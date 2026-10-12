Il Liverpool ospita il Brighton domenica 25 ottobre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

Storicamente, il Liverpool ha dominato i confronti diretti, vincendo 25 dei 46 incontri ufficiali contro i 9 successi del Brighton. Nonostante il bilancio storicamente favorevole al Liverpool, nelle ultime stagioni il Brighton ha spesso messo in difficoltà la squadra di casa, ottenendo risultati ricchi di gol sia ad Anfield sia all'Amex Stadium.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Liverpool-Brighton, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Liverpool-Brighton & Hove Albion in Premier League?

Premier League - Game Week 8 25 ott 2026 - 10:00 Anfield

Come acquistare i biglietti di Liverpool-Brighton & Hove Albion in Premier League?

La richiesta di biglietti per le partite di Premier League ad Anfield è sempre elevata e la gara casalinga del Liverpool contro il Brighton & Hove Albion non fa eccezione. Ecco i principali modi per acquistare i biglietti sia per i settori di casa sia per quello ospiti.

1. Canali ufficiali del club (partita ad Anfield)

Sorteggio ufficiale per i soci LFC: Per acquistare direttamente dal Liverpool FC i normali biglietti a prezzo standard, è necessario avere un'iscrizione ufficiale LFC All Red Membership (Full, Light o Junior).

2. Opzioni per il settore ospiti (tifosi del Brighton in trasferta)

Biglietti assegnati ufficialmente al Brighton & Hove Albion: Per sedersi nel settore ospiti ad Anfield, i biglietti devono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale del Brighton & Hove Albion. La priorità viene data agli abbonati stagionali del Brighton e ai soci MyAlbion+ in base ai punti fedeltà accumulati nelle precedenti trasferte.

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Su piattaforme di rivendita dei biglietti come StubHub si trovano spesso posti messi in vendita da rivenditori quando i biglietti ufficiali sono esauriti, anche se i prezzi possono differire da quelli nominali.

Quanto costano i biglietti di campionato per Liverpool-Brighton & Hove Albion?

I prezzi dei biglietti per Liverpool-Brighton & Hove Albion variano a seconda che si acquistino biglietti ordinari al prezzo nominale o posti sulle piattaforme di rivendita.

1. Biglietti ordinari standard (prezzo nominale)

I prezzi dei biglietti ordinari per adulti acquistati direttamente tramite il sorteggio ufficiale o il servizio di scambio biglietti del Liverpool FC sono fissati dal club:

Biglietti per adulti: da £30 a £62,75 (a seconda della tribuna e del livello di Anfield)

Biglietti ridotti (ultrasessantacinquenni / giovani adulti): da circa £22,50 a £47

Biglietti per ragazzi (minori di 17 anni): da £9 a £15

Biglietti per soci residenti in zona: £9 (settore superiore della Main Stand riservato ai residenti in zona)

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Poiché i biglietti standard per le partite molto richieste contro avversarie della massima serie di solito si esauriscono durante la fase di vendita ufficiale ai soci, i prezzi dei biglietti su piattaforme di rivendita comeStubHubvariano in base alla domanda:

Prezzi di partenza: I posti ordinari standard partono generalmente da circa £95-£120 sulle piattaforme di rivendita.

Prezzi medi: Per i posti centrali nel livello inferiore o lungo i lati del campo, il prezzo medio è di £150-£250 o più .

Pacchetti hospitality e VIP: I pacchetti hospitality ufficiali per la partita partono da circa £200-£350 o più a persona.

Liverpool-Brighton & Hove Albion in Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Liverpool-Brighton & Hove Albion: lo stato di forma

Il Liverpool ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 sul campo del Bournemouth in Premier League; ha inoltre battuto il Tottenham per 3-1 in Carabao Cup. In quelle cinque gare, il Liverpool ha segnato otto gol e ne ha subiti tre, lasciando punti per strada soltanto nel pareggio senza reti sul campo del Fulham. Il Brighton ha vinto quattro delle ultime cinque partite; l'unica sconfitta è stata il 4-3 sul campo del Chelsea a fine agosto. In questo periodo il Brighton ha segnato 14 gol, tra cui i cinque del 5-0 al Coventry City e i tre del 3-0 all'Arsenal, subendone appena cinque.

Liverpool-Brighton & Hove Albion: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale a marzo 2026, quando il Brighton ha vinto 2-1 all'Amex Stadium in Premier League. Prima di allora, il Liverpool aveva battuto il Brighton 3-0 ad Anfield in una partita di FA Cup nel febbraio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Brighton ha ottenuto due vittorie e il Liverpool tre; complessivamente, le due squadre hanno segnato 18 gol in quegli incontri.