Il Lione ospita il Monaco sabato 28 novembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.

Nei recenti scontri diretti, il bilancio pende leggermente a favore del Monaco, che nell’ultima trasferta al Groupama Stadium ha ottenuto una combattuta vittoria per 2-1. Il Lione ha risposto nella prima parte della stagione 2025–26, conquistando un convincente successo esterno per 3-1 contro il Monaco.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Lione-Monaco, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Lione-Monaco di Ligue 1?

Lione-Monaco è in programma sabato 28 novembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.

Ligue 1 - Game Week 12 29 nov 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Come acquistare i biglietti di Lione-Monaco di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Ligue 1 tra Lione e Monaco:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale dell’Olympique Lyonnais o attraverso il suo portale di biglietteria, quando apriranno la vendita generale o le finestre riservate ai soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti messi in vendita ufficialmente dal club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Lione-Monaco di Ligue 1?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Ligue 1 tra Lione e Monaco:

1. Canali ufficiali del club

Posti nelle categorie standard: Partono da circa 25-35 € per i settori dell’anello superiore o quelli d’angolo del Groupama Stadium.

Partono da circa per i settori dell’anello superiore o quelli d’angolo del Groupama Stadium. Posti nell’anello intermedio e lungo i lati del campo: Costano generalmente tra 45 e 90 € , a seconda della posizione esatta del settore.

Costano generalmente tra , a seconda della posizione esatta del settore. Pacchetti VIP: Costano generalmente da 150 € a oltre 300 € a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Anello superiore e settori economici: Partono da circa 35-45 € .

Partono da circa . Settori lungo i lati del campo e zone neutrali: Si trovano generalmente tra 50 e 100 € .

Si trovano generalmente tra . Anello inferiore e settori premium: Costano da 120 a oltre 180 €, a seconda della domanda.

Lione-Monaco di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Lione e Monaco

Il Lione ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’impegno più recente ha perso 3-0 contro l’Hoffenheim in Europa League, dopo aver battuto il Nizza 2-1 in Ligue 1. In precedenza, il Lione aveva sconfitto il Crystal Palace 3-2 in Europa e il Rennes 4-0 in campionato. La squadra di Fonseca ha segnato nove goal e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Il Monaco ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è un pareggio per 1-1 contro il Lille in Ligue 1, arrivato dopo una vittoria per 3-0 sul Friburgo in Conference League. L’unico passo falso di questa serie è stata la sconfitta per 1-0 contro il Lorient in campionato. La squadra di Filipe Luis ha segnato sette goal e ne ha subiti cinque in queste cinque partite.

Lione-Monaco: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a marzo 2026, quando il Monaco ha vinto 1-2 al Groupama Stadium in Ligue 1. Prima ancora, il Monaco aveva vinto 1-3 nella visita del Lione nel Principato a gennaio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Monaco ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro le due del Lione, che ad aprile 2024 ha comunque conquistato un successo casalingo per 3-2.