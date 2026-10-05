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Come acquistare i biglietti per Lille-Brest: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
Lille
Brest
Ligue 1

Il Lille affronta il Brest in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Lille affronta il Brest domenica 18 ottobre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Il loro più recente incontro in Ligue 1 si è giocato il 14 febbraio 2026, concludendosi con un pareggio per 1-1 alla Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. In quella partita, Rémy Labeau Lascary ha sbloccato il risultato per il Brest al 58' prima che Gaëtan Perrin pareggiasse per il Lille al 71'.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Lille-Brest, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lille-Brest di Ligue 1?

Lille-Brest si gioca alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq, domenica 18 ottobre 2026.

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Ligue 1 - Game Week 7
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Come acquistare i biglietti per Lille-Brest di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 Lille-Brest alla Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, puoi seguire queste opzioni e questi passaggi:

Visita il sito ufficiale della biglietteria del LOSC: Vai al portale ufficiale della biglietteria del Lille OSC (billetterie.losc.fr)

Piattaforma di rivendita del LOSC: Se i biglietti per il pubblico generale sono esauriti sul portale ufficiale, controlla il marketplace secondario ufficiale integrato direttamente nel sito di biglietteria del club.

Quanto costano i biglietti per Lille-Brest di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 Lille-Brest alla Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy variano a seconda della categoria di posto e di dove li acquisti:

1. Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Se acquistati direttamente tramite il portale ufficiale della biglietteria del LOSC, i prezzi standard dei biglietti per il giorno della partita vanno generalmente da 15 € a 75 €:

  • Categoria 5 / Dietro le porte (livello 2): Circa 15 € - 25 €
  • Categoria 3 & 4 / Angoli & tribune laterali superiori: Circa 25 € - 45 €
  • Categoria 1 & 2 / Tribuna centrale inferiore & tribune laterali: Circa 45 € - 75 €
  • Opzioni VIP / Premium Hospitality: Vanno da 120 € a 250 €+ a seconda del pacchetto lounge e dei servizi inclusi.

2. Prezzi del mercato secondario & della rivendita

Se i biglietti sono esauriti sul portale ufficiale, i prezzi sulle piattaforme secondarie come StubHub partono in genere da circa 23 € - 35 € per i posti più economici, mentre i posti medi si collocano tra 50 € e 120 € a seconda di domanda e offerta.

Lille-Brest di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Lille e Brest

Il Lille ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La sua uscita più recente è stata la sconfitta per 2-3 in Champions League contro il Real Betis l'8 settembre. Prima di allora, ha battuto il Tolosa 1-0 in Ligue 1 e pareggiato 2-2 con il Paris Saint-Germain. Nelle cinque partite, il Lille ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Il Brest ha vinto una partita, ne ha pareggiate tre e ne ha persa una nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato il successo per 2-1 in Ligue 1 contro il Le Havre il 5 settembre. Prima di allora, ha pareggiato 2-2 sia con il Tolosa sia con il Le Mans. Il Brest ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in questa serie di cinque partite.

LIL

LIL - Forma

TFC
V0-1
BET
S2-3
TRO
V2-0
NCE
S2-1
ZUL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
B29

B29 - Forma

TFC
D2-2
LEH
V1-2
PSG
S0-1
AJA
S2-1
MON
D2-2
Gol segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Lille-Brest: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club è stato il pareggio per 1-1 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Ligue 1 il 14 febbraio 2026. Negli ultimi cinque precedenti, il Brest ha vinto una volta, il Lille ha vinto una volta e tre partite sono finite in parità. Le cinque sfide hanno prodotto complessivamente 16 gol.

Testa a testa

LillePareggioBrest
1
3
1
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
1
Brest badge
Brest
B29
1
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
3
Lille badge
Lille
LIL
3
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Lille badge
Lille
LIL
0
FIN
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
3
Brest badge
Brest
B29
1
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
1
Lille badge
Lille
LIL
1
FIN
8Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
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