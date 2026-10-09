Come acquistare i biglietti per Lione-Nizza: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Lione affronta il Nizza domenica 18 ottobre 2026 al Groupama Stadium di Lione.

Le sfide storiche tra i due club francesi hanno dato vita a una rivalità equilibrata, con il Lione che ha conquistato 17 vittorie contro le 13 del Nizza nei 36 precedenti complessivi. L'attenzione tattica sarà puntata sulla linea offensiva del Lione opposta al reparto difensivo del Nizza, con entrambe le squadre a caccia di punti cruciali in Ligue 1.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che dovete sapere per assicurarvi i biglietti di Lione-Nizza, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lione-Nizza di Ligue 1?

Ligue 1 - Game Week 7 18 ott 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Come comprare i biglietti per Lione-Nizza di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la sfida di Ligue 1 tra Olympique Lyonnais e OGC Nice al Groupama Stadium, seguite queste opzioni principali:

1. Biglietteria ufficiale del club

Sito web: Create un account gratuito sul portale ufficiale della biglietteria (billetterie.ol.fr).

Vendita generale: A differenza di alcuni grandi club europei, il Lione generalmente non richiede un abbonamento a pagamento per acquistare biglietti di Ligue 1: per le partite in vendita generale è sufficiente un account registrato gratuito.

2. Pacchetti hospitality ufficiali

Se i biglietti standard sono esauriti o se volete un'esperienza partita migliorata, sono disponibili opzioni VIP e hospitality ufficiali direttamente tramite il portale hospitality dell'OL (Official-VIP) o tramite fornitori autorizzati. Questi pacchetti includono i biglietti per la partita insieme all'accesso alle lounge e ai servizi di cibo e bevande.

3. Mercato secondario e piattaforme di rivendita

Se le disponibilità ufficiali finiscono, siti comparatori di biglietti e piattaforme come Ticombo mettono in vendita biglietti da rivenditori.

Quanto costano i biglietti per Lione-Nizza di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Olympique Lyonnais e OGC Nice al Groupama Stadium variano a seconda di dove li acquistate e della categoria di posto:

1. Vendita generale ufficiale I biglietti standard al prezzo nominale sul portale ufficiale della biglietteria (billetterie.ol.fr) vanno in genere da 20 € a oltre 85 €, a seconda della posizione del posto, per esempio dietro le porte oppure nella tribuna centrale laterale.

2. VIP ufficiale e hospitality I pacchetti VIP e hospitality ufficiali partono da circa 150 € e possono superare i 350 €, offrendo posti migliori insieme all'accesso alle lounge e ai servizi di cibo e bevande.

3. Mercato secondario della rivendita Sulle piattaforme secondarie di biglietteria come Ticombo, i prezzi dei biglietti vanno generalmente da 18 € a oltre 130 €, con i costi finali che variano in base alla domanda di mercato in tempo reale e alla disponibilità residua dei posti.

Lione-Nizza di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Lione e Nizza

Il Lione ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con una sconfitta. Il risultato più recente è stato un successo per 2-1 in trasferta contro l'Anderlecht in Europa League il 16 settembre. Prima di allora, ha pareggiato 0-0 con il Paris FC in Ligue 1 il 12 settembre. Il Lione ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite, con la sconfitta più pesante rappresentata dal 2-1 contro il Fenerbahce nelle qualificazioni alla Champions League.

Il Nizza non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, facendo registrare tre pareggi e due sconfitte. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Auxerre in Ligue 1 il 12 settembre. Il Nizza ha segnato due gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite, con il 3-0 contro il Paris FC come punto più basso di questo periodo.

Lione-Nizza: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 15 febbraio 2026, quando il Lione ha battuto il Nizza 2-0 al Groupama Stadium in Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide, il Lione vanta il bilancio migliore con quattro vittorie contro una del Nizza. Il Lione ha segnato 11 gol in queste cinque partite, mentre il Nizza ne ha segnati sei.