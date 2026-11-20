Il Lione ospita il Marsiglia domenica 13 dicembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.

Nell’ultimo confronto, il 1° marzo 2026, il Marsiglia ha battuto di misura il Lione per 3-2 allo Stade Vélodrome, al termine di una partita emozionante da cinque goal. Nell’agosto 2025, nell’ultima gara in cui ha ospitato il Marsiglia al Groupama Stadium, il Lione si è imposto per 1-0: un risultato che evidenzia quanto siano solitamente combattute le sfide in casa.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti di Lione-Marsiglia, compresi i canali d’acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Lione-Marsiglia di Ligue 1?

Lione-Marsiglia si gioca domenica 13 dicembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.

Ligue 1 - Game Week 14 13 dic 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Come acquistare i biglietti per Lione-Marsiglia di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Lione e Marsiglia:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: acquistare direttamente tramite i portali ufficiali dell’Olympique Lyonnais, per le partite casalinghe al Groupama Stadium, o dell’Olympique de Marseille è il metodo più sicuro e affidabile per assicurarsi posti autorizzati al prezzo di listino.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Lione-Marsiglia di Ligue 1?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lione e Marsiglia:

1. Canali ufficiali dei club

Settori tifosi e angoli: in genere costano da 15 a 35 € .

in genere costano . Settori standard intermedi e laterali: in genere costano da 40 a 120 € .

in genere costano . Ingresso ordinario premium e hospitality: i prezzi vanno da 150 a oltre 300 €.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita nei settori superiori e dietro le porte: i prezzi partono generalmente da circa 75-90 € .

i prezzi partono generalmente da circa . Rivendita nei settori laterali e lungo le linee laterali: i prezzi vanno comunemente da 120 a 250 € .

i prezzi vanno comunemente . Settori inferiori e blocchi premium: i prezzi vanno spesso da 280 a oltre 350 €.

Lione-Marsiglia di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Lione e Marsiglia

Il Lione ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’ultimo risultato è una sconfitta per 2-0 contro il Brest in Ligue 1 l’8 novembre, arrivata dopo l’1-1 con la Real Sociedad in Europa League. In precedenza aveva battuto l’Angers per 2-0 in Ligue 1, prima di perdere 2-0 contro il Paris Saint-Germain e 3-0 contro l’Hoffenheim. In queste cinque partite, il Lione ha segnato quattro goal e ne ha subiti otto.

Il Marsiglia è in ottima forma: ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Nell’ultima gara, l’8 novembre, ha battuto il Lens per 2-1 in trasferta in Ligue 1; ha inoltre superato il Bayer Leverkusen per 1-0 in Europa League. Tra i risultati precedenti figurano il successo per 2-0 sul Tolosa e quello per 4-3 sul Le Havre, mentre l’unica sconfitta è arrivata contro lo Sturm Graz. In queste cinque partite, il Marsiglia ha segnato otto goal e ne ha subiti sei.

Lione-Marsiglia: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato in Ligue 1 il 1° marzo 2026, quando il Marsiglia ha battuto il Lione per 3-2 in casa. Nelle ultime cinque sfide dirette in Ligue 1, il bilancio è equilibrato: tre vittorie per il Marsiglia e due per il Lione. In quelle cinque partite sono stati segnati 19 goal in totale.