Come acquistare i biglietti per Liverpool-Manchester United: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Liverpool ospita il Manchester United domenica 22 novembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Nell'ultimo confronto, disputato nel maggio 2026, il Manchester United ha battuto il Liverpool 3-2 al termine di una sfida emozionante a Old Trafford.

Prima di quella partita, il Liverpool aveva ottenuto un netto successo per 3-0 a Old Trafford nelle prime fasi della stagione 2024–25, a conferma di quanto queste sfide restino imprevedibili e combattute.

Quando si gioca Liverpool-Manchester United di Premier League?

Liverpool-Manchester United si gioca domenica 22 novembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Premier League - Game Week 11 22 nov 2026 - 11:30 Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Manchester United di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Liverpool e Manchester United ad Anfield, in genere sono disponibili alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Sia il Liverpool FC sia il Manchester United prevedono fasce di accesso alla biglietteria e sistemi di sorteggio ufficiali per i tifosi di casa e quelli ospiti. I soci con sufficienti punti fedeltà o selezionati tramite i sorteggi dei club possono acquistare i biglietti al prezzo nominale direttamente attraverso i portali ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Manchester United di Premier League?

Ecco le indicazioni generali sui prezzi dei biglietti per Liverpool-Manchester United ad Anfield:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per la partita: I posti standard costano generalmente da circa 35 £ a circa 60 £ , a seconda della tribuna e del settore dello stadio.

Tariffe ridotte e per ragazzi: Attraverso i canali ufficiali dei club sono disponibili biglietti a prezzo ridotto per bambini, giovani adulti e tifosi anziani che ne hanno diritto, generalmente con sconti del 50% o più rispetto al prezzo nominale standard per adulti.

Pacchetti hospitality: I pacchetti hospitality e VIP ufficiali hanno prezzi iniziali molto più elevati, solitamente compresi tra 300 £ e ben oltre 1.000 £ a persona, a seconda della lounge, delle opzioni di ristorazione e dei servizi inclusi per il giorno della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite iniziali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita di biglietti standard: I posti standard partono generalmente da circa 150-250 £ e possono superare 500 £ per le posizioni con la visuale migliore.

Rivendita di posti premium: I posti negli anelli superiori o quelli meglio posizionati lungo le linee laterali hanno spesso prezzi da 400 £ a oltre 800 £ , a seconda di quanto sia vicina la partita e della domanda complessiva sul mercato.

Liverpool-Manchester United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Liverpool-Manchester United: lo stato di forma

Il Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha battuto il Brentford 1-2 in Premier League e, nello stesso periodo, ha segnato sei goal contro il LASK in Champions League. L'unica nota negativa è stata la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Manchester City. In quelle cinque partite, il Liverpool ha segnato sette goal e ne ha subiti sei, mostrando pericolosità offensiva ma anche qualche vulnerabilità difensiva.

Le ultime cinque partite del Manchester United raccontano una storia diversa: un pareggio, due pareggi e due sconfitte, senza vittorie. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro il Leeds United; nello stesso periodo, lo United ha anche perso 2-0 contro l'Atletico Madrid in Champions League. In quelle cinque partite ha segnato cinque goal e ne ha subiti otto, un bilancio che riflette l'incostanza a cui Carrick sta cercando di porre rimedio.

Liverpool-Manchester United: i precedenti recenti

I precedenti recenti tra i due club sono molto equilibrati. Il Manchester United ha vinto l'ultimo confronto per 3-2 a Old Trafford nel maggio 2026, ma il Liverpool aveva ottenuto una vittoria per 1-2 ad Anfield nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque partite registrate tra le due squadre, i risultati sono stati alterni, con lo United leggermente avanti nel bilancio complessivo. Le sfide recenti sono state ricche di goal e nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi stabilmente sull'altra.