Come acquistare i biglietti per Lille-Brest: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Lille affronta il Brest domenica 18 ottobre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Il loro più recente incontro in Ligue 1 si è giocato il 14 febbraio 2026, concludendosi con un pareggio per 1-1 alla Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. In quella partita, Rémy Labeau Lascary ha sbloccato il risultato per il Brest al 58' prima che Gaëtan Perrin pareggiasse per il Lille al 71'.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto ciò che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Lille-Brest, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lille-Brest di Ligue 1?

Lille-Brest si gioca alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq, domenica 18 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 7 17 ott 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Come acquistare i biglietti per Lille-Brest di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 Lille-Brest alla Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, puoi seguire queste opzioni e questi passaggi:

Visita il sito ufficiale della biglietteria del LOSC: Vai al portale ufficiale della biglietteria del Lille OSC (billetterie.losc.fr)

Piattaforma di rivendita del LOSC: Se i biglietti per il pubblico generale sono esauriti sul portale ufficiale, controlla il marketplace secondario ufficiale integrato direttamente nel sito di biglietteria del club.

Quanto costano i biglietti per Lille-Brest di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 Lille-Brest alla Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy variano a seconda della categoria di posto e di dove li acquisti:

1. Prezzi ufficiali del club (valore nominale)

Se acquistati direttamente tramite il portale ufficiale della biglietteria del LOSC, i prezzi standard dei biglietti per il giorno della partita vanno generalmente da 15 € a 75 €:

Categoria 5 / Dietro le porte (livello 2): Circa 15 € - 25 €

Categoria 3 & 4 / Angoli & tribune laterali superiori: Circa 25 € - 45 €

Categoria 1 & 2 / Tribuna centrale inferiore & tribune laterali: Circa 45 € - 75 €

Opzioni VIP / Premium Hospitality: Vanno da 120 € a 250 €+ a seconda del pacchetto lounge e dei servizi inclusi.

2. Prezzi del mercato secondario & della rivendita

Se i biglietti sono esauriti sul portale ufficiale, i prezzi sulle piattaforme secondarie come StubHub partono in genere da circa 23 € - 35 € per i posti più economici, mentre i posti medi si collocano tra 50 € e 120 € a seconda di domanda e offerta.

Lille-Brest di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Lille e Brest

Il Lille ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La sua uscita più recente è stata la sconfitta per 2-3 in Champions League contro il Real Betis l'8 settembre. Prima di allora, ha battuto il Tolosa 1-0 in Ligue 1 e pareggiato 2-2 con il Paris Saint-Germain. Nelle cinque partite, il Lille ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Il Brest ha vinto una partita, ne ha pareggiate tre e ne ha persa una nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato il successo per 2-1 in Ligue 1 contro il Le Havre il 5 settembre. Prima di allora, ha pareggiato 2-2 sia con il Tolosa sia con il Le Mans. Il Brest ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in questa serie di cinque partite.

Lille-Brest: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club è stato il pareggio per 1-1 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Ligue 1 il 14 febbraio 2026. Negli ultimi cinque precedenti, il Brest ha vinto una volta, il Lille ha vinto una volta e tre partite sono finite in parità. Le cinque sfide hanno prodotto complessivamente 16 gol.