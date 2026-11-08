In palio c'è un posto nelle semifinali di Carabao Cup di gennaio quando il Liverpool affronterà il Bournemouth ad Anfield (mercoledì 16 dicembre). Si preannuncia un quarto di finale importante e puoi acquistare i biglietti già oggi.
Nel 2024 il Liverpool ha conquistato la sua decima Coppa di Lega, portandosi da solo in testa alla classifica dei club più titolati nella competizione. Il Bournemouth, invece, non ha mai superato i quarti di finale in nessuna delle due principali coppe nazionali inglesi.
Il fatto che Andoni Iraola abbia lasciato il Bournemouth in estate per assumere la guida del Liverpool aggiunge ulteriore interesse alla sfida, che promette un'atmosfera elettrizzante sotto i riflettori di Anfield.
Scopri con GOAL tutte le informazioni sui biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup, da dove acquistarli a quanto costano.
Quando si gioca Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup?
Data
Partita (ora locale)
Biglietti
Stadio (città)
Mercoledì 16 dicembre
Carabao Cup: Liverpool-Bournemouth (ore 20:00 GMT)
Anfield (Liverpool)
Domenica 30 maggio
Premier League: Liverpool-Bournemouth (orario da definire)
Anfield (Liverpool)
Come acquistare i biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup
I biglietti ufficiali per il quarto di finale di Carabao Cup tra Liverpool e Bournemouth ad Anfield possono essere acquistati direttamente dai due club, mentre i pacchetti hospitality ufficiali sono già disponibili.
I biglietti sono rigorosamente suddivisi tra i settori di casa e quelli ospiti:
- Tifosi di casa (Liverpool): Possono acquistarli online tramite il portale ufficiale dei biglietti del Liverpool FC. Per sincronizzarli con il portafoglio digitale è necessario un dispositivo mobile.
- Tifosi ospiti (Bournemouth): I biglietti per il settore ospiti vengono assegnati direttamente al Bournemouth e devono essere acquistati tramite il sito ufficiale della sua biglietteria.
La vendita dei biglietti ufficiali per i settori di casa avviene in fasi successive, in base all'iscrizione al club e alle presenze alle partite precedenti (crediti fedeltà):
- Vendita prioritaria: Le registrazioni per chi dispone di crediti maturati nelle precedenti partite di Carabao Cup si aprono generalmente alcune settimane prima dell'incontro.
- Vendita ai soci: La vendita principale per i soci All Red con specifici crediti relativi ai settori di casa inizia il 10 novembre.
- Sorteggi locali e generali: Se restano biglietti dopo le fasi prioritarie, i sorteggi per i soci locali e la vendita generale si svolgono di solito 1-2 settimane prima della partita (all'inizio di dicembre).
I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.
Quanto costano i biglietti per Liverpool-Bournemouth di Carabao Cup?
I biglietti ufficiali standard per le partite del Liverpool nelle coppe nazionali ad Anfield costano generalmente tra 10 e 40 sterline, a seconda del livello del settore, della tribuna e dell'eventuale tariffa ridotta.
Ecco come sono suddivisi i prezzi delle diverse categorie di biglietti e dei settori dello stadio:
Categoria del biglietto / settore
Fascia di prezzo
Caratteristiche e servizi inclusi
Anelli superiori e inferiori delle tribune dietro le porte
10-30 £
Posti dietro le porte; la Kop è nota per la sua atmosfera, mentre l'anello superiore della Anfield Road, recentemente ampliato, offre un'ottima visuale dall'alto.
Anelli delle tribune laterali
30-40 £
Visuale privilegiata lungo le linee laterali; le file più basse sono più vicine alle panchine, mentre gli anelli superiori offrono una visione tattica più ampia.
Brodies Sports Bar / Lounge (hospitality)
Da 125 £
Livello 1 dell'anello superiore della Anfield Road. Comprende posti imbottiti per la partita, street food incluso, una bevanda all'intervallo e la presenza di leggende del LFC.
Anfield Beat Lounge (hospitality)
Da 180 £
Posti premium nel blocco L15 della Main Stand. Comprende l'accesso esclusivo alla lounge e una bevanda inclusa all'intervallo.
Lounge premium
Da 245 £
Esperienze di lusso nel giorno della partita, con menu di più portate di alto livello, bevande e posti centrali privilegiati nelle tribune laterali.
Per ulteriori informazioni, consulta il portale ufficiale dei biglietti del club oppure verifica la disponibilità attuale sui siti di rivendita come StubHub.
Liverpool-Bournemouth: I precedenti
Il Liverpool domina il bilancio dei precedenti contro il Bournemouth, con 21 vittorie nelle 27 partite ufficiali disputate tra le due squadre. Il Bournemouth ha vinto soltanto 3 volte, mentre le altre 3 sfide sono terminate in pareggio.
Nell'ultimo confronto tra le due squadre, il Liverpool ha vinto 1-0 in campionato al Vitality Stadium (settembre 2026). Alexander Isak ha segnato l'unico goal della partita al 57°, su assist di Cody Gakpo.
Record e traguardi degni di nota
- Vittoria più larga: Il Liverpool ha eguagliato il record della Premier League per la vittoria con il maggior scarto battendo il Bournemouth 9-0 ad Anfield il 27 agosto 2022.
- Miglior marcatore di sempre: Mohamed Salah è il miglior marcatore nella storia della sfida, con 12 goal contro il Bournemouth.
- Le rare vittorie del Bournemouth: Le tre vittorie del Bournemouth sono arrivate nel dicembre 2016 (4-3), nel marzo 2023 (1-0) e nel gennaio 2026 (3-2).