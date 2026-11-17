Il Liverpool ospita l’FC Porto mercoledì 9 dicembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

L’ultimo incontro ufficiale tra i due club si è disputato nel novembre 2021, nella fase a gironi della Champions League, e si è concluso con una vittoria casalinga del Liverpool per 2-0. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Liverpool ha dominato, ottenendo quattro vittorie e un pareggio.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti per Liverpool-FC Porto, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Liverpool-FC Porto in Champions League?

Liverpool-FC Porto si gioca mercoledì 9 dicembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Champions League - Game Week 6 9 dic 2026 - 15:00 Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-FC Porto in Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Liverpool e FC Porto:

1. Canali ufficiali del club

Canali ufficiali del club: acquisto diretto tramite il portale ufficiale del Liverpool FC, riservato ai soci idonei e agli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-FC Porto in Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Liverpool e FC Porto:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: costano generalmente circa da 55 a 70 € .

costano generalmente circa . Hospitality e pacchetti VIP: partono da circa 180 fino a oltre 450 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti con prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard: partono da circa 100-140 € .

partono da circa . Prezzi medi sulle piattaforme: variano tra 250 e 340 € .

variano tra . Biglietti premium rivenduti e pacchetti hospitality VIP: costano generalmente da 180 a oltre 400 €.

Liverpool-FC Porto in Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Liverpool e FC Porto

Il Liverpool ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone due. Il risultato più recente è una vittoria per 3-1 contro il Crystal Palace in Premier League, arrivata dopo la sconfitta per 3-2 contro il Fenerbahce in Champions League. Nello stesso periodo ha battuto anche il Brighton per 2-0 in campionato, segnando sette goal e subendone cinque nelle cinque partite.

L’FC Porto ha vinto tutte le sue ultime cinque partite. Nell’impegno più recente ha battuto il Vitoria de Guimaraes per 2-1 in Liga Portugal e ha anche superato il Napoli per 4-1 in Champions League. In queste cinque gare il Porto ha segnato 12 goal e ne ha subiti soltanto due, ottenendo anche una vittoria per 4-0 contro l’Estoril.

Liverpool-FC Porto: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al novembre 2021, quando il Liverpool vinse 2-0 ad Anfield nella fase a gironi della Champions League. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Liverpool ha dominato con quattro vittorie e un pareggio, mentre l’unico risultato positivo del Porto è stato un successo casalingo per 1-0 nel marzo 2018. In quelle cinque partite il Liverpool ha segnato 13 goal, subendone soltanto due.