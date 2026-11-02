Come acquistare i biglietti per Lens-Marsiglia: prezzi per la Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

Il Lens ospita il Marsiglia domenica 8 novembre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.
Nell'ultimo confronto in campionato, disputato il 24 gennaio 2026, il Marsiglia ha battuto il Lens 3-1 allo Stade Vélodrome. Prima di quella partita, il Lens aveva vinto 2-1 in casa contro il Marsiglia allo Stade Bollaert-Delelis nell'ottobre 2025.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Lens-Marsiglia, da dove trovarli a quanto costano.
Quando si gioca Lens-Marsiglia di Ligue 1?
Lens-Marsiglia si gioca allo Stade Bollaert-Delelis di Lens domenica 8 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti di Lens-Marsiglia di Ligue 1?
Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra RC Lens e Olympique de Marseille:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietteria ufficiale del RC Lens: Poiché la partita si gioca allo Stade Bollaert-Delelis, il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti al prezzo ufficiale è il sito della biglietteria ufficiale del RC Lens.
- Canali ufficiali dell'Olympique de Marseille: I tifosi ospiti che desiderano assistere alla partita possono verificare la disponibilità dei biglietti sul portale ufficiale dell'OM, che di norma gestisce l'accesso al settore ospiti e i pacchetti di viaggio per i gruppi di tifosi registrati e i soci.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti di Lens-Marsiglia di Ligue 1?
Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra RC Lens e Olympique de Marseille:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietti standard: I biglietti acquistati direttamente dal club al prezzo ufficiale partono generalmente da circa 40,00 € a 85,00 €, a seconda della categoria del posto e del settore dello Stade Bollaert-Delelis.
- Tariffe ridotte e categorie speciali: Le opzioni a prezzo ridotto, come i biglietti per i tifosi con disabilità o per particolari categorie di soci, possono partire da 15,00 € a 30,00 €.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:
- Rivendita di biglietti standard e settori superiori: Per partite molto richieste come quella contro il Marsiglia, i prezzi partono generalmente da circa 90,00 € a 110,00 € per i settori superiori o standard.
- Posti migliori e tribune laterali: I posti più ambiti o quelli nei settori inferiori costano tra 130,00 € e 170,00 € o più, a seconda della disponibilità effettiva e della domanda con l'avvicinarsi della partita.
Lens-Marsiglia di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere
Lens-Marsiglia: Lo stato di forma
Il Lens ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha perso 2-1 contro il Monaco in Ligue 1 e in campionato ha subito anche sconfitte contro Lorient e Strasburgo. L'unica vittoria è arrivata in Champions League, con un 3-2 sullo Slavia Praga. Nelle cinque partite il Lens ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.
Il Marsiglia ha perso tutte le ultime cinque partite tra Ligue 1 ed Europa League. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-2 contro il Paris Saint-Germain; in Europa ha perso anche 4-1 contro il Besiktas. Nelle cinque partite il Marsiglia ha segnato soltanto sei goal e ne ha subiti 10.
Lens-Marsiglia: I precedenti recenti
L'ultimo confronto tra i due club si è disputato in Ligue 1 il 24 gennaio 2026, quando il Marsiglia ha battuto il Lens 3-1 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è in equilibrio: due vittorie per parte e una partita vinta dal Lens in trasferta. Il Lens ha vinto 2-1 in casa nell'ottobre 2025, mentre l'altra vittoria del Marsiglia in questa serie risale all'aprile 2024.