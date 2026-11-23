Il Liverpool ospita l’AFC Bournemouth mercoledì 16 dicembre 2026 ad Anfield, a Liverpool.

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato il 20 settembre 2026 in Premier League: il Liverpool ha conquistato una sofferta vittoria per 1-0 in trasferta al Vitality Stadium grazie a un goal di Alexander Isak. Nel gennaio 2026, però, l’AFC Bournemouth aveva ottenuto un memorabile successo per 3-2 contro il Liverpool in una partita ricca di goal.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti per Liverpool-AFC Bournemouth, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Liverpool-AFC Bournemouth in Carabao Cup?

Liverpool-AFC Bournemouth si gioca ad Anfield, a Liverpool, mercoledì 16 dicembre 2026.

Come acquistare i biglietti per Liverpool-AFC Bournemouth in Carabao Cup?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Carabao Cup tra Liverpool e AFC Bournemouth:

1. Canali ufficiali dei club

Portale ufficiale del Liverpool FC (tifosi di casa): I tifosi iscritti al programma di affiliazione ufficiale del Liverpool FC o titolari di un abbonamento stagionale possono accedere al portale ufficiale del club per la vendita dei biglietti. Per le partite delle coppe nazionali, la vendita si svolge generalmente in fasi basate sui crediti maturati nelle partite precedenti: si parte da chi ha la priorità, per poi passare agli altri iscritti e ai sorteggi per i residenti, come quello riservato a chi vive nelle zone con codice postale che inizia per L.

I tifosi iscritti al programma di affiliazione ufficiale del Liverpool FC o titolari di un abbonamento stagionale possono accedere al portale ufficiale del club per la vendita dei biglietti. Per le partite delle coppe nazionali, la vendita si svolge generalmente in fasi basate sui crediti maturati nelle partite precedenti: si parte da chi ha la priorità, per poi passare agli altri iscritti e ai sorteggi per i residenti, come quello riservato a chi vive nelle zone con codice postale che inizia per L. Biglietteria ufficiale dell’AFC Bournemouth (tifosi ospiti): I tifosi del Bournemouth devono acquistare i biglietti destinati al settore ospiti direttamente attraverso i canali ufficiali dell’AFC Bournemouth. Di solito è necessario avere punti fedeltà del club o aderire al programma per le trasferte.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Serie A quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Liverpool-AFC Bournemouth in Carabao Cup?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Carabao Cup tra Liverpool e AFC Bournemouth:

1. Canali ufficiali dei club

Adulti: da 30 a 47 sterline.

da 30 a 47 sterline. Over 65: da 25,25 a 35,25 sterline.

da 25,25 a 35,25 sterline. Giovani adulti: da 16,75 a 23,50 sterline.

da 16,75 a 23,50 sterline. Ragazzi: 5 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Ingresso standard (prezzi di partenza): da 71 a 85 sterline.

da 71 a 85 sterline. Settori standard dei tifosi di casa (lati corti e lati lunghi): da 80 a 120 sterline.

da 80 a 120 sterline. Pacchetti hospitality e VIP: prezzi di partenza da 99 a 149 sterline.

prezzi di partenza da 99 a 149 sterline. Media di mercato: circa 595 sterline.

Liverpool-AFC Bournemouth in Carabao Cup: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Liverpool e AFC Bournemouth

Il bilancio del Liverpool nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni è di tre vittorie, zero pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è una vittoria per 3-1 sul Crystal Palace in Premier League. Nello stesso periodo ha battuto anche il Brighton per 2-0 e il Chelsea per 1-1 in Carabao Cup. Le due sconfitte sono arrivate contro il Fenerbahce in Champions League e l’Arsenal in Premier League. In quelle cinque partite, il Liverpool ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque.

Il Bournemouth è in forma eccellente: nelle ultime cinque partite ha ottenuto cinque vittorie, zero pareggi e zero sconfitte. Nell’incontro più recente ha battuto l’Ipswich Town per 2-1 in Premier League, dopo aver vinto per 3-1 sul campo dello Sparta Praga in Europa League. In questa serie di partite, il Bournemouth ha battuto anche il Manchester United per 3-0 in Premier League e l’Aston Villa per 3-0 in Carabao Cup. Nelle cinque gare ha segnato 11 goal e ne ha subito soltanto uno.

Liverpool-AFC Bournemouth: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato in Premier League il 20 settembre 2026, quando il Liverpool ha vinto 1-0 al Vitality Stadium. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Liverpool ha vinto tre volte contro una vittoria del Bournemouth; risulta inoltre un’ulteriore vittoria del Liverpool. In quelle cinque partite, il Liverpool ha segnato 10 goal e ne ha subiti cinque.