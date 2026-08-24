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Come acquistare i biglietti per Lione-Auxerre: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Lione affronta l'Auxerre in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Lione affronta l'Auxerre venerdì 4 settembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.

Il Lione cercherà di dare continuità al suo solido bilancio nei precedenti contro l'Auxerre, dopo aver ottenuto una vittoria per 3-2 nel più recente confronto di campionato nell'aprile 2026. Nel frattempo, l'Auxerre arriva a questa partita cercando un risultato chiave in trasferta nelle prime fasi della stagione 2026-27

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Lione-Auxerre, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lione-Auxerre di Ligue 1?

Lione-Auxerre si gioca al Groupama Stadium di Lione, con i dettagli ufficiali sulla trasmissione che saranno confermati più vicino alla data della partita.

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Ligue 1 - Game Week 3
Groupama Stadium

Come acquistare i biglietti per Lione-Auxerre di Ligue 1?

Puoi acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Lione e Auxerre al Groupama Stadium attraverso i canali ufficiali del club o i mercati secondari di biglietti.

Biglietteria ufficiale del club

  • Sito ufficiale: visita il portale ticketing dell'Olympique Lyonnais.
  • Creazione account: crea un account gratuito. A differenza di alcuni club europei, il Lione non richiede un abbonamento a pagamento per accedere alla vendita generale dei biglietti per le partite di Ligue 1.
  • Accesso prioritario: i membri MyOL e gli abbonati stagionali ricevono finestre di vendita prioritaria prima dell'apertura della vendita al pubblico generale.
  • Consegna digitale: i biglietti vengono consegnati come e-ticket digitali al tuo account o tramite l'app mobile ufficiale del Groupama Stadium.

Mercati secondari e rivenditori

  • Se l'inventario della vendita generale ufficiale è esaurito, piattaforme secondarie come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Lione-Auxerre di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Lione e Auxerre al Groupama Stadium variano a seconda di dove li acquisti e del posto selezionato:

  • Ingresso generale ufficiale: i biglietti standard al valore nominale acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di ticketing dell'Olympique Lyonnais partono in genere da circa 20-22 £ (€25) per i posti nel settore superiore dietro la porta. I posti nel settore inferiore centrale lungo la linea laterale vanno da 40 a 65 £ (€45-€75).
  • Mercati secondari e aggregatori: su piattaforme secondarie come StubHub, i biglietti rivenduti di fascia d'ingresso partono da circa 15-20 £ (19-25 $ USD / €22), mentre il prezzo medio complessivo del biglietto in tutte le fasce del marketplace è di circa 105-110 £ (~139 $ USD).  
  • VIP e hospitality: i pacchetti ufficiali hospitality e premium matchday partono da circa 140-160 £+ (180+ $ USD) a seconda delle opzioni incluse per cibo, bevande e accesso lounge.  

Lione-Auxerre di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Lione e Auxerre

Il Lione ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce nelle qualificazioni di Champions League, mentre il miglior risultato di questa serie è stato il 3-0 contro lo Sparta Praga. Ha anche subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Real Betis in un'amichevole precampionato. Il Lione ha segnato sette gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto, a conferma di una squadra che sta ancora cercando continuità in fase difensiva.

Gli ultimi cinque risultati dell'Auxerre mostrano due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Ha battuto il Werder Brema 1-0 nella partita più recente e in precedenza ha travolto il Lusitanos St Maur 5-2. La sconfitta per 1-2 contro l'Orleans è stato il punto più basso del suo precampionato. In queste cinque gare, l'Auxerre ha segnato nove gol e ne ha subiti sette, dimostrando di poter essere produttivo in attacco.

OL

OL - Forma

SPP
V3-0
FB
D1-1
TFC
V0-2
FB
S1-2
LEH
D1-1
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
AJA

AJA - Forma

SOC
D1-1
TRO
D1-1
SVW
V0-1
RCL
S5-2
SCO
S1-3
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Lione-Auxerre: precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale ad aprile 2026, quando il Lione ha battuto l'Auxerre 3-2 al Groupama Stadium in una partita di Ligue 1. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Lione è in vantaggio con tre vittorie contro nessuna dell'Auxerre, oltre a due pareggi. Il Lione ha segnato 12 gol in queste cinque partite contro gli otto dell'Auxerre.

Testa a testa

LionePareggioAuxerre
3
2
0
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FIN
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Lione badge
Lione
OL
0
FIN
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Lione badge
Lione
OL
3
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FIN
Amichevoli dei club
Lione badge
Lione
OL
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Lione-Auxerre classifica

Nell'attuale classifica di Ligue 1, il Lione è decimo mentre l'Auxerre è terzo, rendendo questa sfida un confronto tra una squadra in cerca di forma e una delle battistrada di inizio stagione.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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