Il Levante ospita il Deportivo Alavés domenica 13 dicembre 2026 all’Estadio Ciudad de Valencia.

Dopo la vittoria di misura per 2-1 ottenuta in casa dall’Alavés a Mendizorrotza nel weekend inaugurale dell’agosto 2025, il Levante ha risposto con un netto successo per 2-0 all’Estadio Ciudad de Valencia nel febbraio 2026. In quell’ultimo confronto, il Levante ha approfittato dell’espulsione di Víctor Parada nella ripresa: il subentrato Carlos Espí ha segnato due volte nei minuti finali, assicurando alla squadra i tre punti.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto ciò che c’è da sapere per assicurarvi i biglietti di Levante-Deportivo Alavés, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Levante-Deportivo Alavés in Liga?

Levante-Deportivo Alavés si gioca all’Estadio Ciudad de Valencia, a Valencia, domenica 13 dicembre 2026.

LaLiga - Game Week 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti per Levante-Deportivo Alavés in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Levante e Deportivo Alavés:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Levante UD: Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti ordinari è il portale ufficiale del Levante (levanteud.com). La vendita al pubblico apre generalmente una o due settimane prima della partita, a seconda delle finestre riservate agli abbonati.

Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti ordinari è il portale ufficiale del Levante (levanteud.com). La vendita al pubblico apre generalmente una o due settimane prima della partita, a seconda delle finestre riservate agli abbonati. Canali ufficiali del Deportivo Alavés: Se tifate per gli ospiti o cercate un posto nel settore ospiti, consultate la piattaforma ufficiale dell’Alavés (alaves.com). La vendita dei biglietti per il settore ospiti è solitamente gestita direttamente dalla biglietteria del club in trasferta per i gruppi di tifosi registrati e gli altri tifosi al seguito.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Levante-Deportivo Alavés in Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Levante e Deportivo Alavés:

1. Canali ufficiali dei club

Settori Gol (Gol Orriols & Gol Alborraya - Alto / Bajo): A partire da circa 50 € .

A partire da circa . Settori Grada Central (Grada Central Alta / Baja): Generalmente intorno ai 70 € .

Generalmente intorno ai . Tribuna Lateral & Tribuna Baja: Circa 90 € .

Circa . Tribuna Central: Prezzo intorno ai 100 € .

Prezzo intorno ai . Settore ospiti (Grada Visitante): Prezzo solitamente regolamentato intorno ai 25 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub. propongono biglietti a prezzi basati sulla domanda di mercato:

Posti standard / nella parte alta dei settori Gol: Generalmente a partire da circa 60-75 € .

Generalmente a partire da circa . Posti a bordo campo / di categoria 2: Tra 140 e 185 € .

Tra . Posti premium / di categoria 1 e VIP: Da 200 a oltre 260 €.

Levante-Deportivo Alavés in Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Levante e Deportivo Alavés

Il Levante ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha vinto 2-1 in trasferta contro il CD Tarancon in Coppa del Re il 12 novembre. Prima aveva pareggiato 0-0 con il Celta Vigo in Liga, mentre il miglior risultato di questa serie è stato il successo per 3-1 sull’Athletic Bilbao del 21 ottobre. Ha subito goal in tre delle cinque partite e ha perso due gare di campionato consecutive contro Atletico Madrid e Real Sociedad.

L’Alavés ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il 10 novembre ha battuto 6-1 l’Anaitasuna FT in Coppa del Re, anche se il suo rendimento in Liga è stato più altalenante. La sconfitta per 6-1 contro il Barcellona del 31 ottobre è il punto più basso di questa serie recente, mentre i pareggi contro Siviglia e Malaga hanno dato una certa stabilità. Non è riuscito a segnare in due delle cinque partite.

Levante-Deportivo Alavés: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è disputato in Liga il 27 febbraio 2026, quando il Levante ha vinto 2-0 all’Estadio Ciudad de Valencia. In precedenza, l’Alavés aveva ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 nel weekend inaugurale della stagione 2025-26 di Liga, nell’agosto 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Levante è in vantaggio con tre vittorie contro una dell’Alavés, oltre a un pareggio.