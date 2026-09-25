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Come acquistare i biglietti per Lens-Sporting CP: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Lens
Sporting CP
Champions League

Il Lens affronta lo Sporting CP in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Lens affronta lo Sporting CP martedì 13 ottobre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Entrambi i club arrivano a questa sfida con il morale alto dopo aver iniziato le rispettive campagne europee con una vittoria all'esordio. L'RC Lens ha ottenuto un emozionante successo per 3-2 contro lo Slavia Praga alla prima giornata, mentre lo Sporting CP ha conquistato una solida vittoria per 3-1 contro il Galatasaray.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Lens-Sporting CP, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lens-Sporting CP di Champions League?

Lens-Sporting CP si gioca allo Stade Bollaert-Delelis di Lens martedì 13 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Stade Bollaert-Delelis

Come acquistare i biglietti per Lens-Sporting CP di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra RC Lens e Sporting CP allo Stade Bollaert-Delelis martedì 13 ottobre 2026, seguite queste principali opzioni di acquisto:

1. Canali ufficiali dei club

  • Portale ufficiale biglietti dell'RC Lens: il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti è direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria dell'RC Lens (billetterie.rclens.fr). I biglietti per le partite casalinghe vengono messi in vendita per fasi, spesso dando priorità agli abbonati e ai membri del club prima della vendita libera.
  • Piattaforma di rivendita dell'RC Lens: se i biglietti della vendita generale sono esauriti, l'RC Lens gestisce un marketplace ufficiale di rivendita sulla propria piattaforma di biglietteria, dove gli abbonati rivendono posti verificati al prezzo nominale.
  • Settore ospiti dello Sporting CP: se tifate Sporting CP, i biglietti riservati al settore ospiti vengono generalmente venduti direttamente attraverso il sistema ufficiale di biglietteria dello Sporting CP ai membri registrati.

2. Marketplace secondari e di rivendita

  • Se le vendite ufficiali primarie sono esaurite, i biglietti possono essere trovati su piattaforme secondarie come Ticombo. Tenete presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie variano in base alla domanda e sono fissati dai singoli venditori.

Quanto costano i biglietti per Lens-Sporting CP di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra RC Lens e Sporting CP allo Stade Bollaert-Delelis variano a seconda del canale di vendita e della categoria del posto:

  • Vendite ufficiali primarie: i biglietti standard acquistati direttamente tramite l'RC Lens partono in genere da circa 30 € a 55 € per i settori dietro la porta (Nord/Sud) e arrivano fino a 90 € a 250 € per i posti premium laterali (Est/Ovest) e i pacchetti hospitality.
  • Rivendita ufficiale peer-to-peer: i biglietti di rivendita acquistati tramite la piattaforma ufficiale dell'RC Lens vengono venduti al prezzo nominale, generalmente a partire da 35 € e 80 € per i posti standard.
  • Marketplace secondari: sulle piattaforme secondarie come Ticombo, i posti d'ingresso partono generalmente da circa 85 € a 125 €, con le categorie a centrocampo o ad alta richiesta che raggiungono 200 € a 450 €+.

Lens-Sporting CP di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Lens e Sporting CP

Il Lens ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque in tutte le competizioni, segnando otto gol e subendone sei. Il risultato più recente è stato il pareggio per 2-2 con il Le Mans in Ligue 1 il 13 settembre, dopo la vittoria per 3-2 in Champions League contro lo Slavia Praga. In precedenza, aveva perso 1-0 contro il Lorient e 2-1 contro lo Strasburgo in due sconfitte consecutive in Ligue 1. La miglior prestazione del periodo è stata la vittoria per 5-2 contro l'Auxerre il 22 agosto.

Lo Sporting CP ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque, segnando 11 gol e subendone tre. L'uscita più recente è stata il pareggio per 1-1 con il Famalicão in Liga Portugal il 13 settembre, prima del successo per 3-1 contro il Galatasaray in Champions League. Ha inoltre ottenuto vittorie contro Nacional, Rio Ave e Alverca, e non ha perso nessuna delle ultime cinque partite.

RCL

RCL - Forma

STR
S2-1
FCL
S0-1
SLP
V2-3
LEM
D2-2
ASM
S2-1
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SCP

SCP - Forma

RA
V0-4
NAC
V2-0
GAL
V3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Lens-Sporting CP: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti per questa sfida tra Lens e Sporting CP.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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