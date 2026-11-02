Il Levante ospita l'Elche domenica 22 novembre 2026 all'Estadio Ciudad de Valencia, a Valencia.

Nell'ultimo incontro di campionato, disputato a gennaio 2026, il Levante ha battuto l'Elche per 3-2 in una partita emozionante all'Estadio Ciudad de Valencia. In precedenza, nella stagione 2025-26, l'Elche aveva ottenuto una netta vittoria casalinga per 2-0 sul Levante.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Levante-Elche, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Levante-Elche di Liga?

Levante-Elche si gioca domenica 22 novembre 2026 all'Estadio Ciudad de Valencia, a Valencia.

LaLiga - Game Week 13 23 nov 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti per Levante-Elche di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Levante ed Elche all'Estadio Ciudad de Valencia, le opzioni principali sono generalmente queste:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Levante UD: In quanto squadra di casa, il Levante vende i biglietti per le singole partite direttamente attraverso il proprio portale ufficiale. Di solito è il modo più sicuro e affidabile per acquistarli al prezzo nominale.

In quanto squadra di casa, il Levante vende i biglietti per le singole partite direttamente attraverso il proprio portale ufficiale. Di solito è il modo più sicuro e affidabile per acquistarli al prezzo nominale. Biglietteria dell'Elche CF: Per chi sostiene la squadra ospite, l'Elche riceve solitamente una quota di biglietti per il settore ospiti destinata ai propri tifosi in trasferta, richiedibili attraverso i canali ufficiali del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per l'accesso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Levante-Elche di Liga?

Ecco le fasce di prezzo e i costi stimati dei biglietti per Levante-Elche di Liga:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard / anello superiore (Gol Alto / ingresso ordinario): Per le partite standard, i prezzi partono generalmente da circa 30-50 € , a seconda dell'avversario e della posizione nell'anello superiore.

Per le partite standard, i prezzi partono generalmente da circa , a seconda dell'avversario e della posizione nell'anello superiore. Tribune laterali / anello inferiore (Tribuna / Lateral): I posti nelle fasce intermedie e nell'anello inferiore, più vicini al campo, costano generalmente 60-110 € attraverso i canali ufficiali del club.

I posti nelle fasce intermedie e nell'anello inferiore, più vicini al campo, costano generalmente attraverso i canali ufficiali del club. Pacchetti VIP / hospitality: Le esperienze premium nel giorno della partita, con servizio di ristorazione e posti privilegiati, partono solitamente da circa 150-250 € o più.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita, anello superiore / lato corto: I prezzi partono generalmente da circa 135-145 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Categoria 2 / posti standard: I posti con visuale standard costano comunemente 140-160 € .

I posti con visuale standard costano comunemente . Categoria 1 / rivendita di posti premium sul lato lungo: I posti premium lungo la linea laterale o molto richiesti costano spesso 175-210 € o più, a seconda della disponibilità.

Levante-Elche di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Levante ed Elche

Il Levante arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Liga. Il risultato più recente è una vittoria per 3-1 sull'Athletic Bilbao, preceduta da un pareggio per 1-1 con il Deportivo de A Coruna. In precedenza, il 3-3 con il Siviglia ha mostrato la capacità del Levante di segnare con facilità, anche se la sconfitta per 1-3 contro il Villarreal e quella per 2-4 contro il Barcellona evidenziano le fragilità difensive che la squadra di Castro non ha ancora risolto. In quelle cinque partite, il Levante ha segnato dieci goal e ne ha subiti dieci.

L'Elche arriva da una serie di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Liga. Le gare più recenti si sono concluse con due pareggi consecutivi senza reti contro Villarreal e Celta Vigo, mentre l'unica vittoria nel periodo è stata quella per 1-3 sul campo dell'Espanyol. Completano il quadro la sconfitta per 2-3 contro il Real Madrid e il pareggio per 1-1 con l'Athletic Bilbao. La squadra di Anselmi ha segnato appena cinque goal in quelle cinque partite, un bottino che preoccuperà l'Elche.

Levante-Elche: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Liga il 23 gennaio 2026, quando il Levante ha vinto 3-2 all'Estadio Ciudad de Valencia. Prima di allora, l'Elche aveva ottenuto una vittoria casalinga per 2-0 nell'agosto 2025, nel primo confronto di Liga tra le due squadre in quella stagione. Negli ultimi cinque scontri diretti, disputati tra Liga e Segunda División, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie e un pareggio. In quelle partite sono stati segnati complessivamente 19 goal.