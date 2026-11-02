Il Lens ospita il Tolosa sabato 21 novembre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Il loro ultimo confronto in Ligue 1 risale ad aprile 2026 e si è concluso con una spettacolare vittoria per 3-2 del Lens allo Stade Bollaert-Delelis. Le due squadre si sono affrontate anche nelle semifinali di Coppa di Francia nell’aprile 2026, quando il Lens ha vinto agevolmente per 4-1 in casa.

In questa guida GOAL ti spiega tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Lens-Tolosa, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Lens-Tolosa di Ligue 1?

Lens-Tolosa si gioca sabato 21 novembre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Ligue 1 - Game Week 11 21 nov 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Come acquistare i biglietti per Lens-Tolosa di Ligue 1?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra Lens e Tolosa:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale dell’RC Lens: Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti ufficiali al prezzo nominale è il sito dell’RC Lens, nella sezione Billetterie. Soci e abbonati hanno solitamente accesso prioritario nelle fasi iniziali, seguito dalla vendita al pubblico in base alla disponibilità.

Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti ufficiali al prezzo nominale è il sito dell’RC Lens, nella sezione Billetterie. Soci e abbonati hanno solitamente accesso prioritario nelle fasi iniziali, seguito dalla vendita al pubblico in base alla disponibilità. Biglietteria dello Stade Bollaert-Delelis: È possibile acquistare o ritirare i biglietti direttamente agli sportelli dello stadio di Lens, soprattutto prima del giorno della partita, se restano posti invenduti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando quelli messi in vendita dai canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Lens-Tolosa di Ligue 1?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Lens e Tolosa:

1. Canali ufficiali del club

Settori dietro le porte e settori dei tifosi (Delacourt / Trannin, livello 0): circa 15-25 €.

(Delacourt / Trannin, livello 0): circa Tribune laterali (Delacourt / Trannin, livelli 1 e 2): circa 25-45 €.

(Delacourt / Trannin, livelli 1 e 2): circa Tribune centrali (Xercès / Lepagnot): circa 50-80 € e oltre (con prezzi più alti per le opzioni hospitality premium).

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti attraverso i canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti più economici / anello superiore : prezzi a partire da circa 55-65 €.

: prezzi a partire da circa Posti standard / tribuna principale : circa 75-120 € , a seconda della domanda per il posto specifico.

: circa , a seconda della domanda per il posto specifico. Pacchetti VIP e hospitality premium: 130-250 € e oltre a biglietto.

Lens-Tolosa di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Lens e Tolosa

Il Lens ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L’ultima è stata la vittoria per 3-1 sul campo del Troyes in Ligue 1 il 17 ottobre; all’inizio del mese aveva anche battuto il Lione per 2-1. Le due sconfitte sono arrivate contro lo Sporting CP in Champions League e il Monaco in Ligue 1. In queste cinque partite, il Lens ha segnato otto goal e ne ha subiti nove.

Il Tolosa ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Più recentemente, il 16 ottobre, ha battuto il Le Mans per 3-0; a settembre, dopo il 2-2 con il Monaco, ha vinto 3-2 contro il Le Havre. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata in amichevole contro il Pau. In queste cinque partite, il Tolosa ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove.

Lens-Tolosa: i precedenti recenti

Il Lens ha dominato i recenti confronti con il Tolosa. L’ultimo si è disputato in Coppa di Francia nell’aprile 2026: il Lens ha vinto 4-1 al Bollaert-Delelis, dopo essersi imposto per 3-2 in Ligue 1 nello stesso stadio appena pochi giorni prima. Nelle ultime cinque sfide tra tutte le competizioni, il Lens ha vinto tre volte contro una del Tolosa, con un pareggio. Anche il bilancio complessivo dei goal rispecchia la capacità del Lens di avere regolarmente la meglio su questo avversario.