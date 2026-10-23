L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato il 5 aprile 2026 e si è concluso con uno combattuto 0-0 allo stadio Raymond Kopa di Angers. Prima di allora, il Lione aveva inanellato una serie di vittorie, tra cui quella per 1-0 nel settembre 2025 e il successo per 2-0 al Groupama Stadium nel maggio 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Lione-Angers: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Lione-Angers di Ligue 1?

Lione-Angers si gioca al Groupama Stadium di Lione sabato 31 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 9 31 ott 2026 - 15:45 Groupama Stadium

Come acquistare i biglietti per Lione-Angers di Ligue 1?

Puoi acquistare i biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lione e Angers attraverso diversi canali:

1.Sito ufficiale del club

L’opzione più diretta e affidabile è acquistare i biglietti ordinari attraverso il portale ufficiale dell’Olympique Lyonnais (billetterie.ol.fr). Di norma, la creazione di un account gratuito consente di accedere alla vendita libera senza dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo . Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Lione-Angers di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lione e Angers variano in base al settore e al canale d’acquisto, ufficiale o di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti ordinari e settori dei tifosi: I prezzi partono da appena 15 € per gli ingressi base o i settori dei tifosi.

Posti di fascia intermedia: I posti standard costano tra 26 e 63 € .

Posti premium e hospitality: I settori di fascia alta e i posti VIP o vicini alle panchine costano da 76 a 81 € e oltre .

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello inferiore / tribune laterali: prezzi a partire da circa 55-85 € , a seconda del settore e della disponibilità.

Lione-Angers di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Lione-Angers: lo stato di forma

Il Lione arriva a questa partita in ottima forma, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto nettamente il Rennes per 4-0 in Ligue 1 e, nello stesso periodo, ha anche vinto 2-1 in trasferta contro l’Anderlecht in Europa League. Il successo casalingo per 3-1 sull’Auxerre conferma la sua efficacia sotto porta. In quelle cinque partite il Lione ha segnato 11 goal e ne ha subiti soltanto tre, numeri che riflettono sia la sua produzione offensiva sia la sua solidità difensiva.

Il bilancio dell’Angers è più altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Nell’ultima gara ha battuto il Troyes per 2-0, dopo aver perso 1-2 contro il Rennes e pareggiato senza reti con il Le Havre. Nello stesso periodo aveva vinto 3-1 in trasferta contro l’Auxerre, dimostrando di saper ottenere risultati anche fuori casa. In quelle cinque partite l’Angers ha segnato sei goal e ne ha subiti cinque.

Lione-Angers: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre, disputato ad Angers in Ligue 1 nell’aprile 2026, è terminato senza reti. Prima di allora, il Lione aveva vinto tre partite consecutive contro l’Angers, tra cui il successo casalingo per 1-0 nel settembre 2025 e quello per 2-0 al Groupama Stadium nel maggio 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lione ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio; l’Angers non ha ancora vinto in questa serie di incontri.