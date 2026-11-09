Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoManchester United
Book Liverpool vs Manchester United TicketsLiverpool vs Manchester United Premium
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Manchester United: prezzi di Premier League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
Liverpool
Manchester United
Premier League

Il Liverpool affronta il Manchester United in Premier League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Liverpool ospita il Manchester United domenica 22 novembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Nell’ultimo confronto, disputato nel maggio 2026, il Manchester United ha avuto la meglio sul Liverpool per 3-2 al termine di una partita emozionante all’Old Trafford.

Prima di quella sfida, il Liverpool aveva ottenuto un netto successo per 3-0 all’Old Trafford all’inizio della stagione 2024–25, a conferma di quanto questi incontri restino imprevedibili e combattuti.

Quando si gioca Liverpool-Manchester United di Premier League?

Liverpool-Manchester United si gioca ad Anfield, a Liverpool, domenica 22 novembre 2026.

crest
Premier League - Game Week 11
Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Manchester United di Premier League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Premier League tra Liverpool e Manchester United ad Anfield, sono generalmente disponibili due canali principali:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Sia il Liverpool FC sia il Manchester United prevedono categorie di accesso alla biglietteria e sistemi di sorteggio per i tifosi di casa e quelli ospiti. I soci con un numero sufficiente di punti fedeltà o quelli selezionati tramite i sorteggi dei club possono acquistare biglietti al prezzo di listino direttamente attraverso i portali ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Premier League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Manchester United di Premier League?

Ecco le indicazioni generali sui prezzi dei biglietti per Liverpool-Manchester United ad Anfield:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard per la partita: I posti standard costano generalmente da circa 35 £ a circa 60 £, a seconda della tribuna e del settore dello stadio.
  • Tariffe ridotte e per i più giovani: Attraverso i canali ufficiali dei club sono disponibili biglietti a prezzo ridotto per bambini, giovani adulti e tifosi anziani che ne hanno diritto, generalmente con sconti pari o superiori al 50% rispetto al prezzo di listino standard per gli adulti.
  • Pacchetti hospitality: I pacchetti hospitality e VIP ufficiali partono da prezzi decisamente più alti, generalmente compresi tra 300 £ e ben oltre 1.000 £ a persona, a seconda della lounge, delle opzioni di ristorazione e dei servizi inclusi per la giornata della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari dei club, piattaforme di rivendita come StubHub pubblicano annunci con prezzi basati sulla domanda di mercato:

  • Rivendita di posti standard: I prezzi dei posti standard partono generalmente da circa 150-250 £ e possono superare le 500 £ per i posti con la visuale migliore.
  • Rivendita di posti premium: I posti nelle tribune superiori o quelli meglio posizionati lungo le linee laterali costano spesso da 400 £ a oltre 800 £, a seconda di quanto sia vicina la partita e della domanda complessiva di mercato.

Liverpool-Manchester United di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Liverpool e Manchester United

Il Liverpool arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni e una sconfitta. Nell’ultima gara ha battuto il Brentford per 1-2 in Premier League e, nello stesso periodo, ha segnato sei reti contro il LASK in Champions League. L’unico passo falso è stato la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Manchester City. In queste cinque partite, il Liverpool ha segnato sette goal e ne ha subiti sei, mostrando pericolosità in attacco ma anche qualche vulnerabilità difensiva.

Le ultime cinque partite del Manchester United raccontano una storia diversa: un pareggio, due pareggi e due sconfitte, senza vittorie. Il risultato più recente è l’1-1 sul campo del Leeds United; nello stesso periodo, la squadra ha perso anche 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions League. Lo United ha segnato cinque goal e ne ha subiti otto in queste cinque partite, un bilancio che riflette l’incostanza a cui Carrick sta cercando di porre rimedio.

LIV

LIV - Forma

BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
S0-1
FB
S3-2
CRY
V1-3
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MUN

MUN - Forma

COM
S4-1
BOU
S0-3
CHE
S2-0
ROM
V3-2
AVL
D4-4
Gol segnato (subito)
8/15
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Liverpool-Manchester United: i precedenti recenti

I precedenti recenti tra i due club mostrano grande equilibrio. Il Manchester United ha vinto l’ultimo confronto per 3-2 all’Old Trafford nel maggio 2026, ma il Liverpool si è imposto per 1-2 ad Anfield nell’ottobre 2025. I risultati delle ultime cinque partite registrate tra le due squadre sono stati alterni, con lo United leggermente avanti nel bilancio complessivo. Negli incontri recenti non sono mancati i goal e nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi stabilmente sull’altra.

Testa a testa

LiverpoolPareggioManchester United
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FIN
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
Amichevoli dei club
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
ArsenalArsenalARS
10901155+1027
V
V
V
V
V
2
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
10712267+1922
V
V
S
V
V
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
S
S
S
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
V
S
V
V
S
5
ChelseaChelseaCHE
105141916+316
S
V
S
V
V
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
V
V
S
S
D
7
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
104331614+215
V
V
V
V
S
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
S
V
D
S
D
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
10352108+214
V
S
D
D
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
D
D
V
V
D
11
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
103341011-112
S
V
V
V
D
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
103341316-312
D
S
V
S
S
13
Hull CityHull CityHUL
102531111011
S
D
D
S
D
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
103251520-511
S
D
D
S
V
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
D
D
V
V
S
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
V
S
D
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
103071019-99
S
V
S
S
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
D
S
S
D
D
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
V
S
D
S
S
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
S
S
S
S
V
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google