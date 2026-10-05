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Come acquistare i biglietti per Liverpool-Villarreal: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
Liverpool
Villarreal
Champions League

Il Liverpool affronta il Villarreal in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Liverpool affronta il Villarreal martedì 20 ottobre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Entrambi i club vantano una ricca storia continentale: il Liverpool ha conquistato sei Coppe dei Campioni/Champions League, mentre il Villarreal ha alzato il trofeo dell'Europa League UEFA nel 2021. La sfida rappresenta una rivincita della intensa semifinale di Champions League del 2022, in cui il Liverpool si impose complessivamente per 5-2 dopo aver respinto il tentativo di rimonta degli spagnoli nel ritorno.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Liverpool-Villarreal, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Liverpool-Villarreal di Champions League?

Liverpool-Villarreal si gioca ad Anfield, a Liverpool, martedì 20 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Villarreal di Champions League?

Per acquistare i biglietti per l'imminente partita di UEFA Champions League Liverpool FC-Villarreal CF ad Anfield, in programma il 20 ottobre 2026, ci sono alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club (mercato primario)

La biglietteria ufficiale è gestita direttamente dai club partecipanti. Queste opzioni offrono prezzi nominali, ma in genere richiedono iscrizioni ai club o crediti precedenti.

  • Biglietteria ufficiale del Liverpool FC: l'iscrizione ufficiale al LFC è di solito richiesta per registrarsi ai sorteggi dei biglietti o alle fasi di vendita. La priorità va agli abbonati stagionali e ai membri con crediti del programma auto-cup, basati sulla presenza alle precedenti partite di Champions League. I biglietti rimanenti passano poi alla vendita generale per i membri.
  • Settore ospiti del Villarreal CF: l'assegnazione del settore ospiti è gestita direttamente dal Villarreal CF per i propri abbonati registrati e per i membri del club (Socios).

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Villarreal di Champions League?

Il costo dei biglietti per Liverpool-Villarreal in UEFA Champions League varia a seconda della categoria e del canale di acquisto:

1. Vendita ufficiale diretta (prezzo nominale)

Se acquistati direttamente tramite il Liverpool FC, attraverso i ballot per i membri o l'Official Ticket Exchange, i biglietti sono venduti ai prezzi ufficiali standard per fascia:

  • Biglietti standard adulti:45 € - 72 € (£39 - £61)
  • Ridotti e giovani adulti:34 € - 54 € (£29 - £46)
  • Junior (Under 16):11 € (£9)

3. Piattaforme di rivendita secondaria

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme di ticketing secondario come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce, a seconda della domanda e della posizione del posto:

  • Posti iniziali / più economici (anelli superiori):105 € - 150 €
  • Posti medi di rivendita (Main Stand / Kop):200 € - 350 €
  • Posti centrali premium / anello inferiore:400 € - 600 €+

Liverpool-Villarreal di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Liverpool e Villarreal

Il Liverpool ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo per 3-1 sul Tottenham Hotspur in Carabao Cup, mentre la vittoria per 2-1 contro l'Atletico Madrid in Champions League rappresenta il risultato più significativo di questa striscia. I Reds hanno anche vinto 2-0 sul campo dell'Ipswich Town in Premier League, anche se i pareggi contro Fulham e Nottingham Forest riflettono l'incostanza della loro forma in campionato. Il Liverpool ha segnato otto gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Il Villarreal ha raccolto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'unico risultato positivo è stato il successo esterno per 1-3 sul Malaga il 17 settembre, che ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive, comprese quelle contro il Real Betis, il Borussia Dortmund in Champions League e il Deportivo de A Coruna. La squadra di Perez ha segnato otto gol ma ne ha incassati dieci in queste cinque partite, con il rendimento difensivo che rappresenta una preoccupazione particolare.

LIV

LIV - Forma

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
D0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
Gol segnato (subito)
8/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
VIL

VIL - Forma

COR
S2-3
BVB
S3-2
BET
S1-2
MAL
V1-3
LEV
V3-1
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Liverpool-Villarreal: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra questi club risale al ritorno della semifinale di Champions League del 2022, quando il Liverpool ha battuto il Villarreal 2-3 a El Madrigal conquistando la qualificazione. All'andata, ad Anfield, il Liverpool aveva vinto 2-0. Negli ultimi cinque precedenti registrati, tra Champions League, Europa League e un'amichevole per club, il Liverpool conta tre vittorie contro una del Villarreal, con una partita terminata in parità. L'unico successo del Villarreal è arrivato nell'andata della semifinale di Europa League del 2016, vinta 1-0 in casa prima che il Liverpool ribaltasse il confronto.

Testa a testa

LiverpoolPareggioVillarreal
3
1
1
Champions League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FIN
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
Amichevoli dei club
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
8Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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