Come acquistare i biglietti per Lione-Rennes: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Lione affronta il Rennes sabato 19 settembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.

Nel loro confronto più recente, a maggio 2026, il Lione ha ottenuto una vittoria ricca di gol per 4-2 contro il Rennes in casa. Lo Stade Rennais cercherà di ribaltare la situazione in trasferta e riprendersi il diritto di vantarsi in una rivalità che storicamente è stata molto competitiva.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c’è da sapere per assicurarvi i biglietti per Lione-Rennes, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lione-Rennes di Ligue 1?

Lione-Rennes si gioca al Groupama Stadium di Lione, con calcio d’inizio in programma come confermato nei dettagli della partita qui sotto.

Ligue 1 - Game Week 5 19 set 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Come acquistare i biglietti per Lione-Rennes di Ligue 1?

È possibile acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Lione e Rennes attraverso diverse opzioni principali:

Portale ufficiale di biglietteria dell’Olympique Lyonnais: il modo più sicuro per acquistare biglietti a prezzo nominale è direttamente dal sito ufficiale di biglietteria dell’OL (billetterie.olvallee.fr o ol.fr).

Biglietteria del Groupama Stadium: è possibile acquistare i biglietti di persona ai botteghini del Groupama Stadium a Décines-Charpieu, Lione, nei giorni senza partita o prima del calcio d’inizio se ci sono ancora posti disponibili.

Partner ufficiali per viaggi e hospitality: partner autorizzati per i viaggi sportivi come P1 Travel offrono biglietti ufficiali per il giorno della partita insieme a pacchetti VIP hospitality.

Marketplace secondari di biglietti: piattaforme aggregatrici di biglietti come Ticombo propongono sul mercato secondario biglietti standard e VIP da rivenditori.

Quanto costano i biglietti per Lione-Rennes di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Lione vs Stade Rennais di Ligue 1 al Groupama Stadium sabato 19 settembre 2026 variano in base alla categoria del posto e a dove li si acquista:

Biglietti ufficiali a prezzo nominale: i biglietti standard acquistati direttamente dall’Olympique Lyonnais vanno approssimativamente da 15 € a 30 € per i posti standard dietro la porta o nei settori superiori. I posti laterali di fascia intermedia generalmente vanno da 35 € a 75 € .

Rivendita e marketplace secondari: sulle piattaforme di rivendita come Ticombo, i prezzi di partenza iniziano in genere intorno a 18 € a 33 € per i posti base. Nei mercati secondari, i posti standard hanno una media compresa tra 95 € e 135 € , a seconda della visuale e della domanda.

Pacchetti hospitality e VIP: le opzioni premium per il giorno della partita e i pacchetti ufficiali travel hospitality partono generalmente da circa 160 € a 250 €+ per biglietto.

Lione-Rennes di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Lione e Rennes

Il Lione ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e perse due nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata la sconfitta per 1-2 contro il Fenerbahce nel ritorno del secondo turno di qualificazione di Champions League del 26 agosto, che ha chiuso il loro cammino europeo. Prima di allora, aveva battuto 2-0 il Tolosa in Ligue 1 e pareggiato 1-1 con il Fenerbahce all’andata. Il miglior risultato della serie è stato il 3-0 contro lo Sparta Praga, anche se aveva perso 2-1 contro lo Sparta Praga in un precedente turno di qualificazione. Il Lione ha segnato sette gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Il Rennes non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, con un pareggio e quattro sconfitte. Il risultato competitivo più recente è stato il 2-2 con il Paris Saint-Germain in Ligue 1 il 23 agosto, una partita in cui era avanti 2-0 prima di subire due gol nel secondo tempo. Le amichevoli precampionato hanno incluso sconfitte contro Brentford (4-2), Sunderland (2-1) e Brentford Academy (2-1), oltre a un pareggio per 3-3 con il Galatasaray. Il Rennes ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti dodici.

Lione-Rennes: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra queste due squadre si è giocato il 3 maggio 2026, quando il Lione ha battuto il Rennes 4-2 al Groupama Stadium in Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Lione ha un chiaro vantaggio, con tre vittorie contro le due del Rennes. Il Lione ha segnato 14 gol in questi confronti contro i nove del Rennes, con la sfida giocata a Rennes nel settembre 2025 terminata 3-1 per la squadra di casa e una partita precedente, nell’agosto 2024, vinta ancora dal Rennes per 3-0.