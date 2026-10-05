Il Lille è pronto a sfidare il Galatasaray mercoledì 21 ottobre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Questa partita rappresenta il primo confronto ufficiale in assoluto tra il club francese di Ligue 1 e i campioni della Süper Lig turca nelle competizioni europee. Il Lille cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo davanti ai propri tifosi, mentre il Galatasaray si presenta come una sfida pericolosa grazie al suo reparto offensivo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Lille-Galatasaray, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lille-Galatasaray in Champions League?

Lille-Galatasaray si gioca alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq mercoledì 21 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Come acquistare i biglietti per Lille-Galatasaray di Champions League?

Le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra LOSC Lille e Galatasaray includono:

1. Piattaforma ufficiale di biglietteria del LOSC Lille

Il metodo principale è acquistare direttamente dal sito ufficiale di biglietteria del Lille (billetterie.losc.fr).

2. Quota ufficiale per i tifosi ospiti (tifosi del Galatasaray)

Se stai cercando un posto nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente tramite il Galatasaray SK attraverso i canali ufficiali del club e i partner di biglietteria.

3. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Se la partita va esaurita sui canali ufficiali, piattaforme secondarie come Ticombo mettono in vendita i biglietti disponibili da parte di singoli venditori

Quanto costano i biglietti per Lille-Galatasaray di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra LOSC Lille e Galatasaray alla Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy variano in base al canale di acquisto e alla categoria del posto:

1. Vendita ufficiale del club (biglietteria ufficiale del LOSC Lille)

Anello superiore / dietro le porte: in genere i prezzi partono da circa 30 € a 50 € a biglietto.

Tribuna laterale / centrale (laterale e centrale): i prezzi variano da 60 € a 120 € , a seconda della vicinanza al campo.

Sconti giovani / membri: durante la fase di prevendita ufficiale sono solitamente disponibili agevolazioni speciali per i membri ufficiali del club e per i tifosi under 14.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie come Ticombo propongono prezzi nelle seguenti fasce in base alla domanda e alla posizione del posto:

Posti di ingresso (prezzi più bassi): partono da circa 100 € a 130 € .

Posti standard medi: variano tra 140 € e 250 € , a seconda della posizione nello stadio.

Settore ospiti (tifosi in trasferta): sulle piattaforme secondarie si attestano in genere tra 110 € e 180 €+ .

Lille-Galatasaray di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Lille e Galatasaray

Il Lille arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata il successo casalingo per 2-0 contro il Troyes in Ligue 1, e in questo filotto è arrivato anche un pareggio per 2-2 contro il Paris Saint-Germain. L'unica sconfitta è arrivata in Champions League, un 3-2 contro il Real Betis. In queste cinque gare, il Lille ha segnato sette gol e ne ha subiti sei, mostrando sia intenzioni offensive sia fragilità difensive al massimo livello.

Le ultime cinque partite del Galatasaray raccontano una storia più complicata, con due vittorie e due sconfitte in questo periodo. Il risultato più recente è stato un pesante 4-0 contro il Trabzonspor in Super Lig, e in Champions League è arrivata anche la sconfitta per 3-1 contro lo Sporting CP. Sono invece arrivate le vittorie contro Kocaelispor e Istanbul Basaksehir, ma il modo in cui è maturata la sconfitta contro il Trabzonspor preoccuperà Buruk. Il Galatasaray ha segnato otto gol in queste cinque partite ma ne ha subiti nove, un dato che evidenzia la sua fragilità difensiva in vista di questa sfida.

Lille-Galatasaray: i precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Lille e Galatasaray per incontri recenti. Ulteriore contesto storico verrà aggiunto con l'avvicinarsi della partita.