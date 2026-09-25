Come acquistare i biglietti per Lille-Le Havre: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Lille affronta il Le Havre sabato 10 ottobre 2026 alla Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy di Lille.

Storicamente, il Lille ha dominato questa sfida, conquistando cinque vittorie nelle ultime sette sfide in tutte le competizioni. Nel più recente confronto di campionato, il 3 maggio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 allo Stade Pierre Mauroy.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Lille-Le Havre, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lille-Le Havre in Ligue 1?

Lille-Le Havre si gioca alla Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy di Lille sabato 10 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 6 10 ott 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Come acquistare i biglietti per Lille-Le Havre di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra LOSC Lille e Le Havre AC alla Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, puoi seguire queste opzioni:

Piattaforma ufficiale di biglietteria del LOSC Lille

Vendita online principale: I biglietti vengono generalmente messi in vendita circa due mesi prima della partita sul portale ufficiale di biglietteria del LOSC. Puoi selezionare il settore che preferisci direttamente dalla mappa dello stadio e completare il pagamento online con carta di credito o di debito.

Mercato secondario ufficiale: Se i biglietti della vendita principale sono esauriti, il LOSC gestisce una piattaforma ufficiale di rivendita direttamente sul proprio portale di biglietteria, dove gli abbonati possono rivendere i loro posti in sicurezza al valore nominale.

Biglietteria il giorno della partita: In base alla disponibilità, i biglietti fisici possono essere acquistati alla Ticket Office 1 della Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, che apre tre ore prima del calcio d'inizio.

Piattaforme secondarie di biglietteria

Se non riesci ad assicurarti i biglietti direttamente tramite il club, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti dai tifosi. Tieni presente che i prezzi nei marketplace di terze parti sono stabiliti dai venditori e possono essere superiori o inferiori al valore nominale ufficiale.

Quanto costano i biglietti per Lille-Le Havre di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra LOSC Lille e Le Havre AC alla Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy variano in base alla categoria del posto e al fatto che l'acquisto avvenga tramite canali ufficiali o mercati secondari:

Prezzi ufficiali al valore nominale (biglietteria LOSC)

Posti di categoria standard: In genere vanno da 10 € a 35 € per i posti ordinari e quelli nei settori superiori.

Posti di fascia intermedia (centrale / laterale): Di solito costano tra 30 € e 50 € per una visuale equilibrata dalla linea laterale.

Posti premium / categoria 1: Generalmente hanno un prezzo che va da 50 € a 80 €+ .

Pacchetti VIP & hospitality: Partono da circa 150 € e salgono in base al catering e all'accesso lounge.

Piattaforme secondarie di biglietteria

I biglietti di rivendita sui mercati secondari come StubHub variano in modo significativo in base alla domanda.

Prezzo minimo d'ingresso: Gli annunci di rivendita partono attualmente da circa 25 € a 35 € a biglietto per i posti standard.

Prezzo medio di rivendita: Gli annunci sul mercato secondario si attestano generalmente in media tra 60 € e 120 € a seconda della vicinanza del posto e della domanda.

Lille-Le Havre di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Lille e Le Havre

Il Lille ha vinto due partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque, con una sconfitta a completare questa serie. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 sul campo del Tolosa in Ligue 1 il 3 settembre. Prima di allora, ha pareggiato 2-2 con il Paris Saint-Germain e vinto 2-0 sul campo dell'Angers. I risultati del precampionato comprendevano pareggi contro Everton e Hamburger SV. Nelle cinque partite, il Lille ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Il Le Havre ha vinto una partita e ne ha perse tre nelle ultime cinque, con un pareggio. La partita più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Brest in Ligue 1 il 5 settembre. Prima di allora, ha pareggiato 1-1 con il Lione e perso 1-0 contro il Monaco. Completano la serie una vittoria in precampionato contro il Le Mans e una sconfitta contro il Real Oviedo. Il Le Havre ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Lille-Le Havre: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre è terminato 1-1, disputato alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy il 3 maggio 2026 in Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Lille ha vinto tre volte, il Le Havre una, mentre una partita è finita in parità. Il Lille ha segnato nove gol in questi cinque incontri, con il Le Havre a quota quattro.