Il Lille ospita il Bayern Monaco mercoledì 25 novembre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Gli ultimi precedenti risalgono alla fase a gironi del 2012: la squadra tedesca vinse prima 1-0 in trasferta in Francia e poi 6-1 a Monaco. In quelle due partite il Bayern segnò sette goal senza subirne, anche se è passato più di un decennio da allora.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Lille-Bayern Monaco, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Lille-Bayern Monaco in Champions League?

Lille-Bayern Monaco si gioca mercoledì 25 novembre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Come acquistare i biglietti di Lille-Bayern Monaco in Champions League?

Ecco le principali opzioni per i tifosi che vogliono acquistare i biglietti della partita di Champions League tra Lille e Bayern Monaco:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Il metodo più diretto e sicuro è acquistare i biglietti attraverso i siti ufficiali del club di casa (LOSC Lille) o di quello ospite (FC Bayern Monaco). Di norma, i biglietti vengono messi a disposizione prima dei soci, degli abbonati e degli iscritti ai programmi fedeltà dei club. Gli eventuali posti rimanenti vengono poi aperti al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita, come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Lille-Bayern Monaco in Champions League?

Ecco le stime dei prezzi per la partita di UEFA Champions League tra Lille e Bayern Monaco:

1. Canali ufficiali dei club

Tribuna superiore standard: Prezzi a partire da circa 30-50 € .

Prezzi a partire da circa . Settore centrale della tribuna inferiore: Prezzi fino a 150 € e oltre per i posti centrali nella tribuna inferiore.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Tribuna superiore: Prezzi a partire da circa 95-104 € .

Prezzi a partire da circa . Categoria intermedia e posti lungo la linea laterale: Prezzi compresi tra 145 € e oltre 250 €, a seconda della vicinanza al campo e dell'aumento della domanda con l'avvicinarsi della partita.

Lille-Bayern Monaco in Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Lille e Bayern Monaco

Il Lille arriva alla partita in un momento difficile: nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni ha ottenuto soltanto due vittorie, oltre a due sconfitte e un pareggio. Nell'ultima uscita ha perso 4-2 contro il Galatasaray in Champions League, mentre all'inizio del mese aveva subito anche un 3-0 contro l'Arsenal in Europa. La vittoria per 1-0 sul Le Havre in Ligue 1 ha offerto una breve tregua in campionato, ma nelle cinque partite il Lille ha segnato sette goal e ne ha subiti nove: un dato difensivo che preoccuperà Ancelotti in vista di questa sfida.

Il Bayern è stato più costante, con due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 2-2 contro l'Arsenal in Champions League; prima, aveva travolto il RB Lipsia per 6-1 in Bundesliga. Il 7-0 sull'Union Berlino ottenuto in precedenza conferma il suo potenziale offensivo, anche se i tre pareggi nel periodo suggeriscono qualche occasionale vulnerabilità. Nelle cinque partite il Bayern ha segnato 20 goal e ne ha subiti otto.

Lille-Bayern Monaco: I precedenti recenti

Il Bayern Monaco ha un bilancio nettamente favorevole nei due precedenti registrati contro il Lille. L'ultimo confronto risale a novembre 2012, quando il Bayern vinse 6-1 in casa nella fase a gironi della Champions League. Anche la partita giocata a Lille nello stesso anno si concluse con una vittoria del Bayern, per 1-0. Il Bayern ha vinto entrambi gli incontri, segnando sette goal senza subirne: un bilancio che offre poche rassicurazioni alla squadra di casa, anche se è passato più di un decennio dall'ultimo confronto ufficiale tra i due club.