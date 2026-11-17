Il Levski Sofia ospita il Lillestroem giovedì 10 dicembre 2026 allo stadio Vasil Levski di Sofia.

Non risultano precedenti ufficiali nelle competizioni europee tra Levski Sofia e Lillestrøm: per entrambi i club sarà una sfida inedita. Le due squadre affrontano un periodo fitto di impegni, dovendo conciliare i rispettivi campionati nazionali con la pressione delle competizioni europee.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarvi i biglietti di Levski Sofia-Lillestroem, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Levski Sofia-Lillestroem in Europa League?

Levski Sofia-Lillestroem si gioca allo stadio Vasil Levski di Sofia giovedì 10 dicembre 2026.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 15:00 Vasil Levski

Come acquistare i biglietti per Levski Sofia-Lillestroem in Europa League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Europa League tra Levski Sofia e Lillestroem:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: è possibile acquistare direttamente dal sito ufficiale o dalla biglietteria del Levski Sofia i biglietti per i settori standard riservati ai tifosi di casa e quelli autorizzati per l’ingresso generale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti disponibili tramite i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli per l’ingresso generale su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Levski Sofia-Lillestroem in Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la sfida di Europa League tra Levski Sofia e Lillestroem:

1. Canali ufficiali del club

Settori standard / ingresso generale: da 8 € a 25 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Posti standard in rivendita: prezzi a partire da 55 € e fino a oltre 90 €.

Levski Sofia-Lillestroem in Europa League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Levski Sofia e Lillestroem

Il Levski Sofia ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta interna per 3-0 contro il CSKA Sofia nella Prima Lega Professionistica, ma prima la squadra si era riscattata in Europa battendo lo Jagiellonia Bialystok per 1-0. Ha anche conquistato una vittoria per 2-1 in trasferta contro il Viktoria Plzen in Europa League, dimostrando di saper fare risultato fuori casa nelle competizioni europee. In quelle cinque partite, il Levski ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei.

Il Lillestroem è in ottima forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite. La serie comprende una vittoria per 3-2 contro l’Aalesund, un successo esterno per 1-0 contro lo Start e una vittoria per 3-2 contro il Brann in Eliteserien. L’unica sconfitta è arrivata contro il Viktoria Plzen in Europa League, per 1-0. Il club norvegese ha segnato nove goal e ne ha subiti sei in quelle cinque partite, a conferma di un approccio votato all’attacco.

Levski Sofia-Lillestroem: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Levski Sofia e Lillestroem. Non ci sono quindi incontri recenti tra le due squadre a cui fare riferimento.