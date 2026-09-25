Il Lens affronta lo Sporting CP martedì 13 ottobre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.
Entrambi i club arrivano a questa sfida con il morale alto dopo aver iniziato le rispettive campagne europee con una vittoria all'esordio. L'RC Lens ha ottenuto un emozionante successo per 3-2 contro lo Slavia Praga alla prima giornata, mentre lo Sporting CP ha conquistato una solida vittoria per 3-1 contro il Galatasaray.
Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Lens-Sporting CP, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Lens-Sporting CP di Champions League?
Lens-Sporting CP si gioca allo Stade Bollaert-Delelis di Lens martedì 13 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Lens-Sporting CP di Champions League?
Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League tra RC Lens e Sporting CP allo Stade Bollaert-Delelis martedì 13 ottobre 2026, seguite queste principali opzioni di acquisto:
1. Canali ufficiali dei club
- Portale ufficiale biglietti dell'RC Lens: il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti è direttamente tramite il sito ufficiale di biglietteria dell'RC Lens (billetterie.rclens.fr). I biglietti per le partite casalinghe vengono messi in vendita per fasi, spesso dando priorità agli abbonati e ai membri del club prima della vendita libera.
- Piattaforma di rivendita dell'RC Lens: se i biglietti della vendita generale sono esauriti, l'RC Lens gestisce un marketplace ufficiale di rivendita sulla propria piattaforma di biglietteria, dove gli abbonati rivendono posti verificati al prezzo nominale.
- Settore ospiti dello Sporting CP: se tifate Sporting CP, i biglietti riservati al settore ospiti vengono generalmente venduti direttamente attraverso il sistema ufficiale di biglietteria dello Sporting CP ai membri registrati.
2. Marketplace secondari e di rivendita
- Se le vendite ufficiali primarie sono esaurite, i biglietti possono essere trovati su piattaforme secondarie come Ticombo. Tenete presente che i prezzi sulle piattaforme secondarie variano in base alla domanda e sono fissati dai singoli venditori.
Quanto costano i biglietti per Lens-Sporting CP di Champions League?
I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra RC Lens e Sporting CP allo Stade Bollaert-Delelis variano a seconda del canale di vendita e della categoria del posto:
- Vendite ufficiali primarie: i biglietti standard acquistati direttamente tramite l'RC Lens partono in genere da circa 30 € a 55 € per i settori dietro la porta (Nord/Sud) e arrivano fino a 90 € a 250 € per i posti premium laterali (Est/Ovest) e i pacchetti hospitality.
- Rivendita ufficiale peer-to-peer: i biglietti di rivendita acquistati tramite la piattaforma ufficiale dell'RC Lens vengono venduti al prezzo nominale, generalmente a partire da 35 € e 80 € per i posti standard.
- Marketplace secondari: sulle piattaforme secondarie come Ticombo, i posti d'ingresso partono generalmente da circa 85 € a 125 €, con le categorie a centrocampo o ad alta richiesta che raggiungono 200 € a 450 €+.
Lens-Sporting CP di Champions League: tutto quello che c'è da sapere
La forma di Lens e Sporting CP
Il Lens ha vinto due partite e ne ha perse tre nelle ultime cinque in tutte le competizioni, segnando otto gol e subendone sei. Il risultato più recente è stato il pareggio per 2-2 con il Le Mans in Ligue 1 il 13 settembre, dopo la vittoria per 3-2 in Champions League contro lo Slavia Praga. In precedenza, aveva perso 1-0 contro il Lorient e 2-1 contro lo Strasburgo in due sconfitte consecutive in Ligue 1. La miglior prestazione del periodo è stata la vittoria per 5-2 contro l'Auxerre il 22 agosto.
Lo Sporting CP ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque, segnando 11 gol e subendone tre. L'uscita più recente è stata il pareggio per 1-1 con il Famalicão in Liga Portugal il 13 settembre, prima del successo per 3-1 contro il Galatasaray in Champions League. Ha inoltre ottenuto vittorie contro Nacional, Rio Ave e Alverca, e non ha perso nessuna delle ultime cinque partite.
Lens-Sporting CP: i precedenti recenti
Non sono disponibili dati sui precedenti per questa sfida tra Lens e Sporting CP.
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