Come acquistare i biglietti per Lille-Le Havre: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Lille affronta il Le Havre sabato 10 ottobre 2026 alla Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy di Lille.
Storicamente, il Lille ha dominato questa sfida, conquistando cinque vittorie nelle ultime sette sfide in tutte le competizioni. Nel più recente confronto di campionato, il 3 maggio 2026, le due squadre hanno pareggiato 1-1 allo Stade Pierre Mauroy.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Lille-Le Havre, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Lille-Le Havre in Ligue 1?
Lille-Le Havre si gioca alla Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy di Lille sabato 10 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Lille-Le Havre di Ligue 1?
Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra LOSC Lille e Le Havre AC alla Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, puoi seguire queste opzioni:
Piattaforma ufficiale di biglietteria del LOSC Lille
- Vendita online principale: I biglietti vengono generalmente messi in vendita circa due mesi prima della partita sul portale ufficiale di biglietteria del LOSC. Puoi selezionare il settore che preferisci direttamente dalla mappa dello stadio e completare il pagamento online con carta di credito o di debito.
- Mercato secondario ufficiale: Se i biglietti della vendita principale sono esauriti, il LOSC gestisce una piattaforma ufficiale di rivendita direttamente sul proprio portale di biglietteria, dove gli abbonati possono rivendere i loro posti in sicurezza al valore nominale.
- Biglietteria il giorno della partita: In base alla disponibilità, i biglietti fisici possono essere acquistati alla Ticket Office 1 della Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy, che apre tre ore prima del calcio d'inizio.
Piattaforme secondarie di biglietteria
- Se non riesci ad assicurarti i biglietti direttamente tramite il club, piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti dai tifosi. Tieni presente che i prezzi nei marketplace di terze parti sono stabiliti dai venditori e possono essere superiori o inferiori al valore nominale ufficiale.
Quanto costano i biglietti per Lille-Le Havre di Ligue 1?
I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra LOSC Lille e Le Havre AC alla Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy variano in base alla categoria del posto e al fatto che l'acquisto avvenga tramite canali ufficiali o mercati secondari:
Prezzi ufficiali al valore nominale (biglietteria LOSC)
- Posti di categoria standard: In genere vanno da 10 € a 35 € per i posti ordinari e quelli nei settori superiori.
- Posti di fascia intermedia (centrale / laterale): Di solito costano tra 30 € e 50 € per una visuale equilibrata dalla linea laterale.
- Posti premium / categoria 1: Generalmente hanno un prezzo che va da 50 € a 80 €+.
- Pacchetti VIP & hospitality: Partono da circa 150 € e salgono in base al catering e all'accesso lounge.
Piattaforme secondarie di biglietteria
I biglietti di rivendita sui mercati secondari come StubHub variano in modo significativo in base alla domanda.
- Prezzo minimo d'ingresso: Gli annunci di rivendita partono attualmente da circa 25 € a 35 € a biglietto per i posti standard.
- Prezzo medio di rivendita: Gli annunci sul mercato secondario si attestano generalmente in media tra 60 € e 120 € a seconda della vicinanza del posto e della domanda.
Lille-Le Havre di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Lille e Le Havre
Il Lille ha vinto due partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque, con una sconfitta a completare questa serie. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 sul campo del Tolosa in Ligue 1 il 3 settembre. Prima di allora, ha pareggiato 2-2 con il Paris Saint-Germain e vinto 2-0 sul campo dell'Angers. I risultati del precampionato comprendevano pareggi contro Everton e Hamburger SV. Nelle cinque partite, il Lille ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.
Il Le Havre ha vinto una partita e ne ha perse tre nelle ultime cinque, con un pareggio. La partita più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Brest in Ligue 1 il 5 settembre. Prima di allora, ha pareggiato 1-1 con il Lione e perso 1-0 contro il Monaco. Completano la serie una vittoria in precampionato contro il Le Mans e una sconfitta contro il Real Oviedo. Il Le Havre ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.
Lille-Le Havre: precedenti recenti
L'ultimo confronto tra queste squadre è terminato 1-1, disputato alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy il 3 maggio 2026 in Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Lille ha vinto tre volte, il Le Havre una, mentre una partita è finita in parità. Il Lille ha segnato nove gol in questi cinque incontri, con il Le Havre a quota quattro.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
D
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
D
V
D
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
D
V
V
D
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
S
V
V
D
V
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
S
V
V
V
D
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
S
D
D
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
D
S
V
S
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
S
D
V
V
S
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
D
D
S
D
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
S
S
S
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
S
S
V
D
D
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
S
D
V
S
D
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
V
D
S
D
S
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
V
S
D
S
D
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
S
D
S
S
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
S
S
S
V
D
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
S
S
S
S
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
S
D
S
D
S