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Come acquistare i biglietti per Levante-Racing Santander: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
Levante
Racing Santander
LaLiga

Il Levante affronta il Racing Santander in LaLiga. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Levante ospita il Racing Santander domenica 29 novembre 2026 all’Estadio Ciudad de Valencia.

Nell’ultimo confronto, disputato nell’aprile 2025 durante la stagione di Segunda División, il Levante UD ha vinto 3-1 all’Estadio Ciudad de Valencia. Prima di quella sfida, il Racing Santander aveva ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in trasferta all’El Sardinero, nella prima parte della stagione 2024–25.

Ecco tutto quello che GOAL vi spiega sui biglietti per Levante-Racing Santander, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Levante-Racing Santander di LaLiga?

Levante-Racing Santander si gioca domenica 29 novembre 2026 all’Estadio Ciudad de Valencia.

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LaLiga - Game Week 14
Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti per Levante-Racing Santander di LaLiga?

Ecco le modalità abituali per acquistare i biglietti della prossima sfida di LaLiga tra Levante e Racing Santander:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: È possibile acquistare i biglietti direttamente attraverso i portali ufficiali del Levante UD (per le partite in casa all’Estadio Ciudad de Valencia) o del Real Racing Club (Racing Santander).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di LaLiga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Levante-Racing Santander di LaLiga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima sfida di LaLiga tra Levante e Racing Santander:

1. Canali ufficiali dei club

  • Posti standard e ordinari: Prezzi a partire da circa 30-70 €.
  • Posti premium e lungo le tribune laterali: Prezzi generalmente compresi tra 80 e 150 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti presso i canali di vendita primari dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Anello superiore e settori dietro le porte: Prezzi a partire da circa 85-110 €.
  • Posti lungo le tribune laterali e premium: Prezzi generalmente compresi tra 130 e oltre 350 €.

Levante-Racing Santander di LaLiga: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Levante e Racing Santander

Il Levante ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di LaLiga. Nell’impegno più recente ha perso 2-1 contro la Real Sociedad e, nello stesso periodo, è stato sconfitto anche 3-1 dal Villarreal. Il risultato migliore è la vittoria per 3-1 sull’Athletic Bilbao. In queste cinque gare il Levante ha segnato nove goal e ne ha subiti otto, mostrando propensione offensiva ma poca solidità difensiva.

Il Racing Santander ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Più recentemente ha battuto l’Espanyol 2-1, ma le sconfitte contro Osasuna (2-0), Celta Vigo (5-0) e Barcellona (7-2) evidenziano gravi fragilità difensive. Il pareggio per 2-2 con il Valencia è stato una delle sue prestazioni più competitive. Il Racing ha segnato sette goal e ne ha subiti 16 in queste cinque gare.

LEV

LEV - Forma

COR
D1-1
ATH
V3-1
RSO
S2-1
ATM
S0-2
CEL
D0-0
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SAN

SAN - Forma

OSA
S2-0
ESP
V2-1
RIB
V0-2
RMA
S0-3
MAL
V1-2
Gol segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Levante-Racing Santander: I precedenti più recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale all’aprile 2025 in Segunda División, quando il Levante ha battuto il Racing Santander 3-1 all’Estadio Ciudad de Valencia. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Racing Santander ha un leggero vantaggio con due vittorie contro le due del Levante e un pareggio. Il confronto precedente si era concluso con una vittoria per 1-0 del Racing nell’ottobre 2024, sempre in Segunda División.

Testa a testa

LevantePareggioRacing Santander
2
1
2
LaLiga2
Levante badge
Levante
LEV
3
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Racing Santander
SAN
1
FIN
LaLiga2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
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Levante
LEV
0
FIN
LaLiga2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Levante badge
Levante
LEV
0
FIN
LaLiga2
Levante badge
Levante
LEV
2
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Racing Santander
SAN
4
FIN
LaLiga2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Levante badge
Levante
LEV
1
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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