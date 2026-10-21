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Come acquistare i biglietti per Liverpool-Arsenal: prezzi, informazioni sulla partita di Premier League, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Liverpool
Arsenal
Premier League

Il Liverpool affronta l'Arsenal in Premier League. Ecco come acquistare i biglietti.

Il Liverpool ospita l'Arsenal domenica 1° novembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

I precedenti confronti in campionato sono stati molto combattuti, compreso lo 0-0 tattico dell'ultimo incontro. Entrambe le squadre affrontano la stagione 2026/27 con grandi ambizioni, perciò ogni punto negli scontri diretti è cruciale per la classifica del campionato.

Quando si gioca Liverpool-Arsenal di Premier League?

Liverpool-Arsenal si gioca ad Anfield, a Liverpool, domenica 1° novembre 2026.

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Premier League - Game Week 9
Anfield

Come acquistare i biglietti per Liverpool-Arsenal di Premier League?

Per assicurarsi i biglietti di una partita di Premier League molto richiesta come Liverpool-Arsenal, di solito ci sono alcune vie principali:

1. Canali ufficiali dei club

  • Iscrizione ai programmi di tesseramento ufficiali dei club: A volte è possibile acquistare i biglietti direttamente tramite Liverpool F.C. o Arsenal F.C., partecipando alle estrazioni riservate ai tesserati o approfittando di successive vendite aggiuntive. Tuttavia, la disponibilità per le partite di cartello è estremamente limitata e di solito occorrono un'iscrizione a pagamento al programma di tesseramento del club e precedenti acquisti di biglietti.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: Entrambi i club offrono pacchetti hospitality premium per il giorno della partita, come l'accesso alle lounge, posti con sedute imbottite e formule comprensive di ristorazione, prenotabili direttamente.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-Arsenal di Premier League?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Liverpool-Arsenal di Premier League, suddivisi tra canali ufficiali e mercato secondario:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard: Il prezzo nominale dei biglietti per le partite di Premier League ad Anfield varia generalmente da 40 a 325 sterline a seconda del settore e dell'anello, anche se per le partite di alta fascia come quella contro l'Arsenal i biglietti vengono assegnati esclusivamente tramite estrazioni riservate ai tesserati e vanno subito esauriti.
  • Pacchetti hospitality ufficiali: I pacchetti hospitality premium per il giorno della partita acquistati direttamente tramite i partner ufficiali dei club partono generalmente da circa 250 fino a 529 sterline e oltre a persona e comprendono accesso alle lounge, posti con sedute imbottite e opzioni di ristorazione.
  • Iscrizione ai programmi di tesseramento dei club: Per partecipare alle estrazioni dei biglietti al prezzo nominale, i tifosi devono prima iscriversi al programma di tesseramento ufficiale di un club, che per la stagione costa tra 26,99 e 42,99 sterline.

2. Piattaforme del mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme del mercato secondario come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Annunci meno costosi: Attualmente i biglietti più economici partono da circa 250-300 sterline per posti nell'anello superiore o con visuale limitata.
  • Prezzi medi di rivendita: La maggior parte degli annunci per posti standard presenta prezzi medi tra 350 e 900 sterline e oltre, a seconda della domanda e della posizione esatta del settore all'interno di Anfield.
  • Rivendita premium e posti lungo le fasce laterali: I prezzi dei posti migliori nell'anello inferiore lungo le fasce laterali e dei biglietti VIP sulle piattaforme di rivendita superano spesso le 1.000-1.200 sterline e oltre con l'avvicinarsi della partita.

Liverpool-Arsenal di Premier League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Liverpool e Arsenal

Il Liverpool arriva a questa sfida in buona forma: ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con un pareggio e una sconfitta. La squadra di Iraola ha battuto l'AFC Bournemouth 1-0 nell'ultima gara di Premier League e, nello stesso periodo, ha vinto anche contro il Tottenham Hotspur in Carabao Cup e l'Atletico Madrid in Champions League, segnando sette goal e subendone tre nelle cinque partite.

Il bilancio recente dell'Arsenal è più altalenante. La squadra di Arteta ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Brighton nell'ultima gara di Premier League. Altrove ha mostrato capacità di reazione, battendo il Chelsea 2-1 e vincendo 1-0 sul campo dell'SSC Napoli in Champions League: escludendo il risultato contro il Brighton, sono quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

LIV

LIV - Forma

BOU
V0-1
MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
Gol segnato (subito)
13/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ARS

ARS - Forma

IPS
V2-4
BHA
S3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Liverpool-Arsenal: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre è terminato a reti inviolate, con uno 0-0 sul campo dell'Arsenal nel gennaio 2026. Prima di allora, il Liverpool aveva vinto 1-0 ad Anfield nell'agosto 2025 e le due squadre avevano pareggiato 2-2 ad Anfield nel maggio 2025. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, le sfide sono state equilibrate, senza che nessuna delle due sia riuscita a prevalere nettamente.

Testa a testa

LiverpoolPareggioArsenal
2
3
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
FIN
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Amichevoli dei club
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
S
V
V
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
V
V
V
V
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
S
D
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
S
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
S
D
V
D
D
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
D
S
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
S
D
V
D
D
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
S
D
S
D
D
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
S
V
S
V
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
S
S
V
S
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
D
V
S
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
S
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
S
V
D
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
V
S
S
D
D
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
V
D
S
D
D
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
S
V
V
S
S
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
S
D
D
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
S
S
S
V
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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