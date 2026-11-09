Il Liverpool ospita il Manchester United domenica 22 novembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Nell’ultimo confronto, disputato nel maggio 2026, il Manchester United ha avuto la meglio sul Liverpool per 3-2 al termine di una partita emozionante all’Old Trafford.

Prima di quella sfida, il Liverpool aveva ottenuto un netto successo per 3-0 all’Old Trafford all’inizio della stagione 2024–25, a conferma di quanto questi incontri restino imprevedibili e combattuti.

Quando si gioca Liverpool-Manchester United di Premier League?

Liverpool-Manchester United si gioca ad Anfield, a Liverpool, domenica 22 novembre 2026.

Premier League - Game Week 11 22 nov 2026 - 11:30 Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Manchester United di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Liverpool e Manchester United ad Anfield, sono generalmente disponibili due canali principali:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Sia il Liverpool FC sia il Manchester United prevedono categorie di accesso alla biglietteria e sistemi di sorteggio per i tifosi di casa e quelli ospiti. I soci con un numero sufficiente di punti fedeltà o quelli selezionati tramite i sorteggi dei club possono acquistare biglietti al prezzo di listino direttamente attraverso i portali ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Manchester United di Premier League?

Ecco le indicazioni generali sui prezzi dei biglietti per Liverpool-Manchester United ad Anfield:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per la partita: I posti standard costano generalmente da circa 35 £ a circa 60 £ , a seconda della tribuna e del settore dello stadio.

I posti standard costano generalmente da circa , a seconda della tribuna e del settore dello stadio. Tariffe ridotte e per i più giovani: Attraverso i canali ufficiali dei club sono disponibili biglietti a prezzo ridotto per bambini, giovani adulti e tifosi anziani che ne hanno diritto, generalmente con sconti pari o superiori al 50% rispetto al prezzo di listino standard per gli adulti.

Attraverso i canali ufficiali dei club sono disponibili biglietti a prezzo ridotto per bambini, giovani adulti e tifosi anziani che ne hanno diritto, generalmente con sconti pari o superiori al 50% rispetto al prezzo di listino standard per gli adulti. Pacchetti hospitality: I pacchetti hospitality e VIP ufficiali partono da prezzi decisamente più alti, generalmente compresi tra 300 £ e ben oltre 1.000 £ a persona, a seconda della lounge, delle opzioni di ristorazione e dei servizi inclusi per la giornata della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari dei club, piattaforme di rivendita come StubHub pubblicano annunci con prezzi basati sulla domanda di mercato:

Rivendita di posti standard: I prezzi dei posti standard partono generalmente da circa 150-250 £ e possono superare le 500 £ per i posti con la visuale migliore.

I prezzi dei posti standard partono generalmente da circa e possono superare le per i posti con la visuale migliore. Rivendita di posti premium: I posti nelle tribune superiori o quelli meglio posizionati lungo le linee laterali costano spesso da 400 £ a oltre 800 £, a seconda di quanto sia vicina la partita e della domanda complessiva di mercato.

Liverpool-Manchester United di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Liverpool e Manchester United

Il Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni e una sconfitta. Nell’ultima gara ha battuto il Brentford per 1-2 in Premier League e, nello stesso periodo, ha segnato sei reti contro il LASK in Champions League. L’unico passo falso è stato la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Manchester City. In queste cinque partite, il Liverpool ha segnato sette goal e ne ha subiti sei, mostrando pericolosità in attacco ma anche qualche vulnerabilità difensiva.

Le ultime cinque partite del Manchester United raccontano una storia diversa: un pareggio, due pareggi e due sconfitte, senza vittorie. Il risultato più recente è l’1-1 sul campo del Leeds United; nello stesso periodo, la squadra ha perso anche 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions League. Lo United ha segnato cinque goal e ne ha subiti otto in queste cinque partite, un bilancio che riflette l’incostanza a cui Carrick sta cercando di porre rimedio.

Liverpool-Manchester United: i precedenti recenti

I precedenti recenti tra i due club mostrano grande equilibrio. Il Manchester United ha vinto l’ultimo confronto per 3-2 all’Old Trafford nel maggio 2026, ma il Liverpool si è imposto per 1-2 ad Anfield nell’ottobre 2025. I risultati delle ultime cinque partite registrate tra le due squadre sono stati alterni, con lo United leggermente avanti nel bilancio complessivo. Negli incontri recenti non sono mancati i goal e nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi stabilmente sull’altra.