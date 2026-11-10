Il Liverpool ospita il Sunderland mercoledì 2 dicembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

I recenti confronti in Premier League riflettono la storica superiorità del Liverpool: nell'ultima sfida ufficiale, disputata allo Stadium of Light nel febbraio 2026, ha vinto 1-0 in trasferta. Il precedente incontro ad Anfield, nel dicembre 2025, si è concluso con un combattuto pareggio per 1-1.

Scopri con GOAL tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Liverpool-Sunderland, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Liverpool-Sunderland di Premier League?

Liverpool-Sunderland si gioca ad Anfield, a Liverpool, mercoledì 2 dicembre 2026.

Premier League - Game Week 13 2 dic 2026 - 14:30 Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Sunderland di Premier League?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Premier League tra Liverpool e Sunderland, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I soci che soddisfano i requisiti relativi ai precedenti acquisti o ai crediti possono accedere alle vendite ufficiali, alle estrazioni e alle ulteriori fasi di vendita direttamente tramite il sito ufficiale del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Sunderland di Premier League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Premier League tra Liverpool e Sunderland:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti d'ingresso: I prezzi nominali vanno generalmente da circa 9 a 60 sterline .

I prezzi nominali vanno generalmente da circa . Pacchetti hospitality ufficiali: Partono generalmente da circa 150 sterline e arrivano a oltre 300 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite primarie del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di rivendita: Partono generalmente da circa 80 a 150 sterline per i posti negli anelli superiori o con visuale limitata, mentre i posti più richiesti o centrali costano facilmente da 200 a oltre 500 sterline a biglietto.

Liverpool-Sunderland di Premier League: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Liverpool e Sunderland

Il Liverpool ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, subendo l'unica sconfitta contro il Manchester City (0-3). Nell'ultima gara ha battuto il Brighton 2-0 in casa in Premier League e ha ottenuto vittorie anche contro Villarreal (4-3) e Brentford (1-2 in trasferta). In queste cinque partite, il Liverpool ha segnato 16 goal e ne ha subiti nove.

Il Sunderland ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell'ultima gara ha pareggiato 0-0 in casa contro il Leeds United in Premier League, dopo l'1-1 contro il Lech Poznan in Europa League. In queste cinque partite, il Sunderland ha segnato quattro goal e ne ha subiti cinque; l'unica vittoria è arrivata in trasferta contro il Torreense in una competizione europea.

Liverpool-Sunderland: I precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta in un'amichevole precampionato nel luglio 2026, vinta 4-2 dal Liverpool. Nelle gare ufficiali, il Liverpool ha vinto 1-0 in casa del Sunderland in Premier League nel febbraio 2026, mentre la sfida disputata ad Anfield nel dicembre 2025 è finita 1-1. I precedenti recenti riflettono la superiorità del Liverpool, che ha vinto tre degli ultimi cinque confronti, mentre il Sunderland non è riuscito a batterlo negli scontri ufficiali più recenti.