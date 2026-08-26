Il Lille affronta il Troyes domenica 13 settembre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Il Lille arriva a questa serie di partite con l'obiettivo di sfruttare il fattore campo sotto la guida del proprio staff tecnico. Nel frattempo, il Troyes si reca a Villeneuve-d'Ascq alla ricerca di un risultato esterno cruciale contro un'avversaria temibile.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto ciò che devi sapere per assicurarti i biglietti per Lille-Troyes, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lille-Troyes di Ligue 1?

Lille-Troyes si gioca alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq, con calcio d'inizio previsto in questa giornata di Ligue 1.

Ligue 1 - Game Week 4 13 set 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Come comprare i biglietti per Lille-Troyes di Ligue 1?

L'acquisto dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra LOSC Lille ed ES Troyes AC, in programma il 13 settembre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, prevede alcune modalità standard:

Sito ufficiale del club: Il metodo più diretto e sicuro è visitare il sito ufficiale del LOSC Lille. Vai alla sezione biglietteria o matchday per acquistare i biglietti direttamente dal club una volta aperta la vendita libera al pubblico o le finestre esclusive per i membri.

Biglietteria / ticket office dello stadio: I tifosi locali o i viaggiatori possono recarsi alla biglietteria della Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve-d'Ascq prima del giorno della partita per acquistare i biglietti di persona, salvo disponibilità.

Piattaforme di rivendita e comparazione biglietti: Se i canali ufficiali del club sono esauriti o se stai cercando settori specifici (come lati corti, angoli o visuali sul lato lungo), i marketplace secondari e gli aggregatori di biglietti, come StubHub, monitorano l'inventario disponibile presso i rivenditori.

Vantaggi dell'iscrizione al club: Se hai un'iscrizione al Lille o lo status di abbonato, tieni d'occhio le notifiche via email relative alle finestre di priorità priorità, che spesso garantiscono l'accesso anticipato prima dell'inizio della vendita generale.

Quanto costano i biglietti per Lille-Troyes di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per l'imminente partita di Ligue 1 tra LOSC Lille ed ES Troyes AC del 13 settembre 2026 variano a seconda della piattaforma, del settore e dell'anticipo con cui effettui l'acquisto:

Vendita generale ufficiale del club: I biglietti a prezzo nominale acquistati direttamente tramite il sito ufficiale del LOSC Lille partono in genere da tariffe base più basse per i posti standard nei settori dietro le porte o negli angoli superiori.

Mercato secondario e piattaforme di rivendita: Sui marketplace di comparazione e rivendita biglietti, come StubHub, i biglietti di ingresso per questa partita partono da circa 11 € , con medie complessive sulla piattaforma che vanno all'incirca da 55 € a 134 € a seconda del posto selezionato.

Settori: Le visuali premium sul lato lungo o i posti centrali in tribuna alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy hanno prezzi più alti, spesso a partire da 65 € fino a oltre 85 € (da $85 a oltre $110) sulle reti di distribuzione dei biglietti.

Lille-Troyes di Ligue 1: tutto quello che devi sapere

Lo stato di forma di Lille e Troyes

Il Lille arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-0 in Ligue 1 sul campo dell'Angers il 23 agosto, che ha rappresentato il loro unico risultato competitivo in questa serie. Prima di allora, ha pareggiato 1-1 con l'Everton e 2-2 con l'Hamburger SV in precampionato, ha battuto l'OH Leuven per 6-3 e ha perso 2-1 contro l'Union St. Gilloise. Il Lille ha segnato 14 gol in queste cinque partite e ne ha subiti sette.

Il Troyes arriva con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è stata lo 0-0 in Ligue 1 con il Paris FC il 22 agosto. In precedenza, ha pareggiato 1-1 sia con il Panetolikos sia con l'Auxerre nelle amichevoli precampionato, ha battuto il GOAL FC per 5-2 e ha vinto 3-0 contro il Grenoble. Il Troyes ha segnato nove gol e ne ha subiti due in queste cinque gare.

Lille-Troyes: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra questi club risale al 3 giugno 2023, quando Troyes e Lille hanno pareggiato 1-1 in una partita di Ligue 1. Prima di allora, il Lille ha battuto il Troyes 5-1 in casa in Ligue 1 nel gennaio 2023 e ha vinto anche 2-0 in una sfida di Coupe de France tra le due squadre all'inizio dello stesso mese. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Lille ha vinto tre volte contro una del Troyes, con una partita terminata in parità.