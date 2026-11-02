Come acquistare i biglietti per Lens-Marsiglia: prezzi per la Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

Il Lens ospita il Marsiglia domenica 8 novembre 2026 allo Stade Bollaert-Delelis di Lens.

Nell'ultimo confronto in campionato, disputato il 24 gennaio 2026, il Marsiglia ha battuto il Lens 3-1 allo Stade Vélodrome. Prima di quella partita, il Lens aveva vinto 2-1 in casa contro il Marsiglia allo Stade Bollaert-Delelis nell'ottobre 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Lens-Marsiglia, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Lens-Marsiglia di Ligue 1?

Lens-Marsiglia si gioca allo Stade Bollaert-Delelis di Lens domenica 8 novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 10 8 nov 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Come acquistare i biglietti di Lens-Marsiglia di Ligue 1?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra RC Lens e Olympique de Marseille:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del RC Lens: Poiché la partita si gioca allo Stade Bollaert-Delelis, il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti al prezzo ufficiale è il sito della biglietteria ufficiale del RC Lens.

Poiché la partita si gioca allo Stade Bollaert-Delelis, il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti al prezzo ufficiale è il sito della biglietteria ufficiale del RC Lens. Canali ufficiali dell'Olympique de Marseille: I tifosi ospiti che desiderano assistere alla partita possono verificare la disponibilità dei biglietti sul portale ufficiale dell'OM, che di norma gestisce l'accesso al settore ospiti e i pacchetti di viaggio per i gruppi di tifosi registrati e i soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Lens-Marsiglia di Ligue 1?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra RC Lens e Olympique de Marseille:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: I biglietti acquistati direttamente dal club al prezzo ufficiale partono generalmente da circa 40,00 € a 85,00 € , a seconda della categoria del posto e del settore dello Stade Bollaert-Delelis.

I biglietti acquistati direttamente dal club al prezzo ufficiale partono generalmente da circa , a seconda della categoria del posto e del settore dello Stade Bollaert-Delelis. Tariffe ridotte e categorie speciali: Le opzioni a prezzo ridotto, come i biglietti per i tifosi con disabilità o per particolari categorie di soci, possono partire da 15,00 € a 30,00 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Rivendita di biglietti standard e settori superiori: Per partite molto richieste come quella contro il Marsiglia, i prezzi partono generalmente da circa 90,00 € a 110,00 € per i settori superiori o standard.

Per partite molto richieste come quella contro il Marsiglia, i prezzi partono generalmente da circa per i settori superiori o standard. Posti migliori e tribune laterali: I posti più ambiti o quelli nei settori inferiori costano tra 130,00 € e 170,00 € o più, a seconda della disponibilità effettiva e della domanda con l'avvicinarsi della partita.

Lens-Marsiglia di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Lens-Marsiglia: Lo stato di forma

Il Lens ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha perso 2-1 contro il Monaco in Ligue 1 e in campionato ha subito anche sconfitte contro Lorient e Strasburgo. L'unica vittoria è arrivata in Champions League, con un 3-2 sullo Slavia Praga. Nelle cinque partite il Lens ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

Il Marsiglia ha perso tutte le ultime cinque partite tra Ligue 1 ed Europa League. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-2 contro il Paris Saint-Germain; in Europa ha perso anche 4-1 contro il Besiktas. Nelle cinque partite il Marsiglia ha segnato soltanto sei goal e ne ha subiti 10.

Lens-Marsiglia: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club si è disputato in Ligue 1 il 24 gennaio 2026, quando il Marsiglia ha battuto il Lens 3-1 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è in equilibrio: due vittorie per parte e una partita vinta dal Lens in trasferta. Il Lens ha vinto 2-1 in casa nell'ottobre 2025, mentre l'altra vittoria del Marsiglia in questa serie risale all'aprile 2024.