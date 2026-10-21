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Come acquistare i biglietti per Liverpool-Manchester United: prezzi per la Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Liverpool
Manchester United
Premier League

Il Liverpool affronta il Manchester United in Premier League. Ecco come assicurarsi i biglietti.

Il Liverpool ospita il Manchester United domenica 22 novembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Nell'ultimo confronto, disputato nel maggio 2026, il Manchester United ha battuto il Liverpool 3-2 al termine di una sfida emozionante a Old Trafford.

Prima di quella partita, il Liverpool aveva ottenuto un netto successo per 3-0 a Old Trafford nelle prime fasi della stagione 2024–25, a conferma di quanto queste sfide restino imprevedibili e combattute.

Quando si gioca Liverpool-Manchester United di Premier League?

Liverpool-Manchester United si gioca domenica 22 novembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

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Premier League - Game Week 11
Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Manchester United di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Liverpool e Manchester United ad Anfield, in genere sono disponibili alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Sia il Liverpool FC sia il Manchester United prevedono fasce di accesso alla biglietteria e sistemi di sorteggio ufficiali per i tifosi di casa e quelli ospiti. I soci con sufficienti punti fedeltà o selezionati tramite i sorteggi dei club possono acquistare i biglietti al prezzo nominale direttamente attraverso i portali ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Manchester United di Premier League?

Ecco le indicazioni generali sui prezzi dei biglietti per Liverpool-Manchester United ad Anfield:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard per la partita: I posti standard costano generalmente da circa 35 £ a circa 60 £, a seconda della tribuna e del settore dello stadio.
  • Tariffe ridotte e per ragazzi: Attraverso i canali ufficiali dei club sono disponibili biglietti a prezzo ridotto per bambini, giovani adulti e tifosi anziani che ne hanno diritto, generalmente con sconti del 50% o più rispetto al prezzo nominale standard per adulti.
  • Pacchetti hospitality: I pacchetti hospitality e VIP ufficiali hanno prezzi iniziali molto più elevati, solitamente compresi tra 300 £ e ben oltre 1.000 £ a persona, a seconda della lounge, delle opzioni di ristorazione e dei servizi inclusi per il giorno della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso le vendite iniziali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Rivendita di biglietti standard: I posti standard partono generalmente da circa 150-250 £ e possono superare 500 £ per le posizioni con la visuale migliore.
  • Rivendita di posti premium: I posti negli anelli superiori o quelli meglio posizionati lungo le linee laterali hanno spesso prezzi da 400 £ a oltre 800 £, a seconda di quanto sia vicina la partita e della domanda complessiva sul mercato.

Liverpool-Manchester United di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Liverpool-Manchester United: lo stato di forma

Il Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha battuto il Brentford 1-2 in Premier League e, nello stesso periodo, ha segnato sei goal contro il LASK in Champions League. L'unica nota negativa è stata la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Manchester City. In quelle cinque partite, il Liverpool ha segnato sette goal e ne ha subiti sei, mostrando pericolosità offensiva ma anche qualche vulnerabilità difensiva.

Le ultime cinque partite del Manchester United raccontano una storia diversa: un pareggio, due pareggi e due sconfitte, senza vittorie. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro il Leeds United; nello stesso periodo, lo United ha anche perso 2-0 contro l'Atletico Madrid in Champions League. In quelle cinque partite ha segnato cinque goal e ne ha subiti otto, un bilancio che riflette l'incostanza a cui Carrick sta cercando di porre rimedio.

LIV

LIV - Forma

BOU
V0-1
MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
Gol segnato (subito)
13/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MUN

MUN - Forma

BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
LEE
D1-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Liverpool-Manchester United: i precedenti recenti

I precedenti recenti tra i due club sono molto equilibrati. Il Manchester United ha vinto l'ultimo confronto per 3-2 a Old Trafford nel maggio 2026, ma il Liverpool aveva ottenuto una vittoria per 1-2 ad Anfield nell'ottobre 2025. Nelle ultime cinque partite registrate tra le due squadre, i risultati sono stati alterni, con lo United leggermente avanti nel bilancio complessivo. Le sfide recenti sono state ricche di goal e nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi stabilmente sull'altra.

Testa a testa

LiverpoolPareggioManchester United
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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