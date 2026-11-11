Il Lille ospita l'Auxerre sabato 5 dicembre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Nell'ultimo confronto in campionato, il 17 maggio 2026, l'Auxerre ha ottenuto una vittoria esterna per 2-0 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, trascinato da una decisiva doppietta di Lassine Sinayoko. Storicamente, le sfide tra i due club hanno spesso regalato momenti di grande intensità, con il Lille che ha avuto la meglio in diverse precedenti vittorie con più goal di scarto, tra cui un netto 4-1.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Lille-Auxerre, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Lille-Auxerre di Ligue 1?

Lille-Auxerre si gioca sabato 5 dicembre 2026 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d'Ascq.

Ligue 1 - Game Week 13 5 dic 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Come acquistare i biglietti per Lille-Auxerre di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili e le modalità per acquistare i biglietti della sfida di Ligue 1 tra Lille e Auxerre:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti standard per la partita è il sito ufficiale del Lille (losc.fr). Soci, abbonati e altri tifosi possono accedere alla vendita online in base alle fasi di prelazione.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Lille-Auxerre di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima sfida di Ligue 1 tra Lille e Auxerre:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: da 15 € a 25 € per i posti nell'anello superiore o negli angoli.

da 15 € a 25 € per i posti nell'anello superiore o negli angoli. Posti sui lati lunghi o nell'anello intermedio: da 35 € a 75 € per una visuale migliore lungo le linee laterali, a seconda del settore e dell'anello.

da 35 € a 75 € per una visuale migliore lungo le linee laterali, a seconda del settore e dell'anello. Pacchetti VIP e hospitality: da 150 € a oltre 200 € a persona per l'accesso alle lounge premium e posti di lusso.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda:

Anello superiore / rivendita a prezzi contenuti: da 30 € a 55 € per i posti più economici.

da 30 € a 55 € per i posti più economici. Categoria 1 / posti nell'anello inferiore sui lati lunghi: da 60 € a 130 € per una visuale privilegiata lungo le linee laterali.

da 60 € a 130 € per una visuale privilegiata lungo le linee laterali. Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: da 130 € a oltre 250 €, a seconda del pacchetto aziendale specifico e della disponibilità.

Lille-Auxerre di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Lille e Auxerre

Il Lille ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha pareggiato 0-0 contro il Bodø/Glimt in Champions League; prima aveva battuto il Lens 1-0 in Ligue 1. La sconfitta per 2-4 contro il Galatasaray in Europa è l'unica di questa serie. Nelle cinque partite, il Lille ha segnato quattro goal e ne ha subiti sei.

L'Auxerre ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una sconfitta per 5-1 contro lo Strasburgo in Ligue 1, arrivata dopo l'1-1 con il Le Mans. In precedenza, nello stesso periodo, aveva battuto il Le Havre 3-1. Nelle cinque partite, l'Auxerre ha segnato dieci goal e ne ha subiti quattordici: un bilancio che riflette sia la sua produzione offensiva sia la fragilità difensiva.

Lille-Auxerre: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale a maggio 2026, quando l'Auxerre ha vinto 2-0 alla Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Ligue 1. Prima di allora, il Lille aveva vinto 4-3 in trasferta contro l'Auxerre nel dicembre 2025 e 3-1 in casa nell'aprile 2025. Negli ultimi cinque precedenti, il Lille conta tre vittorie contro una dell'Auxerre e un pareggio; le sfide hanno spesso visto entrambe le squadre andare a segno.