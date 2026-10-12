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Come acquistare i biglietti per Lens-Paris FC: prezzi di Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Lens
Paris FC
Ligue 1

Il Lens affronta il Paris FC in Ligue 1. Ecco come assicurarti i biglietti

Il Lens ospita il Paris FC sabato 24 ottobre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Il Lens può vantare il successo nell’ultimo confronto ufficiale in campionato, grazie al netto 5-0 ottenuto contro il Paris FC nel febbraio 2026. Si preannuncia una sfida intensa: il Paris FC cercherà di rifarsi in trasferta, davanti al caloroso pubblico di Lens.

Ecco tutto quello che GOAL vi offre per acquistare i biglietti di Lens-Paris FC: dove trovarli e quanto costano.

A che ora inizia Lens-Paris FC di Ligue 1?

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Ligue 1 - Game Week 8
Stade Bollaert-Delelis

Come acquistare i biglietti per Lens-Paris FC di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti di Lens-Paris FC, in programma allo Stade Bollaert-Delelis il 24 ottobre 2026, sono disponibili queste opzioni:

1. Biglietteria ufficiale del Lens

  • Sito e app ufficiali del club: il canale principale per acquistare direttamente i biglietti ordinari al prezzo nominale.
  • Piattaforma ufficiale di rivendita dei biglietti: se la partita registra il tutto esaurito, il Lens mette a disposizione una piattaforma ufficiale che consente agli abbonati di rivendere i propri posti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Se i biglietti dei canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti messi in vendita da altri venditori. I prezzi possono variare in base alla posizione del posto e alla domanda.

Quanto costano i biglietti per Lens-Paris FC di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per Lens-Paris FC allo Stade Bollaert-Delelis variano in base al canale d’acquisto e al settore:

1. Canali ufficiali del club (prezzo nominale)

Acquistando direttamente tramite la piattaforma ufficiale del Lens o al botteghino:

  • Dietro le porte / settori dei tifosi (Delacourt / Trannin, livello 0): circa 15-25 €
  • Tribune laterali (Delacourt / Trannin, livelli 1 e 2): circa 25-45 €
  • Tribune laterali centrali (Xercès / Lepagnot): circa 50-80 € e oltre

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come StubHuboffrono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Prezzo di partenza: circa 55-65 € per i posti più economici
  • Prezzo medio / tribune principali: circa 75-120 €
  • VIP e servizi hospitality premium:130-250 € e oltre a biglietto

Lens-Paris FC di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Lens e Paris FC

Il Lens arriva alla sfida in un momento difficile sul fronte nazionale: nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’unica nota positiva di questa serie è stata la sofferta vittoria per 3-2 in Champions League contro lo Slavia Praga, mentre in campionato i risultati sono stati deludenti, compresa la sconfitta per 2-1 contro il Monaco nell’ultima gara di Ligue 1. In queste cinque partite il Lens ha segnato sette goal e ne ha subiti altrettanti, un bilancio che riflette la sua incostanza sia in attacco sia in difesa.

Il Paris FC si è dimostrato decisamente più solido, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha vinto 2-1 in casa dello Strasburgo e, nello stesso periodo, ha battuto in trasferta anche il Marsiglia. Gli ospiti hanno subito un solo goal nelle ultime cinque partite, facendo registrare uno dei migliori bilanci difensivi del periodo.

RCL

RCL - Forma

FCL
S0-1
SLP
V2-3
LEM
D2-2
ASM
S2-1
OL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
PAR

PAR - Forma

NCE
V3-0
OM
V2-3
OL
D0-0
STR
V2-1
FCL
S1-0
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Lens-Paris FC: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto ufficiale tra le due squadre si è concluso con una pesante sconfitta per il Lens, battuto 5-0 in casa dal Paris FC in Ligue 1 nel febbraio 2026. In precedenza, nell’ottobre 2025, il Lens aveva vinto 2-1 in casa. Il Paris FC è in vantaggio nei confronti diretti più recenti e il suo netto successo di quest’anno è ancora vivo nella memoria dei giocatori di entrambe le squadre.

Testa a testa

LensPareggioParis FC
3
1
1
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lens badge
Lens
RCL
5
FIN
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FIN
Amichevoli dei club
Lens badge
Lens
RCL
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FIN
Amichevoli dei club
Lens badge
Lens
RCL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FIN
Ligue 2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lens badge
Lens
RCL
2
FIN
10Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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