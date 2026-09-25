Levante Alaves affronta il Siviglia domenica 11 ottobre 2026 allo stadio Ciudad de Valencia.

Le partite tra queste due squadre allo stadio Ciudad de Valencia sono in genere equilibrate, con oltre la metà dei loro incontri totali che hanno fatto registrare meno di 2,5 gol. Nel loro più recente confronto di campionato, nell'aprile 2026, il Levante UD ha ottenuto una netta vittoria per 2-0 sul Siviglia FC.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Levante-Siviglia, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Levante-Siviglia in Liga?

Levante-Siviglia si gioca domenica 11 ottobre 2026 allo stadio Ciudad de Valencia.

LaLiga - Game Week 8 12 ott 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti di Levante-Siviglia in Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Levante UD e Siviglia FC allo stadio Ciudad de Valencia, ci sono alcune opzioni ufficiali e di terze parti:

1. Sito ufficiale ticketing del Levante UD

Il modo più sicuro e diretto per acquistare biglietti d'ingresso standard è attraverso il portale web ufficiale del Levante UD. I biglietti vengono generalmente messi in vendita libera da 1 a 2 settimane prima del giorno della partita.

2. Biglietteria dello stadio Ciudad de Valencia (Taquillas)

Se la partita non è completamente esaurita online, i biglietti rimanenti vengono venduti direttamente alla biglietteria dello stadio.

3. Piattaforme di vendita secondaria e rivenditori

Per le partite ad alta richiesta o sold out, piattaforme di vendita secondaria come StubHub offrono posti last minute, anche se i prezzi possono variare in base alla domanda di mercato.

Quanto costano i biglietti di Levante-Siviglia in Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Levante UD e Siviglia FC allo stadio Ciudad de Valencia dipendono dal canale d'acquisto, dalla categoria del posto e dal settore dello stadio:

1. Prezzi ufficiali del club al valore nominale

I biglietti d'ingresso standard venduti ufficialmente dal Levante UD in genere vanno da:

Dietro la porta / angoli (Gol Norte & Gol Sur): da 30 € a 50 €

Tribune principali (Tribuna & Lateral): da 60 € a 90 €

VIP & Premium Hospitality: 150 €+

Nota: gli abbonati del club (Abonados) ricevono spesso sconti di circa il 15% quando acquistano ulteriori posti d'ingresso standard.

2. Prezzi di rivendita e del mercato secondario

Se si acquista tramite piattaforme di vendita secondaria come StubHub, i prezzi fluttuano in base alla disponibilità in tempo reale e alla domanda:

Posti base / economici: circa da 65 € a 90 €

Posti di categoria media: circa da 120 € a 170 €

Posti laterali / centrali premium: da 180 € a 250 €+

Levante-Siviglia in Liga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Levante e Siviglia

Il Levante ha fatto registrare una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato di spicco è stato il successo casalingo per 5-2 contro il Real Betis in Liga, seguito però da uno 0-0 contro l'Osasuna e, più recentemente, da un altro 0-0 con il Malaga. Ha segnato sei gol nelle cinque partite e ne ha subiti cinque, con le due sconfitte arrivate contro l'Espanyol (3-0) e il Villarreal (1-0) in un'amichevole precampionato.

Nelle ultime cinque partite il Siviglia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La gara più recente si è chiusa sull'1-1 sul campo dell'Espanyol in Liga, mentre prima era arrivata una sconfitta per 1-3 contro l'Atletico Madrid. La miglior prestazione del periodo è arrivata in trasferta contro l'Athletic Bilbao, battuto 3-1. Nelle cinque partite ha segnato otto gol e ne ha subiti nove, con l'altra sconfitta rappresentata dal 2-1 in amichevole precampionato contro il Bayer Leverkusen.

Levante-Siviglia: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre si è giocato nell'aprile 2026, quando il Levante ha vinto 2-0 in casa in Liga. Prima di allora, il Siviglia aveva vinto 3-0 nella stessa sfida nel gennaio 2026, sempre in Liga. Negli ultimi cinque precedenti, il Levante ha vinto due volte, il Siviglia ha vinto due volte e una partita è terminata in parità, con 13 gol complessivi segnati dalle due squadre.