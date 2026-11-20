Il Lione ospita il Marsiglia domenica 13 dicembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.
Nell’ultimo confronto, il 1° marzo 2026, il Marsiglia ha battuto di misura il Lione per 3-2 allo Stade Vélodrome, al termine di una partita emozionante da cinque goal. Nell’agosto 2025, nell’ultima gara in cui ha ospitato il Marsiglia al Groupama Stadium, il Lione si è imposto per 1-0: un risultato che evidenzia quanto siano solitamente combattute le sfide in casa.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Lione-Marsiglia, compresi i canali d’acquisto e i prezzi.
Quando si gioca Lione-Marsiglia di Ligue 1?
Lione-Marsiglia si gioca domenica 13 dicembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.
Come acquistare i biglietti per Lione-Marsiglia di Ligue 1?
Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Lione e Marsiglia:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietterie ufficiali dei club: acquistare direttamente tramite i portali ufficiali dell’Olympique Lyonnais, per le partite casalinghe al Groupama Stadium, o dell’Olympique de Marseille è il metodo più sicuro e affidabile per assicurarsi posti autorizzati al prezzo di listino.
2. Piattaforme di rivendita
- Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità iniziali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Lione-Marsiglia di Ligue 1?
Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lione e Marsiglia:
1. Canali ufficiali dei club
- Settori tifosi e angoli: in genere costano da 15 a 35 €.
- Settori standard intermedi e laterali: in genere costano da 40 a 120 €.
- Ingresso ordinario premium e hospitality: i prezzi vanno da 150 a oltre 300 €.
2. Piattaforme di rivendita
Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Rivendita nei settori superiori e dietro le porte: i prezzi partono generalmente da circa 75-90 €.
- Rivendita nei settori laterali e lungo le linee laterali: i prezzi vanno comunemente da 120 a 250 €.
- Settori inferiori e blocchi premium: i prezzi vanno spesso da 280 a oltre 350 €.
Lione-Marsiglia di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere
Lo stato di forma di Lione e Marsiglia
Il Lione ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’ultimo risultato è una sconfitta per 2-0 contro il Brest in Ligue 1 l’8 novembre, arrivata dopo l’1-1 con la Real Sociedad in Europa League. In precedenza aveva battuto l’Angers per 2-0 in Ligue 1, prima di perdere 2-0 contro il Paris Saint-Germain e 3-0 contro l’Hoffenheim. In queste cinque partite, il Lione ha segnato quattro goal e ne ha subiti otto.
Il Marsiglia è in ottima forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Nell’ultima gara, l’8 novembre, ha battuto il Lens per 2-1 in trasferta in Ligue 1; ha inoltre superato il Bayer Leverkusen per 1-0 in Europa League. Tra i risultati precedenti figurano il successo per 2-0 sul Tolosa e quello per 4-3 sul Le Havre, mentre l’unica sconfitta è arrivata contro lo Sturm Graz. In queste cinque partite, il Marsiglia ha segnato otto goal e ne ha subiti sei.
Lione-Marsiglia: i precedenti recenti
L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato in Ligue 1 il 1° marzo 2026, quando il Marsiglia ha battuto il Lione per 3-2 in casa. Nelle ultime cinque sfide dirette in Ligue 1, il bilancio è equilibrato: tre vittorie per il Marsiglia e due per il Lione. In quelle cinque partite sono stati segnati 19 goal in totale.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|+12
|23
V
V
V
V
V
|2
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|+7
|21
V
V
D
D
V
|3
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|+7
|20
V
V
S
V
S
|4
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|+8
|18
V
V
V
V
V
|5
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|+6
|17
S
V
S
V
S
|6
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|+3
|17
V
V
V
S
V
|7
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|+2
|16
D
S
D
S
D
|8
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|16
S
S
V
S
V
|9
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|+6
|15
V
V
S
D
V
|10
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|+1
|15
V
S
D
V
V
|11
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|+2
|13
S
S
V
V
V
|12
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|+1
|13
V
S
D
V
D
|13
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
S
V
S
S
S
|14
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|10
S
S
D
V
S
|15
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
D
S
D
S
S
|16
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
S
S
D
S
S
|17
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|8
S
V
D
S
S
|18
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13
|2
S
S
S
S
S