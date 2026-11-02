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Come acquistare i biglietti per Levante-Elche: prezzi per la Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Levante affronta l'Elche nella Liga: ecco come assicurarti i biglietti

Il Levante ospita l'Elche domenica 22 novembre 2026 all'Estadio Ciudad de Valencia, a Valencia.

Nell'ultimo incontro di campionato, disputato a gennaio 2026, il Levante ha battuto l'Elche per 3-2 in una partita emozionante all'Estadio Ciudad de Valencia. In precedenza, nella stagione 2025-26, l'Elche aveva ottenuto una netta vittoria casalinga per 2-0 sul Levante.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Levante-Elche, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Levante-Elche di Liga?

Levante-Elche si gioca domenica 22 novembre 2026 all'Estadio Ciudad de Valencia, a Valencia.

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LaLiga - Game Week 13
Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti per Levante-Elche di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Levante ed Elche all'Estadio Ciudad de Valencia, le opzioni principali sono generalmente queste:

1. Canali ufficiali dei club

  • Sito ufficiale del Levante UD: In quanto squadra di casa, il Levante vende i biglietti per le singole partite direttamente attraverso il proprio portale ufficiale. Di solito è il modo più sicuro e affidabile per acquistarli al prezzo nominale.
  • Biglietteria dell'Elche CF: Per chi sostiene la squadra ospite, l'Elche riceve solitamente una quota di biglietti per il settore ospiti destinata ai propri tifosi in trasferta, richiedibili attraverso i canali ufficiali del club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per l'accesso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Levante-Elche di Liga?

Ecco le fasce di prezzo e i costi stimati dei biglietti per Levante-Elche di Liga:

1. Canali ufficiali dei club

  • Posti standard / anello superiore (Gol Alto / ingresso ordinario): Per le partite standard, i prezzi partono generalmente da circa 30-50 €, a seconda dell'avversario e della posizione nell'anello superiore.
  • Tribune laterali / anello inferiore (Tribuna / Lateral): I posti nelle fasce intermedie e nell'anello inferiore, più vicini al campo, costano generalmente 60-110 € attraverso i canali ufficiali del club.
  • Pacchetti VIP / hospitality: Le esperienze premium nel giorno della partita, con servizio di ristorazione e posti privilegiati, partono solitamente da circa 150-250 € o più.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Rivendita, anello superiore / lato corto: I prezzi partono generalmente da circa 135-145 €.
  • Categoria 2 / posti standard: I posti con visuale standard costano comunemente 140-160 €.
  • Categoria 1 / rivendita di posti premium sul lato lungo: I posti premium lungo la linea laterale o molto richiesti costano spesso 175-210 € o più, a seconda della disponibilità.

Levante-Elche di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Levante ed Elche

Il Levante arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Liga. Il risultato più recente è una vittoria per 3-1 sull'Athletic Bilbao, preceduta da un pareggio per 1-1 con il Deportivo de A Coruna. In precedenza, il 3-3 con il Siviglia ha mostrato la capacità del Levante di segnare con facilità, anche se la sconfitta per 1-3 contro il Villarreal e quella per 2-4 contro il Barcellona evidenziano le fragilità difensive che la squadra di Castro non ha ancora risolto. In quelle cinque partite, il Levante ha segnato dieci goal e ne ha subiti dieci.

L'Elche arriva da una serie di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Liga. Le gare più recenti si sono concluse con due pareggi consecutivi senza reti contro Villarreal e Celta Vigo, mentre l'unica vittoria nel periodo è stata quella per 1-3 sul campo dell'Espanyol. Completano il quadro la sconfitta per 2-3 contro il Real Madrid e il pareggio per 1-1 con l'Athletic Bilbao. La squadra di Anselmi ha segnato appena cinque goal in quelle cinque partite, un bottino che preoccuperà l'Elche.

LEV

LEV - Forma

SEV
D3-3
COR
D1-1
ATH
V3-1
RSO
S2-1
ATM
S0-2
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ELC

ELC - Forma

CEL
D0-0
VIL
D0-0
RAY
V0-3
PIN
V1-3
VAL
S0-1
Gol segnato (subito)
6/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Levante-Elche: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club si è disputato in Liga il 23 gennaio 2026, quando il Levante ha vinto 3-2 all'Estadio Ciudad de Valencia. Prima di allora, l'Elche aveva ottenuto una vittoria casalinga per 2-0 nell'agosto 2025, nel primo confronto di Liga tra le due squadre in quella stagione. Negli ultimi cinque scontri diretti, disputati tra Liga e Segunda División, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie e un pareggio. In quelle partite sono stati segnati complessivamente 19 goal.

Testa a testa

LevantePareggioElche
3
1
1
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
3
Elche badge
Elche
ELC
2
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Levante badge
Levante
LEV
0
FIN
LaLiga2
Elche badge
Elche
ELC
1
Levante badge
Levante
LEV
3
FIN
LaLiga2
Levante badge
Levante
LEV
1
Elche badge
Elche
ELC
1
FIN
LaLiga2
Levante badge
Levante
LEV
3
Elche badge
Elche
ELC
2
FIN
10Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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