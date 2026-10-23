L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato il 5 aprile 2026 e si è concluso con uno combattuto 0-0 allo stadio Raymond Kopa di Angers. Prima di allora, il Lione aveva inanellato una serie di vittorie, tra cui quella per 1-0 nel settembre 2025 e il successo per 2-0 al Groupama Stadium nel maggio 2025.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Lione-Angers: dove trovarli e quanto costano.
Quando si gioca Lione-Angers di Ligue 1?
Lione-Angers si gioca al Groupama Stadium di Lione sabato 31 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Lione-Angers di Ligue 1?
Puoi acquistare i biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lione e Angers attraverso diversi canali:
1.Sito ufficiale del club
- L’opzione più diretta e affidabile è acquistare i biglietti ordinari attraverso il portale ufficiale dell’Olympique Lyonnais (billetterie.ol.fr). Di norma, la creazione di un account gratuito consente di accedere alla vendita libera senza dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.
Quanto costano i biglietti per Lione-Angers di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lione e Angers variano in base al settore e al canale d’acquisto, ufficiale o di rivendita:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietti ordinari e settori dei tifosi: I prezzi partono da appena 15 € per gli ingressi base o i settori dei tifosi.
- Posti di fascia intermedia: I posti standard costano tra 26 e 63 €.
- Posti premium e hospitality: I settori di fascia alta e i posti VIP o vicini alle panchine costano da 76 a 81 € e oltre.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Anello inferiore / tribune laterali: prezzi a partire da circa 55-85 €, a seconda del settore e della disponibilità.
Lione-Angers di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere
Lione-Angers: lo stato di forma
Il Lione arriva a questa partita in ottima forma, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto nettamente il Rennes per 4-0 in Ligue 1 e, nello stesso periodo, ha anche vinto 2-1 in trasferta contro l’Anderlecht in Europa League. Il successo casalingo per 3-1 sull’Auxerre conferma la sua efficacia sotto porta. In quelle cinque partite il Lione ha segnato 11 goal e ne ha subiti soltanto tre, numeri che riflettono sia la sua produzione offensiva sia la sua solidità difensiva.
Il bilancio dell’Angers è più altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Nell’ultima gara ha battuto il Troyes per 2-0, dopo aver perso 1-2 contro il Rennes e pareggiato senza reti con il Le Havre. Nello stesso periodo aveva vinto 3-1 in trasferta contro l’Auxerre, dimostrando di saper ottenere risultati anche fuori casa. In quelle cinque partite l’Angers ha segnato sei goal e ne ha subiti cinque.
Lione-Angers: i precedenti recenti
L’ultimo incontro tra le due squadre, disputato ad Angers in Ligue 1 nell’aprile 2026, è terminato senza reti. Prima di allora, il Lione aveva vinto tre partite consecutive contro l’Angers, tra cui il successo casalingo per 1-0 nel settembre 2025 e quello per 2-0 al Groupama Stadium nel maggio 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lione ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio; l’Angers non ha ancora vinto in questa serie di incontri.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
V
S
V
D
V
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
V
V
V
V
S
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
V
S
V
D
V
|4
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
D
V
S
V
V
|5
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
S
D
V
D
V
|6
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|+1
|13
S
V
S
V
V
|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
V
V
S
D
V
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
V
V
S
D
S
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
V
V
S
S
S
|10
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|+3
|9
D
V
S
S
V
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
V
D
V
D
S
|12
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
V
S
V
V
S
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
S
V
V
S
D
|14
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
S
S
S
D
V
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
S
S
V
D
S
|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
S
S
V
D
D
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
S
S
S
S
S
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
S
S
S
D
S