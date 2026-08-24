Come acquistare i biglietti per Lione-Auxerre: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Lione affronta l'Auxerre venerdì 4 settembre 2026 al Groupama Stadium di Lione.
Il Lione cercherà di dare continuità al suo solido bilancio nei precedenti contro l'Auxerre, dopo aver ottenuto una vittoria per 3-2 nel più recente confronto di campionato nell'aprile 2026. Nel frattempo, l'Auxerre arriva a questa partita cercando un risultato chiave in trasferta nelle prime fasi della stagione 2026-27
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Lione-Auxerre, compreso dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Lione-Auxerre di Ligue 1?
Lione-Auxerre si gioca al Groupama Stadium di Lione, con i dettagli ufficiali sulla trasmissione che saranno confermati più vicino alla data della partita.
Come acquistare i biglietti per Lione-Auxerre di Ligue 1?
Puoi acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Lione e Auxerre al Groupama Stadium attraverso i canali ufficiali del club o i mercati secondari di biglietti.
Biglietteria ufficiale del club
- Sito ufficiale: visita il portale ticketing dell'Olympique Lyonnais.
- Creazione account: crea un account gratuito. A differenza di alcuni club europei, il Lione non richiede un abbonamento a pagamento per accedere alla vendita generale dei biglietti per le partite di Ligue 1.
- Accesso prioritario: i membri MyOL e gli abbonati stagionali ricevono finestre di vendita prioritaria prima dell'apertura della vendita al pubblico generale.
- Consegna digitale: i biglietti vengono consegnati come e-ticket digitali al tuo account o tramite l'app mobile ufficiale del Groupama Stadium.
Mercati secondari e rivenditori
- Se l'inventario della vendita generale ufficiale è esaurito, piattaforme secondarie come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Lione-Auxerre di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Lione e Auxerre al Groupama Stadium variano a seconda di dove li acquisti e del posto selezionato:
- Ingresso generale ufficiale: i biglietti standard al valore nominale acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di ticketing dell'Olympique Lyonnais partono in genere da circa 20-22 £ (€25) per i posti nel settore superiore dietro la porta. I posti nel settore inferiore centrale lungo la linea laterale vanno da 40 a 65 £ (€45-€75).
- Mercati secondari e aggregatori: su piattaforme secondarie come StubHub, i biglietti rivenduti di fascia d'ingresso partono da circa 15-20 £ (19-25 $ USD / €22), mentre il prezzo medio complessivo del biglietto in tutte le fasce del marketplace è di circa 105-110 £ (~139 $ USD).
- VIP e hospitality: i pacchetti ufficiali hospitality e premium matchday partono da circa 140-160 £+ (180+ $ USD) a seconda delle opzioni incluse per cibo, bevande e accesso lounge.
Lione-Auxerre di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Lione e Auxerre
Il Lione ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Fenerbahce nelle qualificazioni di Champions League, mentre il miglior risultato di questa serie è stato il 3-0 contro lo Sparta Praga. Ha anche subito una pesante sconfitta per 4-0 contro il Real Betis in un'amichevole precampionato. Il Lione ha segnato sette gol in queste cinque partite e ne ha subiti otto, a conferma di una squadra che sta ancora cercando continuità in fase difensiva.
Gli ultimi cinque risultati dell'Auxerre mostrano due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Ha battuto il Werder Brema 1-0 nella partita più recente e in precedenza ha travolto il Lusitanos St Maur 5-2. La sconfitta per 1-2 contro l'Orleans è stato il punto più basso del suo precampionato. In queste cinque gare, l'Auxerre ha segnato nove gol e ne ha subiti sette, dimostrando di poter essere produttivo in attacco.
Lione-Auxerre: precedenti recenti
L'incontro più recente tra queste due squadre risale ad aprile 2026, quando il Lione ha battuto l'Auxerre 3-2 al Groupama Stadium in una partita di Ligue 1. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Lione è in vantaggio con tre vittorie contro nessuna dell'Auxerre, oltre a due pareggi. Il Lione ha segnato 12 gol in queste cinque partite contro gli otto dell'Auxerre.
Testa a testa
Lione-Auxerre classifica
Nell'attuale classifica di Ligue 1, il Lione è decimo mentre l'Auxerre è terzo, rendendo questa sfida un confronto tra una squadra in cerca di forma e una delle battistrada di inizio stagione.
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