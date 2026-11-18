Il Lincoln Red Imps FC ospita l’FC Midtjylland giovedì 10 dicembre 2026 all’Europa Sports Park di Gibilterra.

Nel confronto disputato a Herning nel luglio 2015, l’FC Midtjylland vinse di misura l’andata per 1-0. Una settimana dopo, il club danese si impose per 2-0 anche al ritorno sul campo del Lincoln, aggiudicandosi il confronto.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Lincoln Red Imps FC-FC Midtjylland, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Lincoln Red Imps FC-FC Midtjylland in Conference League?

Lincoln Red Imps FC-FC Midtjylland si gioca all’Europa Sports Park di Gibilterra giovedì 10 dicembre 2026.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 12:45 Europa Sports Park

Come acquistare i biglietti per Lincoln Red Imps FC-FC Midtjylland in Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Conference League tra Lincoln Red Imps FC e FC Midtjylland:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi acquistare i biglietti direttamente attraverso i canali ufficiali del club di casa, il Lincoln Red Imps FC, oppure consultare le sue comunicazioni ufficiali sulla vendita dei biglietti per l’Europa Sports Park di Gibilterra.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Lincoln Red Imps FC-FC Midtjylland in Conference League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Conference League tra Lincoln Red Imps FC e FC Midtjylland:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso generale / posti standard: In genere, circa 20-35 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Ingresso generale / posti standard: Prezzi a partire da circa 45-60 €.

Lincoln Red Imps FC-FC Midtjylland in Conference League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Lincoln Red Imps FC e FC Midtjylland

Il Lincoln Red Imps FC ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’unica sconfitta è stata il 4-1 contro l’FC Twente in Conference League. Si è poi ripreso con una vittoria per 1-0 sull’Hajduk Split in Conference League, prima di travolgere il College 1975 per 6-0 in National League. In quelle cinque partite ha segnato 15 goal e ne ha subiti cinque: numeri che rispecchiano sia la sua efficacia offensiva sia la solidità difensiva in casa.

L’FC Midtjylland ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è un pareggio per 2-2 con il Soenderjyske in Superleague, mentre il 6-1 subito contro l’Ajax ha pesato sul suo percorso in Conference League. Ha comunque battuto l’FC Nordsjaelland per 3-2 in trasferta e l’OB per 2-1 nella DBU Pokalen, dimostrando di saper ottenere risultati nelle competizioni nazionali. Nelle cinque partite, il Midtjylland ha segnato 11 goal e ne ha subiti 13.

Lincoln Red Imps FC-FC Midtjylland: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati due volte in precedenza, entrambe nelle qualificazioni alla Champions League 2015. L’FC Midtjylland vinse l’andata per 1-0 a Herning il 14 luglio 2015, poi si impose per 2-0 al ritorno sul campo del Lincoln il 21 luglio 2015. Il Midtjylland ha dunque vinto entrambi i confronti senza subire goal.