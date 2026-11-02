Come acquistare i biglietti per Lille-Lione: prezzi per la Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Lille ospita il Lione sabato 21 novembre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Il loro confronto più recente in Ligue 1 risale a febbraio 2026, quando il Lione ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in trasferta. Il Lione aveva battuto il Lille anche nel mese precedente, imponendosi per 2-1 nella sfida di Coupe de France del gennaio 2026.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Lille-Lione, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Lille-Lione di Ligue 1?

Lille-Lione si gioca sabato 21 novembre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Ligue 1 - Game Week 11 21 nov 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Come acquistare i biglietti per Lille-Lione di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la prossima sfida di Ligue 1 tra Lille e Lione alla Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, hai alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il metodo più sicuro e diretto è la piattaforma ufficiale di biglietteria online del LOSC Lille (billetterie.losc.fr). La vendita al pubblico in genere apre un paio di mesi prima della partita, spesso dopo una fase di prelazione riservata ai soci del club e agli abbonati.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli messi in vendita sui canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Lille-Lione di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Ligue 1 tra Lille e Lione alla Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: Per i posti nell'anello superiore o negli angoli, nelle normali partite di campionato, i prezzi partono da circa 15-25 € .

Per i posti nell'anello superiore o negli angoli, nelle normali partite di campionato, i prezzi partono da circa . Posti lungo il campo o nell'anello intermedio: I posti con una visuale migliore lungo le linee laterali costano generalmente tra 35 e 75 € , a seconda del settore e dell'anello.

I posti con una visuale migliore lungo le linee laterali costano generalmente tra , a seconda del settore e dell'anello. Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni premium di hospitality del club e i pacchetti con posti di lusso partono generalmente da circa 150-200 € o più a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore / rivendita a prezzi contenuti: I biglietti più economici per questa sfida di cartello partono attualmente da circa 55-75 € .

I biglietti più economici per questa sfida di cartello partono attualmente da circa . Categoria 1 / posti nell'anello inferiore lungo il campo: I posti con visuale privilegiata lungo le linee laterali costano generalmente tra 90 e 150 € .

I posti con visuale privilegiata lungo le linee laterali costano generalmente tra . Rivendita di biglietti VIP e hospitality: I biglietti per servizi di hospitality di livello superiore o aziendali partono da circa 190 € o più, a seconda della disponibilità.

Lille-Lione di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Lille e Lione

Il Lille ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Brest in Ligue 1; prima, era arrivata una sconfitta per 3-0 contro l'Arsenal in Champions League. La vittoria per 1-0 sul Le Havre è il suo miglior risultato recente in ambito nazionale. In queste cinque partite, il Lille ha segnato sei goal e ne ha subiti sette, numeri che indicano una squadra in difficoltà sul piano della solidità difensiva.

Il Lione ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni e ne ha perse due. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 sul Nizza in Ligue 1, arrivata dopo il successo per 3-2 contro il Crystal Palace in Europa League. Tra queste gare spicca anche il 4-0 sul Rennes, la prestazione più convincente della serie. Il Lione ha segnato dieci goal e ne ha subiti sei nelle cinque partite, perdendo punti soltanto nella sconfitta per 2-1 contro il Lens in Ligue 1 e nella vittoria in trasferta per 1-2 contro l'Anderlecht in Europa League, che è comunque risultata una vittoria.

Lille-Lione: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale a febbraio 2026, quando il Lione ha battuto il Lille per 1-0 in Ligue 1. In precedenza, il Lione si era imposto anche per 2-1 in Coupe de France nel gennaio 2026 e per 1-0 in Ligue 1 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy nel settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Lione ha ottenuto tre vittorie, a fronte di un pareggio e un successo del Lille. L'ultima sfida disputata in questo stadio si è conclusa 0-1 per il Lione nel settembre 2025.