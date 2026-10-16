Il Levante ospita l’Atlético Madrid domenica 1° novembre 2026 all’Estadio Ciudad de Valencia, a Valencia.

Nell’ultimo confronto di campionato all’Estadio Ciudad de Valencia, nel febbraio 2026, le due squadre hanno pareggiato 0-0 al termine di una partita molto combattuta. Prima di quel pareggio, l’Atlético di Diego Simeone aveva battuto il Levante 3-1 nel novembre 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Levante-Atlético Madrid, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Levante-Atlético Madrid nella Liga?

Levante-Atlético Madrid si gioca domenica 1° novembre 2026 all’Estadio Ciudad de Valencia, a Valencia.

LaLiga - Game Week 11 31 ott 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti per Levante-Atlético Madrid nella Liga?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra Levante e Atlético Madrid all’Estadio Ciudad de Valencia, hai alcune opzioni principali:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del Levante UD: Acquistare direttamente attraverso il portale ufficiale del Levante è il modo più affidabile per ottenere biglietti al prezzo nominale. I soci e gli abbonati hanno generalmente la precedenza prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita per il pubblico.

Sito ufficiale dell’Atlético Madrid: Se tifi per la squadra ospite e cerchi posti nel settore riservato ai suoi sostenitori (Zona Visitante), puoi verificare la disponibilità dei biglietti sui canali ufficiali dell’Atlético.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Levante-Atlético Madrid nella Liga?

Ecco una panoramica dei costi dei biglietti per Levante-Atlético Madrid nella Liga, suddivisi tra canali ufficiali e mercato secondario, con i prezzi convertiti in euro:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari / posti standard (curve e Tribuna/Lateral Alto): I prezzi dei biglietti venduti ufficialmente dal Levante UD partono generalmente da circa 30 € per i posti standard negli anelli superiori e nelle curve, quando la vendita viene aperta ai soci e al pubblico.

Posti centrali e nell’anello inferiore (Lateral Bajo / tribuna principale): I posti con una visuale migliore acquistati direttamente dal club costano generalmente tra 50 € e oltre 100 € , a seconda della distanza esatta dal campo e della posizione più o meno centrale.

Settore ospiti (Zona Visitante): I biglietti assegnati tramite il portale ufficiale dell’Atlético Madrid per i soci seguono generalmente i limiti di prezzo previsti nella Liga per i sostenitori ospiti e costano di norma tra 30 € e 50 € .

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti venduti ufficialmente dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore / curve (Gol Alto / Gol Orriols Central Alto): I biglietti per le curve nell’anello superiore partono da circa 155-165 € .

Tribune laterali / Lateral Alto: I posti laterali negli anelli intermedi e superiori sul mercato della rivendita costano generalmente tra 180 € e 220 € .

Anello inferiore e posti con visuale privilegiata (Lateral Bajo): I posti laterali nell’anello inferiore con visuale privilegiata partono da 230 € e arrivano a oltre 350 € , a seconda della domanda e della disponibilità nelle singole file.

Levante-Atlético Madrid nella Liga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Levante e Atlético Madrid

Il Levante arriva a questa partita con una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni, oltre a due pareggi e due sconfitte. Il risultato più pesante è stato il 4-2 subito contro il Barcellona, mentre nell’ultima partita è arrivata una sconfitta per 3-1 contro il Villarreal. La nota positiva è stata la netta vittoria per 5-2 sul Real Betis, che ha mostrato come la squadra di Castro possa segnare con facilità nelle giornate migliori. Nelle cinque partite, il Levante ha segnato otto goal e ne ha subiti dieci: un dato difensivo che preoccuperà la panchina di casa.

La forma recente dell’Atlético Madrid racconta una storia diversa, con tre vittorie nelle ultime cinque gare ufficiali. Il risultato più significativo è stato il successo per 2-1 sul Real Madrid nel derby, arrivato dopo il 4-0 inflitto all’Osasuna e la vittoria per 3-0 in casa della Real Sociedad. Le due sconfitte sono arrivate contro l’Athletic Bilbao nella Liga e il Liverpool in Champions League. La squadra di Simeone ha segnato dieci goal e ne ha subiti sei in quelle cinque partite, mostrando un rendimento particolarmente solido nelle competizioni nazionali.

Levante-Atlético Madrid: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è giocato all’Estadio Ciudad de Valencia nel gennaio 2026 ed è terminato 0-0 nella Liga. Prima di allora, l’Atlético aveva vinto 3-1 in casa nel novembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, disputati tra Liga e Coppa del Re, l’Atlético è in vantaggio con due vittorie contro una del Levante; completano il bilancio due pareggi. In quelle cinque partite, le due squadre hanno segnato complessivamente nove goal.