Il Lens affronta lo Sporting CP martedì 13 ottobre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Entrambi i club arrivano a questa sfida con il morale alto dopo aver iniziato le rispettive campagne europee con una vittoria all'esordio. L'RC Lens ha ottenuto un emozionante successo per 3-2 contro lo Slavia Praga alla prima giornata, mentre lo Sporting CP ha conquistato una solida vittoria per 3-1 contro il Galatasaray.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Lens-Sporting CP, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Lens-Sporting CP di Champions League?

Lens-Sporting CP si gioca allo Stade Bollaert-Delelis di Lens martedì 13 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Come acquistare i biglietti per Lens-Sporting CP di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra RC Lens e Sporting CP allo Stade Bollaert-Delelis martedì 13 ottobre 2026, seguite queste principali opzioni di acquisto:

1. Canali ufficiali dei club

Portale ufficiale biglietti dell'RC Lens: il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti è direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria dell'RC Lens (billetterie.rclens.fr). I biglietti per le partite casalinghe vengono messi in vendita per fasi, spesso dando priorità agli abbonati e ai membri del club prima della vendita libera.

Piattaforma di rivendita dell'RC Lens: se i biglietti della vendita generale sono esauriti, l'RC Lens gestisce un marketplace ufficiale di rivendita sulla propria piattaforma di biglietteria, dove gli abbonati rivendono posti verificati al prezzo nominale.

Settore ospiti dello Sporting CP: se tifate Sporting CP, i biglietti riservati al settore ospiti vengono generalmente venduti direttamente attraverso il sistema ufficiale di biglietteria dello Sporting CP ai membri registrati.

2. Marketplace secondari e di rivendita

Se le vendite ufficiali primarie sono esaurite, i biglietti possono essere trovati su piattaforme secondarie come Ticombo . Tenete presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie variano in base alla domanda e sono fissati dai singoli venditori.

Quanto costano i biglietti per Lens-Sporting CP di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra RC Lens e Sporting CP allo Stade Bollaert-Delelis variano a seconda del canale di vendita e della categoria del posto:

Vendite ufficiali primarie: i biglietti standard acquistati direttamente tramite l'RC Lens partono in genere da circa 30 € a 55 € per i settori dietro la porta (Nord/Sud) e arrivano fino a 90 € a 250 € per i posti premium laterali (Est/Ovest) e i pacchetti hospitality.

Rivendita ufficiale peer-to-peer: i biglietti di rivendita acquistati tramite la piattaforma ufficiale dell'RC Lens vengono venduti al prezzo nominale, generalmente a partire da 35 € e 80 € per i posti standard.

Marketplace secondari: sulle piattaforme secondarie come Ticombo , i posti d'ingresso partono generalmente da circa 85 € a 125 € , con le categorie a centrocampo o ad alta richiesta che raggiungono 200 € a 450 €+ .

Lens-Sporting CP di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Lens e Sporting CP

Il Lens ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque in tutte le competizioni, segnando otto gol e subendone sei. Il risultato più recente è stato il pareggio per 2-2 con il Le Mans in Ligue 1 il 13 settembre, dopo la vittoria per 3-2 in Champions League contro lo Slavia Praga. In precedenza, aveva perso 1-0 contro il Lorient e 2-1 contro lo Strasburgo in due sconfitte consecutive in Ligue 1. La miglior prestazione del periodo è stata la vittoria per 5-2 contro l'Auxerre il 22 agosto.

Lo Sporting CP ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque, segnando 11 gol e subendone tre. L'uscita più recente è stata il pareggio per 1-1 con il Famalicão in Liga Portugal il 13 settembre, prima del successo per 3-1 contro il Galatasaray in Champions League. Ha inoltre ottenuto vittorie contro Nacional, Rio Ave e Alverca, e non ha perso nessuna delle ultime cinque partite.

Lens-Sporting CP: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti per questa sfida tra Lens e Sporting CP.