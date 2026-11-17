Il Lione ospita l’Union Saint-Gilloise giovedì 10 dicembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.

Olympique Lyonnais e Royale Union Saint-Gilloise non si sono mai affrontate in una partita ufficiale: questo incontro di UEFA Europa League sarà il loro primo confronto sulla scena europea. Entrambe le squadre considerano la sfida di fine anno un passaggio cruciale per ottenere la qualificazione diretta o un piazzamento favorevole nel sorteggio della fase a eliminazione diretta.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Lione-Union Saint-Gilloise, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Lione-Union St.Gilloise di Europa League?

Lione-Union Saint-Gilloise si gioca giovedì 10 dicembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Come acquistare i biglietti per Lione-Union St.Gilloise di Europa League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Europa League tra Lione e Union St.Gilloise:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali dell’Olympique Lyonnais: Acquistare direttamente dal sito ufficiale o dalla biglietteria del Lione è il metodo più affidabile e sicuro.

Acquistare direttamente dal sito ufficiale o dalla biglietteria del Lione è il metodo più affidabile e sicuro. Settore ospiti dell’Union Saint-Gilloise: I tifosi ospiti che desiderano sedersi nel settore loro riservato devono rivolgersi direttamente al portale ufficiale di biglietteria del Royale Union Saint-Gilloise per conoscere le regole di assegnazione, gli eventuali requisiti relativi ai voucher di viaggio e le modalità di ritiro.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Lione-Union St.Gilloise di Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la sfida di Europa League tra Lione e Union St.Gilloise:

1. Canali ufficiali dei club

Settori tifosi e angoli: A partire da 15-25 € .

A partire da . Settori intermedi e lungo i lati del campo: Da 26 a 65 € .

Da . Settori ordinari premium: Tra 76 e oltre 120 € .

Tra . VIP e hospitality: Da 150 a oltre 300 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come https://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https://www.ticombo.com/en/sports-tickets/football-tickets/olympique-lyonnais-vs-royale-union-saint-gilloise-europa-league-3001748640/537c1a63-eba3-4256-9634-515cefad8b36?quantity=2 mettono in vendita biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore / rivendita generale: A partire da circa 35-55 € .

A partire da circa . Settori intermedi e lungo i lati del campo: Generalmente tra 70 e 150 € .

Generalmente tra . Posti premium e centrali: Da 160 a oltre 250 €.

Lione-Union St.Gilloise di Europa League: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Lione e Union St.Gilloise

Il Lione ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’impegno più recente ha perso 2-0 contro il Brest in Ligue 1 e, in precedenza, è stato sconfitto 3-0 dall’Hoffenheim in Europa League. L’unica nota positiva è stata la vittoria per 2-0 sull’Angers in campionato. In queste cinque gare il Lione ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

L’Union Saint-Gilloise ha vinto tutte le ultime cinque partite ufficiali. Nell’impegno più recente ha battuto 1-0 il Genk nella Prima Divisione A belga e, prima ancora, ha vinto 1-2 in trasferta contro il Celta Vigo in Europa League. Spicca il successo per 4-0 sull’Hapoel Beer Sheva. In queste cinque partite l’Union ha segnato 13 goal e ne ha subiti soltanto tre.

Lione-Union St.Gilloise: I precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Lione e Union Saint-Gilloise per questa partita.