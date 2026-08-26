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Come acquistare i biglietti per Levante-Athletic Bilbao: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Levante affronta l’Athletic Bilbao nella Liga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Levante affronta l'Athletic Bilbao mercoledì 16 settembre 2026 allo Estadio Ciudad de Valencia di Valencia.

Questa sfida di massima serie mette di fronte due storiche squadre spagnole, a caccia di punti importanti in campionato nelle prime fasi della stagione 2026-27. Il loro precedente confronto, nel febbraio 2026, si è concluso con un divertente successo per 4-2 dell'Athletic Club al San Mamés.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Levante-Athletic Bilbao, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Levante-Athletic Bilbao di Liga?

Levante-Athletic Bilbao si gioca allo Estadio Ciudad de Valencia di Valencia, con l'orario del calcio d'inizio che deve ancora essere confermato nelle liste ufficiali delle trasmissioni per questa partita di Liga.

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LaLiga - Game Week 6
Estadio Ciudad de Valencia

Come acquistare i biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita Levante UD-Athletic Bilbao del 16 settembre 2026 allo Estadio Ciutat de València attraverso alcuni canali ufficiali e secondari:

Canali ufficiali diretti

  • Portale ufficiale ticketing del Levante UD: La fonte principale e più sicura è direttamente il sito ufficiale del Levante UD (la squadra di casa) oppure il botteghino dello stadio allo Estadio Ciutat de València.
  • Portale ufficiale ticketing dell'Athletic Club: I tifosi ospiti possono consultare il sito ufficiale dell'Athletic Bilbao per la quota riservata specificamente ai sostenitori in trasferta.

Mercato secondario e piattaforme di rivendita

  • Se i biglietti ufficiali destinati al pubblico generale sono esauriti, i tagliandi possono essere messi in vendita su piattaforme di aggregazione e rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga?

Il costo dei biglietti per Levante-Athletic Bilbao di Liga del 16 settembre 2026 varia a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali del club o piattaforme secondarie di rivendita:

Biglietti ufficiali diretti (botteghino/web Levante UD)

  • Posti standard: I biglietti a prezzo nominale per le normali partite di Liga allo Estadio Ciutat de València partono in genere da 30 € a 50 € per i settori dietro la porta o d'angolo (Gol Norte e Gol Sur).
  • Tribune laterali e posti premium: Le tribune centrali laterali (Tribuna e Preferencia) vanno generalmente da 60 € a 110 €, a seconda del settore e della vicinanza al campo.

Rivendita e piattaforme secondarie

Sui siti di scambio biglietti come StubHub, i prezzi attualmente partono da circa:

  • Rivendita fascia d'ingresso: I prezzi di partenza sulle principali piattaforme di aggregazione e rivendita cominciano attualmente da circa 140 € a 150 € (circa 163 $) per i posti delle categorie base.
  • Fascia media di rivendita: I posti di fascia intermedia e alta sulle piattaforme di rivendita vanno tipicamente da 190 € a 220 €+, riflettendo la domanda di mercato e le commissioni di servizio.

Levante-Athletic Bilbao di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Levante e Athletic Bilbao

Il Levante ha raccolto un punto nelle ultime cinque partite, facendo registrare un pareggio, una vittoria e tre sconfitte in questa serie. Il suo unico risultato in Liga è stato lo 0-0 con l'Osasuna del 24 agosto, arrivato dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Espanyol nel weekend inaugurale della stagione. Prima dell'inizio delle gare ufficiali, il Levante ha perso 1-0 contro il Villarreal in amichevole e ha battuto l'Albacete 2-1. La sua unica vittoria nel pre-campionato ha incluso anche un successo per 1-0 contro l'Al Qadsiah. Nelle cinque partite, il Levante ha segnato tre gol e ne ha subiti tre.

L'Athletic Bilbao arriva con una vittoria nelle ultime cinque partite. Il suo unico successo è arrivato in un'amichevole pre-campionato contro il Burgos CF, vinta 3-0. L'uscita più recente è stata la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Siviglia in Liga il 22 agosto, e ha perso anche 3-1 contro il Real Zaragoza e 1-0 contro l'Atalanta in amichevole. Il Bilbao ha perso anche 3-1 contro il Marsiglia in precedenza nel pre-campionato. Nelle cinque partite considerate, il Bilbao ha segnato sei gol e ne ha subiti otto.

LEV

LEV - Forma

OSA
D0-0
BET
V5-2
MAL
D0-0
BAR
S2-4
VIL
S3-1
Gol segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ATH

ATH - Forma

BAR
S2-0
CEL
V0-2
ATM
V3-0
ELC
D1-1
ALA
D0-0
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Levante-Athletic Bilbao: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste squadre risale all'8 febbraio 2026, quando l'Athletic Bilbao ha vinto 4-2 in casa in Liga. Prima di allora, il Levante aveva ospitato l'Athletic Bilbao nel novembre 2025, con la vittoria degli ospiti per 2-0 allo Estadio Ciudad de Valencia. Nelle ultime cinque sfide dirette presenti in questo dataset, l'Athletic Bilbao ha vinto tre volte, con un pareggio e un altro risultato anch'esso a referto, tra Liga e una partita di Copa del Rey.

Testa a testa

LevantePareggioAthletic Bilbao
0
1
4
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
Levante badge
Levante
LEV
2
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
3
Levante badge
Levante
LEV
1
FIN
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FIN
Coppa del Rey
Levante badge
Levante
LEV
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FIN
3Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Levante-Athletic Bilbao

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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