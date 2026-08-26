Come acquistare i biglietti per Levante-Barcellona: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Levante affronta il Barcellona domenica 13 settembre 2026 all'Estadio Ciudad de Valencia di Valencia.

Il precedente incrocio nella massima serie, nel febbraio 2026, si è concluso con un comodo successo interno per 3-0 del Barcellona allo Spotify Camp Nou. Mentre entrambe le squadre si preparano a questa sfida di campionato di inizio stagione, il Barcellona punta a mantenere il suo ottimo slancio, mentre il Levante cerca di sfruttare il fattore campo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Levante-Barcellona, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Levante-Barcellona di Liga?

Il Levante ospita il Barcellona all'Estadio Ciudad de Valencia in una partita di Liga, con il calcio d'inizio previsto per questo turno di gare.

LaLiga - Game Week 5 13 set 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti per Levante-Barcellona di Liga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Levante e Barcellona all'Estadio Ciutat de València il 13 settembre 2026, segui questi principali canali di acquisto:

Portale ufficiale biglietti del Levante UD: acquista direttamente attraverso il sito ufficiale del club o presso la biglietteria dell'Estadio Ciutat de València ( Taquillas ). È il modo più sicuro per assicurarsi i biglietti al prezzo nominale.

Portale ufficiale trasferte del FC Barcelona: i socios del FC Barcelona (membri) e i club di tifosi ufficiali ( penyes ) possono richiedere i biglietti riservati al settore ospiti direttamente tramite la sezione ticketing del FC Barcelona.

Piattaforme secondarie di biglietteria: rivenditori di biglietti o principali marketplace secondari.

Quanto costano i biglietti per Levante-Barcellona di Liga?

I prezzi dei biglietti per la sfida tra Levante e Barcellona all'Estadio Ciutat de València variano a seconda che si acquistino biglietti ufficiali al prezzo nominale o biglietti sui marketplace secondari.

Biglietti ufficiali al prezzo nominale (Levante UD): i biglietti standard ufficiali acquistati direttamente dal club generalmente partono da circa £75-£80 (€90) per i settori dietro la porta o d'angolo (Gol Corner), fino ad arrivare a £195-£200 (€230) per i posti premium nella tribuna centrale (Tribuna Central).

Biglietti ufficiali per il settore ospiti (quota FC Barcelona): i biglietti del settore ospiti distribuiti tramite il portale ufficiale tifosi del FC Barcelona prevedono in genere un prezzo standardizzato per i tifosi in trasferta in Liga di circa £25-£30 (€30).

Marketplace secondari di rivendita: sul mercato secondario, come StubHub, i prezzi di partenza sono di circa £100-£165 (€120-€195) per i posti di categoria base, mentre i posti VIP o ad alta richiesta possono superare i £300-£350+ a seconda della posizione del posto e delle commissioni del rivenditore.

Levante-Barcellona di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Levante-Barcellona: stato di forma

Il Levante ha faticato a ottenere risultati nelle ultime cinque partite, raccogliendo una vittoria, nessun pareggio e tre sconfitte in questo parziale, con l'unico impegno competitivo conclusosi con una sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol nella giornata inaugurale della Liga. L'unico successo è arrivato contro l'Al Qadsiah nel precampionato. Nelle cinque partite, il Levante ha segnato tre gol e ne ha subiti sette, a testimonianza di una squadra che ha trovato difficoltà in entrambe le fasi di gioco.

Il Barcellona arriva in grande forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata il 5-0 contro l'Elche all'esordio in Liga, e nel precampionato ha battuto anche il Basilea per 5-2. L'unica macchia in questo parziale è stata la sconfitta per 1-0 contro l'Udinese durante il precampionato. Il Barcellona ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti due, a conferma della produzione offensiva della squadra di Flick in vista di questa sfida.

Levante-Barcellona: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi club risale al febbraio 2026, quando il Barcellona vinse 3-0 in casa in Liga. Prima di allora, il Levante aveva ospitato il Barcellona nell'agosto 2025, con la vittoria degli ospiti per 3-2 all'Estadio Ciudad de Valencia. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti in questo dataset, il Barcellona ha vinto quattro volte e pareggiato una, mentre il Levante non ha ancora ottenuto alcun successo in nessuno di questi confronti.

Levante-Barcellona: classifica

In Liga, il Levante occupa attualmente il 20º posto, mentre il Barcellona è quarto dopo il turno d'apertura.