo dell'Europa League UEFA nel 2021. La sfida rappresenta una rivincita della intensa semifinale di Champions League del 2022, in cui il Liverpool si impose complessivamente per 5-2 dopo aver respinto il tentativo di rimonta degli spagnoli nel ritorno.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Liverpool-Villarreal, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Liverpool-Villarreal di Champions League?

Liverpool-Villarreal si gioca ad Anfield, a Liverpool, martedì 20 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Villarreal di Champions League?

Per acquistare i biglietti per l'imminente partita di UEFA Champions League Liverpool FC-Villarreal CF ad Anfield, in programma il 20 ottobre 2026, ci sono alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club (mercato primario)

La biglietteria ufficiale è gestita direttamente dai club partecipanti. Queste opzioni offrono prezzi nominali, ma in genere richiedono iscrizioni ai club o crediti precedenti.

Biglietteria ufficiale del Liverpool FC: l'iscrizione ufficiale al LFC è di solito richiesta per registrarsi ai sorteggi dei biglietti o alle fasi di vendita. La priorità va agli abbonati stagionali e ai membri con crediti del programma auto-cup, basati sulla presenza alle precedenti partite di Champions League. I biglietti rimanenti passano poi alla vendita generale per i membri.

Settore ospiti del Villarreal CF: l'assegnazione del settore ospiti è gestita direttamente dal Villarreal CF per i propri abbonati registrati e per i membri del club ( Socios ).

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Villarreal di Champions League?

Il costo dei biglietti per Liverpool-Villarreal in UEFA Champions League varia a seconda della categoria e del canale di acquisto:

1. Vendita ufficiale diretta (prezzo nominale)

Se acquistati direttamente tramite il Liverpool FC, attraverso i ballot per i membri o l'Official Ticket Exchange, i biglietti sono venduti ai prezzi ufficiali standard per fascia:

Biglietti standard adulti: 45 € - 72 € (£39 - £61)

Ridotti e giovani adulti: 34 € - 54 € (£29 - £46)

Junior (Under 16):11 € (£9)

3. Piattaforme di rivendita secondaria

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme di ticketing secondario come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce, a seconda della domanda e della posizione del posto:

Posti iniziali / più economici (anelli superiori): 105 € - 150 €

Posti medi di rivendita (Main Stand / Kop): 200 € - 350 €

Posti centrali premium / anello inferiore:400 € - 600 €+

Liverpool-Villarreal di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Liverpool e Villarreal

Il Liverpool ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 sul Tottenham Hotspur in Carabao Cup, mentre la vittoria per 2-1 contro l'Atletico Madrid in Champions League rappresenta il risultato più significativo di questa striscia. I Reds hanno anche vinto 2-0 sul campo dell'Ipswich Town in Premier League, anche se i pareggi contro Fulham e Nottingham Forest riflettono l'incostanza della loro forma in campionato. Il Liverpool ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Il Villarreal ha raccolto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'unico risultato positivo è stato il successo esterno per 1-3 sul Malaga il 17 settembre, che ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive, comprese quelle contro il Real Betis, il Borussia Dortmund in Champions League e il Deportivo de A Coruna. La squadra di Perez ha segnato otto gol ma ne ha incassati dieci in queste cinque partite, con il rendimento difensivo che rappresenta una preoccupazione particolare.

Liverpool-Villarreal: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale al ritorno della semifinale di Champions League del 2022, quando il Liverpool ha battuto il Villarreal 2-3 a El Madrigal conquistando la qualificazione. All'andata, ad Anfield, il Liverpool aveva vinto 2-0. Negli ultimi cinque precedenti registrati, tra Champions League, Europa League e un'amichevole per club, il Liverpool conta tre vittorie contro una del Villarreal, con una partita terminata in parità. L'unico successo del Villarreal è arrivato nell'andata della semifinale di Europa League del 2016, vinta 1-0 in casa prima che il Liverpool ribaltasse il confronto.