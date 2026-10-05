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Champions League
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Come acquistare i biglietti per Lille-Galatasaray: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Champions League

Il Lille affronta il Galatasaray in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Lille è pronto a sfidare il Galatasaray mercoledì 21 ottobre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Questa partita rappresenta il primo confronto ufficiale in assoluto tra il club francese di Ligue 1 e i campioni della Süper Lig turca nelle competizioni europee. Il Lille cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo davanti ai propri tifosi, mentre il Galatasaray si presenta come una sfida pericolosa grazie al suo reparto offensivo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Lille-Galatasaray, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lille-Galatasaray in Champions League?

Lille-Galatasaray si gioca alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq mercoledì 21 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Come acquistare i biglietti per Lille-Galatasaray di Champions League?

Le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Champions League tra LOSC Lille e Galatasaray includono:

1. Piattaforma ufficiale di biglietteria del LOSC Lille

  • Il metodo principale è acquistare direttamente dal sito ufficiale di biglietteria del Lille (billetterie.losc.fr).

2. Quota ufficiale per i tifosi ospiti (tifosi del Galatasaray)

  • Se stai cercando un posto nel settore ospiti, i biglietti vengono distribuiti direttamente tramite il Galatasaray SK attraverso i canali ufficiali del club e i partner di biglietteria.

3. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

  • Se la partita va esaurita sui canali ufficiali, piattaforme secondarie come Ticombo mettono in vendita i biglietti disponibili da parte di singoli venditori

Quanto costano i biglietti per Lille-Galatasaray di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra LOSC Lille e Galatasaray alla Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy variano in base al canale di acquisto e alla categoria del posto:

1. Vendita ufficiale del club (biglietteria ufficiale del LOSC Lille)

  • Anello superiore / dietro le porte: in genere i prezzi partono da circa 30 € a 50 € a biglietto.
  • Tribuna laterale / centrale (laterale e centrale): i prezzi variano da 60 € a 120 €, a seconda della vicinanza al campo.
  • Sconti giovani / membri: durante la fase di prevendita ufficiale sono solitamente disponibili agevolazioni speciali per i membri ufficiali del club e per i tifosi under 14.

2. Piattaforme secondarie di rivendita biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie come Ticombo propongono prezzi nelle seguenti fasce in base alla domanda e alla posizione del posto:

  • Posti di ingresso (prezzi più bassi): partono da circa 100 € a 130 €.
  • Posti standard medi: variano tra 140 € e 250 €, a seconda della posizione nello stadio.
  • Settore ospiti (tifosi in trasferta): sulle piattaforme secondarie si attestano in genere tra 110 € e 180 €+.

Lille-Galatasaray di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Lille e Galatasaray

Il Lille arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata il successo casalingo per 2-0 contro il Troyes in Ligue 1, e in questo filotto è arrivato anche un pareggio per 2-2 contro il Paris Saint-Germain. L'unica sconfitta è arrivata in Champions League, un 3-2 contro il Real Betis. In queste cinque gare, il Lille ha segnato sette gol e ne ha subiti sei, mostrando sia intenzioni offensive sia fragilità difensive al massimo livello.

Le ultime cinque partite del Galatasaray raccontano una storia più complicata, con due vittorie e due sconfitte in questo periodo. Il risultato più recente è stato un pesante 4-0 contro il Trabzonspor in Super Lig, e in Champions League è arrivata anche la sconfitta per 3-1 contro lo Sporting CP. Sono invece arrivate le vittorie contro Kocaelispor e Istanbul Basaksehir, ma il modo in cui è maturata la sconfitta contro il Trabzonspor preoccuperà Buruk. Il Galatasaray ha segnato otto gol in queste cinque partite ma ne ha subiti nove, un dato che evidenzia la sua fragilità difensiva in vista di questa sfida.

LIL

LIL - Forma

TFC
V0-1
BET
S2-3
TRO
V2-0
NCE
S2-1
ZUL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
GAL

GAL - Forma

IBS
V2-3
SCP
S3-1
KOB
V1-0
TRS
S4-0
PEN
D3-3
Gol segnato (subito)
8/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lille-Galatasaray: i precedenti recenti

Al momento non sono disponibili dati sui precedenti tra Lille e Galatasaray per incontri recenti. Ulteriore contesto storico verrà aggiunto con l'avvicinarsi della partita.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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