Il Liverpool ospita l'Arsenal domenica 1° novembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.
I precedenti confronti in campionato sono stati molto combattuti, compreso lo 0-0 tattico dell'ultimo incontro. Entrambe le squadre affrontano la stagione 2026/27 con grandi ambizioni, perciò ogni punto negli scontri diretti è cruciale per la classifica del campionato.
Quando si gioca Liverpool-Arsenal di Premier League?
Liverpool-Arsenal si gioca ad Anfield, a Liverpool, domenica 1° novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Liverpool-Arsenal di Premier League?
Per assicurarsi i biglietti di una partita di Premier League molto richiesta come Liverpool-Arsenal, di solito ci sono alcune vie principali:
1. Canali ufficiali dei club
- Iscrizione ai programmi di tesseramento ufficiali dei club: A volte è possibile acquistare i biglietti direttamente tramite Liverpool F.C. o Arsenal F.C., partecipando alle estrazioni riservate ai tesserati o approfittando di successive vendite aggiuntive. Tuttavia, la disponibilità per le partite di cartello è estremamente limitata e di solito occorrono un'iscrizione a pagamento al programma di tesseramento del club e precedenti acquisti di biglietti.
- Pacchetti hospitality ufficiali: Entrambi i club offrono pacchetti hospitality premium per il giorno della partita, come l'accesso alle lounge, posti con sedute imbottite e formule comprensive di ristorazione, prenotabili direttamente.
Quanto costano i biglietti per Liverpool-Arsenal di Premier League?
Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Liverpool-Arsenal di Premier League, suddivisi tra canali ufficiali e mercato secondario:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti standard: Il prezzo nominale dei biglietti per le partite di Premier League ad Anfield varia generalmente da 40 a 325 sterline a seconda del settore e dell'anello, anche se per le partite di alta fascia come quella contro l'Arsenal i biglietti vengono assegnati esclusivamente tramite estrazioni riservate ai tesserati e vanno subito esauriti.
- Pacchetti hospitality ufficiali: I pacchetti hospitality premium per il giorno della partita acquistati direttamente tramite i partner ufficiali dei club partono generalmente da circa 250 fino a 529 sterline e oltre a persona e comprendono accesso alle lounge, posti con sedute imbottite e opzioni di ristorazione.
- Iscrizione ai programmi di tesseramento dei club: Per partecipare alle estrazioni dei biglietti al prezzo nominale, i tifosi devono prima iscriversi al programma di tesseramento ufficiale di un club, che per la stagione costa tra 26,99 e 42,99 sterline.
2. Piattaforme del mercato secondario dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme del mercato secondario come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Annunci meno costosi: Attualmente i biglietti più economici partono da circa 250-300 sterline per posti nell'anello superiore o con visuale limitata.
- Prezzi medi di rivendita: La maggior parte degli annunci per posti standard presenta prezzi medi tra 350 e 900 sterline e oltre, a seconda della domanda e della posizione esatta del settore all'interno di Anfield.
- Rivendita premium e posti lungo le fasce laterali: I prezzi dei posti migliori nell'anello inferiore lungo le fasce laterali e dei biglietti VIP sulle piattaforme di rivendita superano spesso le 1.000-1.200 sterline e oltre con l'avvicinarsi della partita.
Liverpool-Arsenal di Premier League: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Liverpool e Arsenal
Il Liverpool arriva a questa sfida in buona forma: ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con un pareggio e una sconfitta. La squadra di Iraola ha battuto l'AFC Bournemouth 1-0 nell'ultima gara di Premier League e, nello stesso periodo, ha vinto anche contro il Tottenham Hotspur in Carabao Cup e l'Atletico Madrid in Champions League, segnando sette goal e subendone tre nelle cinque partite.
Il bilancio recente dell'Arsenal è più altalenante. La squadra di Arteta ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Brighton nell'ultima gara di Premier League. Altrove ha mostrato capacità di reazione, battendo il Chelsea 2-1 e vincendo 1-0 sul campo dell'SSC Napoli in Champions League: escludendo il risultato contro il Brighton, sono quattro vittorie nelle ultime cinque partite.
Liverpool-Arsenal: i precedenti recenti
L'ultimo confronto tra le due squadre è terminato a reti inviolate, con uno 0-0 sul campo dell'Arsenal nel gennaio 2026. Prima di allora, il Liverpool aveva vinto 1-0 ad Anfield nell'agosto 2025 e le due squadre avevano pareggiato 2-2 ad Anfield nel maggio 2025. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, le sfide sono state equilibrate, senza che nessuna delle due sia riuscita a prevalere nettamente.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|6
|0
|1
|11
|5
|+6
|18
V
V
S
V
V
|3
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
D
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
S
D
S
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
S
V
D
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
S
D
V
D
D
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
D
S
D
V
D
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
S
D
V
D
D
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
S
D
S
D
D
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
S
V
S
V
S
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
S
S
V
S
D
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
D
V
S
D
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
D
D
D
S
D
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
S
V
D
S
V
|15
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
S
S
D
D
|16
|7
|1
|3
|3
|6
|10
|-4
|6
V
D
S
D
D
|17
|7
|2
|0
|5
|6
|14
|-8
|6
S
V
V
S
S
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
S
D
D
S
|19
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
S
S
S
V
D
|20
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
S
S
S
S
D