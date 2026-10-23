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Come acquistare i biglietti per Lione-Angers: prezzi per la Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Ligue 1

Il Lione affronta l’Angers in Ligue 1. Ecco come acquistare i biglietti.

L’ultimo confronto tra le due squadre si è disputato il 5 aprile 2026 e si è concluso con uno combattuto 0-0 allo stadio Raymond Kopa di Angers. Prima di allora, il Lione aveva inanellato una serie di vittorie, tra cui quella per 1-0 nel settembre 2025 e il successo per 2-0 al Groupama Stadium nel maggio 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Lione-Angers: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Lione-Angers di Ligue 1?

Lione-Angers si gioca al Groupama Stadium di Lione sabato 31 ottobre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 9
Groupama Stadium

Come acquistare i biglietti per Lione-Angers di Ligue 1?

Puoi acquistare i biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lione e Angers attraverso diversi canali:

1.Sito ufficiale del club

  • L’opzione più diretta e affidabile è acquistare i biglietti ordinari attraverso il portale ufficiale dell’Olympique Lyonnais (billetterie.ol.fr). Di norma, la creazione di un account gratuito consente di accedere alla vendita libera senza dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Lione-Angers di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lione e Angers variano in base al settore e al canale d’acquisto, ufficiale o di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti ordinari e settori dei tifosi: I prezzi partono da appena 15 € per gli ingressi base o i settori dei tifosi.
  • Posti di fascia intermedia: I posti standard costano tra 26 e 63 €.
  • Posti premium e hospitality: I settori di fascia alta e i posti VIP o vicini alle panchine costano da 76 a 81 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Anello inferiore / tribune laterali: prezzi a partire da circa 55-85 €, a seconda del settore e della disponibilità.

Lione-Angers di Ligue 1: Tutto quello che c’è da sapere

Lione-Angers: lo stato di forma

Il Lione arriva a questa partita in ottima forma, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto nettamente il Rennes per 4-0 in Ligue 1 e, nello stesso periodo, ha anche vinto 2-1 in trasferta contro l’Anderlecht in Europa League. Il successo casalingo per 3-1 sull’Auxerre conferma la sua efficacia sotto porta. In quelle cinque partite il Lione ha segnato 11 goal e ne ha subiti soltanto tre, numeri che riflettono sia la sua produzione offensiva sia la sua solidità difensiva.

Il bilancio dell’Angers è più altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Ligue 1. Nell’ultima gara ha battuto il Troyes per 2-0, dopo aver perso 1-2 contro il Rennes e pareggiato senza reti con il Le Havre. Nello stesso periodo aveva vinto 3-1 in trasferta contro l’Auxerre, dimostrando di saper ottenere risultati anche fuori casa. In quelle cinque partite l’Angers ha segnato sei goal e ne ha subiti cinque.

OL

OL - Forma

REN
V4-0
RCL
S2-1
CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
S3-0
Gol segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SCO

SCO - Forma

REN
S1-2
LEH
D0-0
TRO
V2-0
B29
S5-1
OM
S2-5
Gol segnato (subito)
6/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lione-Angers: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre, disputato ad Angers in Ligue 1 nell’aprile 2026, è terminato senza reti. Prima di allora, il Lione aveva vinto tre partite consecutive contro l’Angers, tra cui il successo casalingo per 1-0 nel settembre 2025 e quello per 2-0 al Groupama Stadium nel maggio 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lione ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio; l’Angers non ha ancora vinto in questa serie di incontri.

Testa a testa

LionePareggioAngers
4
1
0
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Lione badge
Lione
OL
0
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
1
Angers badge
Angers
SCO
0
FIN
Ligue 1
Lione badge
Lione
OL
2
Angers badge
Angers
SCO
0
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Lione badge
Lione
OL
3
FIN
Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Lione badge
Lione
OL
3
FIN
9Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LioneLioneOL
7421135+814
V
S
V
D
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
S
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
S
V
D
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
D
V
S
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
S
D
V
D
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
S
V
S
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
S
D
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
S
D
S
9
MarsigliaMarsigliaOM
73041410+49
V
V
S
S
S
10
BrestBrestB29
72321310+39
D
V
S
S
V
11
TolosaTolosaTFC
72321211+19
V
D
V
D
S
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
V
S
V
V
S
13
NizzaNizzaNCE
722369-38
S
V
V
S
D
14
StrasburgoStrasburgoSTR
72141215-37
S
S
S
D
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
S
S
V
D
S
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
S
S
V
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
S
S
S
S
S
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
S
S
S
D
S
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Play-Off Retrocessione
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