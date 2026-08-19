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Come acquistare i biglietti per Liverpool-Nottingham Forest: prezzi della Premier League 2026/27, informazioni sulla partita, orario del calcio d'inizio e altro ancora

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Biglietti
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Potresti essere seduto ad Anfield per l'esordio casalingo stagionale del Liverpool

Andoni Iraola avrà sicuramente una calda accoglienza quando metterà piede sul terreno di Anfield per la sua prima partita casalinga ufficiale alla guida del Liverpool sabato 29 agosto. Potresti essere lì per assistere all’occasione e vedere come si comporteranno i Reds del Merseyside contro il Nottingham Forest, prenotando i biglietti oggi stesso.

Nonostante il quinto posto finale e la qualificazione alla Champions League della scorsa stagione, per il Liverpool si è trattato di un rendimento al di sotto delle aspettative ed è costato la panchina ad Arne Slot. Al suo posto arriva Iraola, che ha compiuto meraviglie con il Bournemouth durante le sue tre stagioni con il club della costa meridionale, portandolo incredibilmente al 6° posto e in Europa nell’ultima annata.

Il Nottingham Forest, però, avrà ottimi ricordi delle recenti trasferte ad Anfield. Il Forest ha vinto nelle ultime due apparizioni in questo stadio, la prima volta che ottiene due successi consecutivi nell’impianto iconico dal 1963.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti di Liverpool-Nottingham Forest, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca la partita di Premier League tra Liverpool e Nottingham Forest?

Liverpool-Nottingham Forest è in programma alle 12:30 BST di sabato 29 agosto, ad Anfield, Liverpool.

crest
Premier League - Game Week 2
Anfield

Come acquistare i biglietti di Premier League per Liverpool-Nottingham Forest?

Per le partite di Premier League sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola partita agli abbonamenti stagionali e ai pacchetti hospitality, gestiti tramite il portale ufficiale di ciascun club o partner di viaggio autorizzati.

A causa dell’enorme domanda globale, della legislazione anti-bagarinaggio e dei tornelli completamente digitali, i club di Premier League assegnano i biglietti attraverso il seguente processo:

  • Titolari di abbonamento stagionale e debenture: Gli attuali abbonati mantengono il proprio posto oppure restituiscono al club le partite a cui non possono assistere.
  • Membri ufficiali del club a pagamento (sistema a sorteggio): Le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da lotterie casuali per i membri del club a pagamento (ad esempio Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). I membri si registrano durante una finestra temporale prestabilita nelle settimane precedenti alla partita per entrare nel sorteggio.
  • Scambi ufficiali di biglietti (rivendita): Se una partita registra il tutto esaurito, i membri rimasti esclusi dal sorteggio possono acquistare i biglietti restituiti al loro valore nominale tramite il Ticket Exchange ufficiale del club.
  • Vendita generale: Le vendite aperte al pubblico non membro sono praticamente inesistenti per le partite di Premier League.

Se sei alla ricerca di biglietti dell’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i tagliandi anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Premier League per Liverpool-Nottingham Forest?

Il costo di un biglietto di Premier League per la stagione 2026/27 varia notevolmente a seconda del club ospitante, della posizione del posto e della categoria della partita:

  • Fasce d’età e riduzioni: La maggior parte dei club propone prezzi differenziati per Adulto, Junior (di solito Under 18 o Under 21), Studente e Senior, anche se percentuali di sconto e fasce d’età cambiano da squadra a squadra.
  • Categorizzazione delle partite: I club classificano le gare in fasce, ad esempio Categoria A, B o C. Le sfide di cartello contro rivali della top six o avversari del derby rientrano nella Categoria A, con i prezzi nominali più alti.
  • Posizione del posto: I posti centrali lungo la linea laterale e quelli nei settori inferiori hanno prezzi premium, mentre i posti nei settori superiori dietro le porte offrono opzioni più economiche.
  • Necessità di membership ufficiale: Per acquistare biglietti casalinghi al valore nominale, quasi tutti i club di Premier League richiedono che ogni spettatore disponga di una Official Club Membership attiva e a pagamento per partecipare ai sorteggi o agli scambi di rivendita.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per il settore ospiti

La Premier League ha ufficialmente esteso il tetto massimo obbligatorio di 30 £ per i biglietti del settore ospiti fino alla stagione 2026/27, confermandolo almeno anche per il 2027/28.

Sebbene i biglietti per il settore ospiti abbiano un tetto massimo di 30 £, sono tra i più difficili da ottenere nello sport mondiale. Le quote riservate agli ospiti sono estremamente limitate e vengono generalmente vendute esclusivamente ai titolari di abbonamento di fascia più alta con il massimo dei punti fedeltà: non arrivano praticamente mai alla vendita generale o ai sorteggi per le membership base.

Forma

LIV

LIV - Forma

LEE
S2-4
ASM
S2-3
COM
D0-0
COM
V2-0
NEW
D2-2
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
NFO

NFO - Forma

BAR
S0-1
B04
V2-1
B29
V2-0
LEE
S0-1
LEE
S0-2
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Precedenti recenti testa a testa

Testa a testa

LiverpoolPareggioNottingham Forest
2
1
2
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FIN
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
3Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Notizie sulle squadre e rose

Formazioni Liverpool - Nottingham Forest

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formazione
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongM. KerkezM. KerkezV. van DijkV. van DijkD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterF. WirtzF. WirtzV. MunozV. MunozA. IsakA. IsakM. SelsM. SelsMurilloMurilloN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerD. NdoyeD. NdoyeI. JesusI. Jesus
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Liverpool

Formazione titolare

Nottingham Forest

Panchina

Allenatore

  • A. Iraola
  • O. Glasner
Liverpool

Infortuni e squalifiche

Nottingham Forest

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
S
V
V
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
V
V
D
S
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
D
D
D
V
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
D
V
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
D
V
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
D
D
D
V
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
S
D
D
V
V
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
V
S
D
V
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
S
D
S
V
V
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
S
V
S
S
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
S
D
V
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
S
V
D
D
S
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
S
S
D
V
S
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
S
V
S
S
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
S
D
S
S
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
S
D
D
D
S
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
V
S
S
S
S
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
S
S
S
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
S
D
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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