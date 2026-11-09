Il Liverpool ospita il Manchester United domenica 22 novembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.
Nell’ultimo confronto, disputato nel maggio 2026, il Manchester United ha avuto la meglio sul Liverpool per 3-2 al termine di una partita emozionante all’Old Trafford.
Prima di quella sfida, il Liverpool aveva ottenuto un netto successo per 3-0 all’Old Trafford all’inizio della stagione 2024–25, a conferma di quanto questi incontri restino imprevedibili e combattuti.
Quando si gioca Liverpool-Manchester United di Premier League?
Liverpool-Manchester United si gioca ad Anfield, a Liverpool, domenica 22 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Liverpool-Manchester United di Premier League?
Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Liverpool e Manchester United ad Anfield, sono generalmente disponibili due canali principali:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietterie ufficiali dei club: Sia il Liverpool FC sia il Manchester United prevedono categorie di accesso alla biglietteria e sistemi di sorteggio per i tifosi di casa e quelli ospiti. I soci con un numero sufficiente di punti fedeltà o quelli selezionati tramite i sorteggi dei club possono acquistare biglietti al prezzo di listino direttamente attraverso i portali ufficiali.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Liverpool-Manchester United di Premier League?
Ecco le indicazioni generali sui prezzi dei biglietti per Liverpool-Manchester United ad Anfield:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti standard per la partita: I posti standard costano generalmente da circa 35 £ a circa 60 £, a seconda della tribuna e del settore dello stadio.
- Tariffe ridotte e per i più giovani: Attraverso i canali ufficiali dei club sono disponibili biglietti a prezzo ridotto per bambini, giovani adulti e tifosi anziani che ne hanno diritto, generalmente con sconti pari o superiori al 50% rispetto al prezzo di listino standard per gli adulti.
- Pacchetti hospitality: I pacchetti hospitality e VIP ufficiali partono da prezzi decisamente più alti, generalmente compresi tra 300 £ e ben oltre 1.000 £ a persona, a seconda della lounge, delle opzioni di ristorazione e dei servizi inclusi per la giornata della partita.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari dei club, piattaforme di rivendita come StubHub pubblicano annunci con prezzi basati sulla domanda di mercato:
- Rivendita di posti standard: I prezzi dei posti standard partono generalmente da circa 150-250 £ e possono superare le 500 £ per i posti con la visuale migliore.
- Rivendita di posti premium: I posti nelle tribune superiori o quelli meglio posizionati lungo le linee laterali costano spesso da 400 £ a oltre 800 £, a seconda di quanto sia vicina la partita e della domanda complessiva di mercato.
Liverpool-Manchester United di Premier League: tutto quello che c’è da sapere
Lo stato di forma di Liverpool e Manchester United
Il Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni e una sconfitta. Nell’ultima gara ha battuto il Brentford per 1-2 in Premier League e, nello stesso periodo, ha segnato sei reti contro il LASK in Champions League. L’unico passo falso è stato la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Manchester City. In queste cinque partite, il Liverpool ha segnato sette goal e ne ha subiti sei, mostrando pericolosità in attacco ma anche qualche vulnerabilità difensiva.
Le ultime cinque partite del Manchester United raccontano una storia diversa: un pareggio, due pareggi e due sconfitte, senza vittorie. Il risultato più recente è l’1-1 sul campo del Leeds United; nello stesso periodo, la squadra ha perso anche 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions League. Lo United ha segnato cinque goal e ne ha subiti otto in queste cinque partite, un bilancio che riflette l’incostanza a cui Carrick sta cercando di porre rimedio.
Liverpool-Manchester United: i precedenti recenti
I precedenti recenti tra i due club mostrano grande equilibrio. Il Manchester United ha vinto l’ultimo confronto per 3-2 all’Old Trafford nel maggio 2026, ma il Liverpool si è imposto per 1-2 ad Anfield nell’ottobre 2025. I risultati delle ultime cinque partite registrate tra le due squadre sono stati alterni, con lo United leggermente avanti nel bilancio complessivo. Negli incontri recenti non sono mancati i goal e nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi stabilmente sull’altra.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
V
V
V
V
V
|2
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|+19
|22
V
V
S
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V
|3
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
S
S
S
V
V
|4
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|+4
|18
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S
V
V
S
|5
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|5
|1
|4
|19
|16
|+3
|16
S
V
S
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|6
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|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
V
V
S
S
D
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|+2
|15
V
V
V
V
S
|8
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|+5
|14
S
V
D
S
D
|9
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
V
S
D
D
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|10
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|-3
|13
D
D
V
V
D
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
S
V
V
V
D
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
D
S
V
S
S
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
S
D
D
S
D
|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
S
D
D
S
V
|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
D
D
V
V
S
|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
V
S
D
S
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|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
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V
S
S
V
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
D
S
S
D
D
|19
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
V
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D
S
S
|20
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
S
S
S
S
V